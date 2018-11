De Buyst en Van der Sande vijfde na één dag Zesdaagse Gent

Assenaar Jasper De Buyst en z'n ploegmaat Tosh Van der Sande zijn na dag één van de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent vijfde in de stand. De Nederlanders Stroetinga en Havik staan aan de leiding, maar het waren vooral zesvoudig winnaar Iljo Keisse en olympisch kampioen Elia Viviani die indruk maakten in het Kuipke.

De Buyst won de Zesdaagse van Gent al twee keer, de laatste keer in 2014. De voorbije jaren zette hij vooral zijn carrière op de weg centraal en keek hij toe vanuit de tribune. In Gent vormt Jasper een koppel met zin goede vriend en ploegmaat bij Lotto-Soudal, Tosh Van der Sande.

Na één nacht in het Gense Kuipje staan De Buyst en Van der Sande vijfde in de stand. Ze hebben 50 punten en wonnen de eerste ploegkoers. Stevig aan de leiding staan Yoeri Havik en Wim Stroetinga (Nederland) met 42 punten. Iljo Keisse en Elia Viviani uit Italië staan op 1 ronde (57 punten), net voor het duo Kenny De Ketele en Robbe Ghys (57 punten). Keisse en Viviani stalen de show. De Gentenaar die vorig jaar afwezig was, won meteen de puntenkoers om nadien met de hulp van ploegmaat Viviani ook de ploegafvalling en de eerste dernyreeks te winnen. Ze sprokkelden zo de meeste punten, maar de Nederlanders Stroetinga en Havik staan aan de leiding omdat zij in de afsluitende ploegkoers een bonusronde pakten.