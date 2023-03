De Lijn hertekent aanbod: nieuwe lijn tussen Leerbeek en Asse

De nieuwe lijn tussen de stelplaatsen van Leerbeek en Asse is een concreet voorbeeld van de uitrol van de basisbereikbaarheid. Daarmee zet Vlaanderen in op een vervoersaanbod dat beter wordt afgestemd op de vraag van de reizigers en op de reële vervoerstromen. “Het gaat om een mix van kleine en grotere verbeteringen aan het vervoersaanbod over heel Vlaanderen. Nu de aanpassingen goedgekeurd zijn in alle regio’s, door alle lokale besturen, kunnen ze concreet vertaald worden in dienstregelingen”, klinkt het bij De Lijn.

Een reeks andere lijnen worden hertekend, ingekort of uitgebreid. Zo zal de lijn die Vilvoorde met Mechelen verbindt en onder meer het domein van Hofstade bedient, vanaf juli ook op zondag rijden. Lijn 116 wordt dan weer doorgetrokken tot het station van Essene-Lombeek en de lijnen 359 en 659 worden samengevoegd tot R59. Die zal om het kwartier tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en de luchthaven van Zaventem rijden, tijdens de spitsuren zelfs om de acht minuten.