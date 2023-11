De Lijn stelt nieuw vervoersplan voor regio Halle voor: “We volgen de vraag van de reiziger”

Begin volgend jaar zet De Lijn een grote stap in de realisatie van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Dat betekent ook de nodige veranderingen in het aanbod van de vervoersmaatschappij in Halle en omstreken. “Het aanbod wordt sterker op verbindingen waar er grote vraag is naar openbaar vervoer”, klinkt het.

Hoppin streeft naar een efficiënter openbaar vervoer. Zo worden tal van routes geoptimaliseerd. “De bussen volgen niet langer een omweg door wijken waar slechts een beperkt aantal reizigers instappen, maar blijven op de hoofdwegen, waardoor ze sneller en effectiever meer reizigers kunnen bedienen”, klinkt het bij De Lijn. “Daarnaast vult het nieuwe net gaten in het netwerk, door nieuwe of verbeterde verbindingen te creëren waar momenteel geen of te weinig openbaar vervoer beschikbaar is. Aanpassingen aan het netwerk hebben ook impact op de haltes.”

Zo biedt De Lijn biedt sinds de zomer betere verbindingen in Lennik, Asse, Ternat en Gooik. In de regio Halle verbindt Lijn 52 vanaf 6 januari Vlezenbeek, Alsemberg en Sint-Genesius-Rode. “Dankzij de sterk uitgebreide dienstregeling kan je nu ook buiten de schooluren mee. Hierdoor reis je zonder overstap tussen Sint-Pieters-Leeuw en Beersel”, zegt De Lijn. “Lijn R70 Brussel vervangt de lijn 170 en behoudt haar reisweg. De bussen rijden van het Brusselse Zuidstation via Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw naar Halle. Zowel op school- als vakantiedagen rijdt de lijn vaker.”

Er is geen halte meer aan het ziekenhuis AZ Sint-Maria zelf, maar op wandelafstand ervan aan de halte Ziekenhuislaan. “Je kan ook overstappen op de nieuwe stadslijn 1 van Halle of de lijnen R54, R55 en 164”, aldus nog De Lijn.