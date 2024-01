De gemeentelijke strooidiensten blijven overuren draaien. Toch lagen -ondanks de honderden tonnen zout- de wegen er in onze regio vanochtend op veel plaatsen gevaarlijk glad bij. Wat is daarvan de oorzaak en hoe werken de strooidiensten?

Het strooien van zout gebeurt niet willekeurig, er zit een plan achter. De strooidiensten rijden langs uitgestippelde routes. Zo krijgen drukke verkeersassen, grote invalswegen, fietspaden en wegen waarop openbaar vervoer rijdt voorrang. Dat is één van de verklaringen voor het feit dat sommige straten er op bepaalde momenten sneeuwvrij bij liggen en andere straten dan weer gevaarlijk glad.

Er is nog een verklaring weet schepen van Openbare Werken in Machelen, Magda Geeroms: “Prioritaire banen met bv. twee buslijnen en veel verkeer liggen er goed bij. Kleine wegen waar sporadisch op wordt gereden, daar heeft zout strooien weinig effect. Dat vriest aan en het lijkt dan dat de baan niet gestrooid is, wat niet het geval is. Zout werkt pas als er genoeg gereden wordt in de straat.”

In de gemeente Machelen is in elke straat gestrooid. Da’s een taak die de gemeente niet alleen aankan.”Onze diensten zijn daar niet op voorzien. Grote steden misschien wel, dat weet ik niet. Dankzij de overheidsopdracht hebben we een bedrijf dat dat voor ons uitvoert. Zij weten wat ze moeten doen. Maar natuurlijk zijn ze op dit moment overbevraagd”, aldus Geeroms.

Vlaams verkeerscentrum: de cockpit van het wegennet

Op snel- en gewestwegen wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden vanuit de cockpit van ons wegennet: het Vlaams Verkeerscentrum. Katrien Kiekens van Agentschap Wegen en Verkeer: "Onze verkeersleiders houden de ogen letterlijk op de weg, de autosnelwegen. We houden onze gewestwegen en onze fietspaden in het oog via onze districten, maar ook via een digitaal systeem zodanig dat we weten waar we opnieuw moeten uitrijden. Burgers kunnen ook meldingen sturen via de KMI-app en we hebben ook een waarschuwingssysteem waar steden en gemeenten op kunnen intekenen.”

Een reportage in ons nieuws.