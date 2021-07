Dag van nationale rouw ter ere van slachtoffers watersnood

Vandaag is een dag van nationale rouw. Op de middag valt het leven in ons land even stil. Klokken zullen luiden, sirenes loeien, vlaggen worden halfstok gehangen en het openbaar vervoer houdt halt als eerbetoon aan de slachtoffers van de watersnood.

Zeker 31 mensen kwamen om het leven bij de overstromingen in ons land. Nog eens zo’n 70 mensen zijn nog altijd vermist. Als eerbetoon aan de slachtoffers van één van de grootste natuurrampen ooit in ons land, is er vandaag een dag van nationale rouw. “Het wordt een moment om stil te staan bij het grote menselijke verlies. Maar ook bij de vele blijken van solidariteit, nabijheid en verbondenheid”, zegt eerste minister Alexander De Croo.

Heel wat hulpdiensten zullen de sirenes laten loeien in hun kazernes en daarna een minuut stilte houden, kerkklokken zullen luiden en overal in het land worden vlaggen halfstok gehangen. Ook het openbaar valt op de middag bijna volledig stil. Trams en bussen van De Lijn en MIVB zullen een minuut stilstaan. “Om de veiligheid van de reizigers en andere weggebruikers niet in het gedrang te brengen, stoppen de chauffeurs dan aan hun eerstvolgende halte. Daar leggen ze de motor gedurende een minuut stil”, aldus De Lijn.

Ook op Brussels Airport zullen de slachtoffers herdacht worden. Televisie- en radiostations tot slot passen hun programmatie aan.