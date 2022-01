De Groef neemt opnieuw zijn intrek in gemeenthuis Machelen

In Machelen was het gisteren de eerste officiële werkdag van Jean-Pierre De Groef als herrezen burgervader van Machelen. "Er is geen leeftijdsgrens op het burgemeesterschap. We hebben deze ploeg niet voor een beperkte periode van drie jaar opgezet", zegt De Groef, die niet van plan om zijn burgemeesterssjerp snel weer uit handen te laten glippen.

18 jaar lang Jean-Pierre De Groef burgemeester van Machelen tot hij in 2018 opzij werd geschoven. Zijn toenmalige coalitiepartner CD&V sloot een verbond met N-VA en Open-VLD, maar N-VA trok de stekker uit die coallitie als gevolg van aanhoudend gekibbel binnen de Machelse CD&V. N-VA ging daarop in zee met het kartel Samen Vooruit van Jean-Pierre De Groef. Omdat het kartel de grootste fractie is mocht De Groef opnieuw burgemeester worden, maar wel pas nadat N-VA-er Steve Claeys de burgemeesterszetel de voorbije maanden opgewarmd.

“Steve heeft dat goed gedaan, we hadden afgesproken dat hij de eerste zes maanden burgemeester omwille van de continuïteit zou omdat hij uiteraard de dossiers kende vanuit het verleden“, vertelt De Groef. „Ondertussen heb ik mij ingewerkt en kan ik nu dus de taak van burgemeester volledig terug opnemen. Vandaag hebben we inderdaad symbolisch de sleutel overgedragen dus is het terug mijn bureau."

De voorbije jaren leed Jean-Pierre een rustiger leven. Als fractieleider in de oppositie had hij weliswaar nogal wat omhanden maar dat is toch niet vergelijken met de hectische job van burgemeester. "Het was een rustigere periode, maar die was niet zoals ik het zelf gepland had. Ik ging met pensioen en had veel meer tijd. Mijn echtgenote was daar blij mee, maar zij zal zich wel aanpassen aan mijn drukkere leven, net als mijn honden", aldus De Groef.

De Groef wil de draad van drie jaar geleden weer opnemen omdat hij het werk dat tot dan werd geleverd niet wil laten teloorgaan. Hij is nu 64 maar eigen naar zeggen nog lang niet uitgeblust. "Er is een afspraak met onze coallitiepartner dat we dit niet voor een beperkte periode van drie jaar hebben opgezet“, aldus De Groef. "We hebben nu een goed, vernieuwde ploeg waar we daar nog een tijdje mee willen doorgaan."