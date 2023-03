De Gronckels verzamelen in Lennik

In Lennik had gisteren een bijzondere familiebijeenkomst plaats: die van de De Gronckels. Frans-Jozef De Gronckel was een bekend man in Lennik. Hij zou de naam Pajottenland en de volledige geschiedenis van de streek hebben bedacht.

“Frans-Jozef De Gronckel was misschien wel een van de beroemdste inwoners van Lennik”, vertelt initiatiefnemer Erwin Vanmol. “Hij is de man die de naam ‘Pajottenland’ uitgevonden heeft en zo de streek tussen de Dender en de Zenne een naam gegeven heeft. Hij beschreef ook de geschiedenis van het Pajottenland. Helaas is het een volledig verzonnen geschiedenis, maar dat kan de pret niet drukken”, lacht Vanmol.

Erwin Vanmol is brouwer van het Gronckel-bier en organiseert ieder jaar in maart de Gronckel-maand. “We doen ludieke acties in cafés. Maar het leek ons leuk om deze keer te starten met een bijeenkomst van de afstammelingen van onze beroemde Frans-Jozef.” En die oproep kreeg gehoor tot in het Nederlandse Breda. “‘De Gronckel’ is in Nederland een niet zo erg voorkomende naam”, vertelt Robert De Gronckel uit Breda. “Ik vind het heel fijn om hier naamgenoten te ontmoeten.”

Een reportage zie je maandag in ons nieuws.