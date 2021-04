De Grote Versnelling moet dodelijke fietsslachtoffers sterk doen dalen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceert vandaag in samenwerking met de Vlaamse provincies en de steden en gemeenten het ambitieuze fietsbeleid De Grote Versnelling. Eén van de doelstelling is om tegen 2040 geen enkel dodelijk fietsslachtoffer te hebben in het verkeer.

Dit najaar vormt Vlaanderen het decor voor het wereldkampioenschap wielrennen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters grijpt het grote sportevenement aan om samen met de provincies, steden en gemeenten het fietsbeleid te versnellen en verdiepen. “De fiets is al langer aan een opmars bezig”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters, “maar door te investeren in veiligere fietsinfrastructuren zullen mensen nog meer naar hun tweewieler grijpen.” Daarom investeert Vlaanderen dit jaar 355 miljoen euro in fietsvoorzieningen.

Bovendien lanceren de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en steden en gemeenten vandaag De Grote Versnelling. “We hebben drie grote doelstellingen”, verduidelijkt gedeputeerde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant Tom Dehaene. “Ten laatste tegen 2025 moet twintig procent van de functionele verplaatsingen gebeuren met de fiets. We willen het aantal dodelijke fietsslachtoffers terugbrengen tot nul tegen 2040 door versterkt in te zetten op een jaarlijkse daling van het aantal verkeerslachtoffers. Het functioneel en recreatief fietsgebruik moeten in de toekomst elkaar wederzijds versterken door ze nauwer te laten aansluiten bij elkaar.” Via fietsdeals tussen de overheden, bedrijven, verenigingen, scholen en kennisinstellingen moet een fietsbeleid in Vlaanderen enkele versnellingen hoger schakelen.