Dalle en de Moor bezoeken Destelheide: “Vermijden dat kinderen op straat terechtkomen"

De site van Destelheide werd gisteren voor het eerst gebruikt voor noodopvang van asielzoekers. Door de hoge instroom van gezinnen en kinderen de laatste weken was de eigen opvangcapaciteit van Fedasil gisteren volzet. Een groep gezinnen en kinderen werd ondergebracht in Destelheide en zij zullen daar enkele dagen verblijven, in afwachting dat een plaats vrijkomt in een gewoon centrum.

Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor wil ook een eerlijke boodschap brengen. "Opvang alleen gaat het probleem niet oplossen. De instroom van ons land is zo hoog, dat we er ook voor moeten zorgen dat er minder mensen toekomen. Dat doen we door te werken aan een nieuw Europees beleid met een betere spreiding in Europa en sterkere buitengrenzen."

De gemeente Beersel voelt zich wel in snelheid gepakt. Zo werd de gemeente enkele uren voor de eerste asielzoekers aankwamen in Destelheide op de hoogte gebracht. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Ze verblijven er uiterlijk tot maart volgend jaar, in kamers die niet bezet zijn. "We zijn met alle partijen overeengekomen om maximaal zestig asielzoekers op te vangen. Dat is een absoluut maximum omdat het jeugdwerk, de scholen en andere organisaties hier moeten kunnen blijven komen", zegt Guy Uyttebroeck, directeur van Destelheide en Hanenbos."

"Fedasil verzekert dat het gaat om urgente opvang van gezinnen met kinderen, niet om een structureel aanbod voor opvang van asielzoekers”, vult burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen aan. “Aan de planning van de jeugdactiviteiten in de jeugdcentra verandert niets. De gewone werking heeft altijd voorrang. Het aantal gezinnen die er kunnen ondergebracht worden hangt af van de vrije capaciteit en kan verschillen van dag tot dag.”