De kogel is door de kerk: Yves Ghequière burgemeester van Linkebeek

Naast zeven verkozen raadsleden Link@venir tekenen twee van de drie verkozenen van de tweetalige lijst Activ de akte: Roel Leemans en Joëlle Grimmeau de voordracht. Lijsttrekker Mitra De Kempeneer deed dat niet.

De burgemeestersvoordracht in Linkebeek heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De drie partijen raakten het de voorbije weken niet eens over wie burgemeester moest worden. Er werd op vraag van Activ' wel een tijdlang overleg om Linkebeek met de drie partijen samen te besturen en een 'algemene meerderheid' te vormen.

Ensemble LKB Samen van Damien Thiéry deed twee weken terug een voorstel aan Link@Venir om de burgemeestersfunctie op te delen in twee keer drie jaar voor elke partij. Link@Venir eiste hierop echter vier jaar burgemeesterschap tegenover twee jaar voor Ensemble LKB Samen. Een voorstel waar de partij van Thiéry niet wou op ingaan. Nu is er toch witte rook omdat twee leden van Activ' de akte hebben ondertekend. Dat zij met Roel Leemans ook de gemeenteraadsvoorzitter leveren, was al eerder bekend.

Of alles in de praktijk zal werken, is nog maar de vraag. In faciliteitengemeenten worden schepenen namelijk rechtstreeks verkozen. Link@Venir heeft twee schepenmandaten en Ensemble Linkebeek Samen één. Of de diepe wonden die de voorbije maanden tussen Ghequière en Thiéry geslagen zijn volledig zijn geheeld, zal nog moeten blijken. Of Ghequière ook het communautair getouwtrek zes jaar lang in de koelkasten kan houden - een eis van Activ' - is ook nog maar de vraag.

Onenigheid bij Activ'

Bij Activ' is er intussen wel onenigheid over de handtekeningen die twee leden hebben gezet onder de akte van Ghequière. "Activ' heeft altijd een globaal akkoord nagestreefd tussen de lijsten. Maar twee vroegere leden van de Vlaamse vleugel van Activ' wilden om persoonlijke redenen echter geen akkoord sluiten met de lijst van Damien Thiéry. Leemans en Grimmeau gaan met hun handtekening in tegen de lijn van de partij," zegt lijsttrekker Mithra De Kempeneer. Vanavond wordt de akte van Ghequière bevestigd tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad.