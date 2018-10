De mening van de lijsttrekkers: ASSE

In Asse deelden CD&V en OPEN Vld de voorbije jaren de lakens uit. Burgemeester Koen Van Elsen gaat voor een nieuwe termijn. Of dat gebeurt, bepalen de Assenaren op 14 oktober. Zij hebben de keuze uit acht lijsten.

Rita De Vos – Anders

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er werd de laatste 6 jaar werk gemaakt van een betere communicatie. De website werd volledig vernieuwd, de gemeente is actief op FB en Instagram. De burger kan nu zijn documenten digitaal aanvragen, wat zijn wachttijd verkort en de service in het algemeen verhoogt. De veiligheid voor de zwakke weggebruiker werd verbeterd en dit vooral rond de schoolomgevingen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De burger werd weinig of niet betrokken bij de beslissingen die het bestuur nam. Er werd niet efficiënt omgesprongen met de financiën. Er werden uitgaven gedaan die nutteloos waren. Er werd te weinig ingezet op veiligheid en netheid en ook niet op de juiste manier, waardoor de burger een negatieve perceptie heeft.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Als burgerbeweging ANDERS hebben wij volgende prioriteiten: een gezond en efficiënt financieel beleid zonder belastingverhoging en blijvende sensibiliseringscampagnes voeren in verband met de netheid en controles opvoeren. Ook veiligheid en het behoud van open ruimte is voor ons belangrijk. De naschoolse opvang heeft uitbreiding nodig. De burger moet veel meer betrokken worden bij het beleid en geïnformeerd.

Peter Verbiest – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het feit dat men eindelijk het belang heeft ingezien van bomen op pleinen en in straten. We hebben daar vanuit N-VA lang op gehamerd. Nu wordt het door de meerderheid gebruikt als verkiezingsstunt. Dit pluspunt kreeg helaas ook een negatief kantje. Men liet bomen planten net voor de zomer. Niet echt het plantseizoen. Het is bovendien een tijdelijk project. Door het werk pas in het verkiezingsjaar te doen, steeg bovendien de factuur aanzienlijk. Verschillende honderdduizenden euro weggesmeten geld.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Bij grote bouwprojecten en uitbreiding van de industriezones (Mollem en Bomaco) is men te meegaand. De leegstand en verloedering van gebouwen die nog perfect gebruikt kunnen worden (Molenbos en wie weet binnenkort Den Horinck). De integratie van nieuwkomers moet beter. Het bestuur werkte soms de verfransing zelf in de hand. Hoewel men veel praat over participatie, wordt niet meer echt geluisterd naar verenigingen en inwoners. De mobiliteit in onze gemeente is er opnieuw sterk op achteruitgegaan. De geldverspillende projecten zijn ook een slechte zaak.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Wij willen de burgers meer betrekken bij het gemeentebeleid met aandacht voor ieders rechten en plichten. Dat alles in het Nederlands, natuurlijk! N-VA wil de veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen door in te zetten op Buurt-Informatie-Netwerken. We willen betaalbaar wonen in eigen streek stimuleren en de mobiliteit verbeteren. De verschillende dorpskernen laten we opnieuw opleven en we zorgen dat je er ook gezellig kan winkelen. N-VA wil overal veilige fietspaden en trottoirs, beter onderhoud van wegen en gebouwen … en nog veel meer.

Ronny Raes – sp.a

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De nieuwe brandweerkazerne juichen we toe. Het OCMW werkt goed. Er is een sociaal restaurant en we hebben gezellige pleintjes. Er is een aanzet geweest tot participatie. Ook rond het klimaat zijn er goede bewustmakingsacties gevoerd.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De bezetting van de hulpdiensten (politie, brandweer, ook de gemeenschapswacht) is niet altijd voldoende. Er worden soms geen duidelijke keuzes gemaakt inzake mobiliteit (voorbeeld: snelheidsbeperking en promotie van de fiets). De bewustwording rond de leegstand kwam erg laat. Er is een gebrek aan kwaliteitsvol sociaal wonen. De voltooiing van de ring laat door externe factoren op zich wachten.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Door een verschuiving binnen de brandweerzone willen we een betere bezetting van onze kazerne. Kleine sporten willen we ondersteunen en alle sport toegankelijk maken. Ook is het belangrijk om voort te bouwen op het succesvolle gemeentelijke klimaatplan. Zo halen we lokaal ook snel en grondig de Vlaamse, federale en Europese klimaatdoelstellingen.

