De grootste kerstfan van de regio wint een exclusieve RINGtv-kerstbal

De voorbije weken ging onze redactie op zoek naar de grootste kerstfan van de regio. Drie kandidaten kwamen daarvoor in aanmerking, dus lieten we de RINGtv-kijkers beslissen wie de allergrootste kerstfan is en een exclusieve RINGtv-kerstbal wint. Die kerstbal werd geblazen door glaskunstenaar Sebastiaan Coppens uit Affligem.

In zijn atelier vlak over de Franse grens blaast de Affligemse glaskunstenaar Sebastiaan Coppens speciaal voor de grootste kerstfan van de regio een exclusieve RINGtv-kerstbal. 120 graden Celsius, zoveel warmte is er nodig om het glas voor de kerstbal te smelten. Nadat het glas gesmolten is in de oven, wordt er kleurstof aan toegevoegd. Vervolgens gaat kunstenaar Coppens aan de slag en blaast hij voorzichtig wat lucht in het glas. Dat gebeurt stap per stap, zodat hij de vorm van de kerstbal kan controleren.

De RINGtv-kerstbal is niet zomaar een kerstbal. Coppens maakte zelf een ontwerp: “Ik dacht 'RINGtv en een kerstbal': ik maak een gewone balvorm met een ring errond en plaats dat op een voetje,” licht hij toe. Eens de bal geblazen is, verhuist ze naar een oven van 510 graden Celsius die langzaamaan afkoelt tot de kamertemperatuur.

In ons nieuws zie je wie verkozen is tot grootste kerstfan en dus gaat lopen met de exclusieve RINGtv-kerstbal: Gilbert uit Vlezenbeek, Roland uit Steenokkerzeel of Marc en Nicole uit Eppegem.