Daling aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde vertraagt

De voorbije week telde Vilvoorde met 93 bevestigde besmettingen de meeste positieve gevallen in onze regio. Daarna volgen Dilbeek (91), Sint-Pieters-Leeuw (86) en Halle (85). Het aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde daalt voor de derde week op rij. Maar de voorbije weken daalde het aantal besmettingen wekelijks met de helft. Momenteel is dat nog maar met een derde. “De vertraging was te verwachten, maar komt te vroeg. We kijken er dan ook met een half ongerust oog naar”, duidt viroloog Steven Van Gucht. "We zien wel dat de besmettingscijfers de laatste dagen opnieuw sterker dalen. We hopen dan ook dat de stabilisatie een tijdelijk fenomeen is geweest."

Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens blijft dalen.​ in het UZ Brussel liggen momenteel 90 COVID-patiënten, in het AZ Jan Portaels 23. Vorige week vrijdag lagen er in het Vilvoordse ziekenhuis nog 43 coronapatiënten. "Acht van de negen beschikbare plaatsen op Intensieve Zorgen zijn wel bezet door coronapatiënten. De druk op het ziekenhuis blijft dus groot. De huidige maatregelen mogen dan ook zeker nog niet gelost worden", zegt Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels.