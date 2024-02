De Maretak breit sjaals om bomen te versieren: “Klimaat onder de aandacht brengen”

In woonzorgcentrum De Maretak in Halle is het vrijdag tijd voor de wekelijkse breiclub, maar deze week is die al een tijdje bezig. Want met de hulp van tientallen vrijwilligers zijn ze al de hele week lange sjaals aan het breien en aan elkaar aan het hangen.