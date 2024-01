In de aanloop naar de verkiezingen klinkt de roep om de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio steeds luider

Vandaag werd in de commissie Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement een hoorzitting gehouden over de erkenning van Halle-Vilvoorde tot centrumregio. Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement voor CD&V Peter Van Rompuy stelt voor om Halle-Vilvoorde als centrumregio op te nemen bij de hervorming van het Gemeentefonds.

Al zo'n tien jaar vraagt onze regio om het speciaal statuut. Bijna tien jaar na de eerste vraag, diende Peter Van Rompuy in de zomer van '23 een conceptnota in om Halle-Vilvoorde als centrumregio te erkennen.

Peter Van Rompuy, Vlaams fractievoorzitter (CD&V): “De Vlaamse Rand wordt geconfronteerd met dezelfde problemen als grootsteden. Denk maar aan de druk op het onderwijs, het fileleed of de taalproblematiek. Maar omdat Halle-Vilvoorde geen ‘centrumstad’ omvat, krijgt het ook geen extra middelen uit het Vlaamse Gemeentefonds. Een grootstad zoals Antwerpen krijgt van Vlaanderen met 1472€ per inwoner veel maal meer dan de gemeenten uit de Vlaamse Rand. Zo krijgen de gemeenten Beersel (163,37€/inw.) en Sint-Pieters-Leeuw (214€/inw.), maar ook steden met centrumfuncties als Vilvoorde (354,54€/inw.) en Halle (321,99€/inw.) veel minder geld. Er is nochtans geen objectieve reden meer voor dit verschil. Beide kampen met dezelfde stedelijke problematieken. De basis van mijn conceptnota vraagt om Halle-Vilvoorde als ‘centrumregio’ op te nemen in de voorbereidende studies die moet leiden tot een hervorming van het Gemeentefonds.”

Halle-Vilvoorde groeit sneller dan Gent

Halle-Vilvoorde heeft 20 procent meer inwoners dan drie decennia geleden. Daardoor groeit onze regio sneller dan Antwerpen en Gent. De vraag om erkenning tot centrumregio is niet nieuw, maar wordt nu, met de verkiezingen in aantocht, nogmaals op de agenda gezet.

Vzw De Rand ziet veel voordelen in erkenning als centrumregio

Tijdens de hoorzitting kwam ook vzw De Rand uitleggen waarom Halle-Vilvoorde een centrumregio moet worden." Dat zou betekenen dat een gerichter en intenser beleid kan voeren. Nu moeten lokale besturen in de Vlaamse Rand zich vaak beperken tot één doelgroep of tot één school. Als je dat kan opentrekken tot het hele verhaal dan zal dat de mogelijkheid geven om preventief te gaan werken, waar we anders curatief moeten werken," zegt Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur bij vzw 'de Rand'​

