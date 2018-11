Dag van de Ondernemer: 'innovatie is nodig'

Zo'n drie jaar al bouwt ModuleHome, een onderdeel van Carbomat, kleine modulaire woningen in amper zes weken tijd. En modulaire woningbouw, dat is net wat Vlaanderen wil, dus is innovatie nodig, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA): “Dit is gedurfd ondernemen, er wordt een totaal nieuw concept ontwikkeld dat duurzaam en ecologisch is en bovendien inspeelt op de maatschappelijke trend van kangoeroe wonen.”

Die innovatie rendeert ook. Het Buizingse bedrijf mag voor een woonproject meer dan honderd woningen bouwen en zoekt daarvoor dertig extra werknemers. Al verloopt dat moeizaam. “Waar we als jong bedrijf al vaak mee geworsteld hebben is het vinden van goede stielmannen,” legt CEO Eddy Mespreuve uit, “bij deze woningbouw kan maar tien procent geautomatiseerd worden, al de rest is ambachtelijk werk.”

Opleidingen

Vlaanderen zet in op de nood aan stielmannen, aldus minister-president Bourgeois: “we zetten er op in met duaal leren, met de STEM-opleidingen, met vakken als wetenschap en techniek.”

Ook ModulHome maakt daar gebruik van. Voor tal van leertrajecten werkt het samen met de Don Bosco-school in Halle, Syntra en met de VDAB. Het geschoold personeel dat daaruit voortvloeit, moet straks een volgende stap zetten: woningen produceren door middel van bandwerk.