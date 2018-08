Dan toch uitrit Brusselsesteenweg voor Colruyt-supermarkt Eppegem

De gemeente Zemst en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben een akkoord bereikt over een uitrit richting Brusselsesteenweg aan de Colruyt-winkel in deelgemeente Eppegem. Na lang onderhandelen mag de uitrit er nu toch komen van Wegen en Verkeer, al legt het Agentschap een heleboel tegenmaatregelen op.

Vandaag kan je de parking van het Colruyt-warenhuis in Eppegem oprijden via de Brusselsesteenweg en moet je die parking verlaten via de Kreupelstraat. Buurtbewoners zijn het niet eens met die uitrit aan de Kreupelstraat. Zemst en het Agentschap Wegen en Verkeer geven nu gehoor aan die onvrede. Binnenkort komt er een uitrit waardoor je de parking via de Brusselsesteenweg kan verlaten.

Daar tegenover staat dat het Agentschap Wegen en Verkeer heel wat tegenmaatregelen oplegt die de verkeerscirculatie moeten bevorderen. Zo wordt de Kreupelstraat ter hoogte van het kruistpunt met de Brusselsesteenweg volledig afgesloten. In de Warandeweg zal je opnieuw in twee richtingen kunnen rijden. Tot slot moet een tractorsluis aan de Zennebrug in de Weverstraat het sluipverkeer tegenhouden dat via de Nedergemlaan en Begijnhofstraat naar de Brusselsesteenweg wil.