Edward Van Keer – Groen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Tijdens deze legislatuur werden vier windmolens in Asse gebouwd. Er werd een eerste klimaatactieplan opgesteld, en een vernieuwd mobiliteitsplan opgemaakt. Het nieuwe cultureel centrum werd ingehuldigd. Dankzij 5 miljoen euro steun van de Vlaamse regering kon de schoolcapaciteit uitgebreid worden. Sinds deze legislatuur is er wekelijks een sociaal restaurant en de Ditjes en Datjes-winkel waar kledingspullen geruild kunnen worden. Op voorstel van Groen kwam er een perscontainer voor plastic-dat-niet-in-de-pmd-zak-mag op het recyclagepark van Zellik en in oktober komt er – eindelijk! – ook één in Asse.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Vele acties uit het mobiliteitsplan en klimaatactieplan bleven dode letter. Er werd te weinig budget voor wandel- en fietsinfrastructuur voorzien. Vaak werd dit budget ook op verkeerde plaatsen ingezet en/of op foutieve wijze. Sluipverkeer werd met verkeerde maatregelen aangepakt. Initiatieven van burgers zoals weggeefwinkel, Repair Café,… werden niet ondersteund. Een coherente visie op afval ontbrak. Er werd quasi geen nieuwe natuur gecreëerd. Open ruimte werd verder opgesoupeerd door nieuwe woningen en bedrijventerreinen. Er werd te weinig werk gemaakt van een echt open diversiteitsbeleid.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Elke Assenaar van jong tot oud en van sportief tot beperkt mobiel, moet zich vlot en veilig te voet en per fiets kunnen verplaatsen tegen 2030. Daarvoor verdriedubbelen we de jaarlijkse budgetten. Groen wil veel meer inspanningen doen om alle burgers met respect voor elkaars eigenheid te laten samenleven.Meer natuur is nodig om onze biodiversiteit te versterken. Daarom creëren we één vierkante meter extra natuur per inwoner per jaar. Tegen 2030 realiseren we in Asse een CO2-vermindering van 60%.

Koen Van Elsen – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige bestuur heeft met visie en zonder de belastingen te verhogen belangrijke langetermijninvesteringen gedaan om Asse in talrijke domeinen te moderniseren en aangenamer te maken. Strategische en noodzakelijke projecten zoals het nieuw jeugdcentrum, cultuurcentrum, brandweerkazerne, drie nieuwe scholen, vernieuwing dorpspleinen, ondergrondse afvalstraten, aanleg fietsstraten, realisatie van een erfgoedmuseum, nieuwe Finse piste, … waren enkel mogelijk dankzij zeer strikt kosten-en schuldbeheer. Naast deze investeringen werkten we aan de structurele afbouw van de openstaande schulden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is onvoldoende antwoord geboden op het verkeersprobleem. Wegen werden afgesloten en de realisatie van de rondweg duurt te lang. Een nieuw mobiliteitsplan met voorrang aan stappers, fietsers en het weren van doorgaand verkeer zonder hiervoor hinder te veroorzaken voor onze Assese inwoners had de situatie kunnen verbeteren. Het openstellen van onze wegen met zone-30 in dorpen en woonwijken in combinatie met een uitgebreid netwerk van flits- en trajectcontrolecamera’s kunnen de situatie al gevoelig verbeteren. Afwerking van de rondweg moet het sluitstuk vormen van een autoluw centrum met een fietsnetwerk naar en van alle dorpen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De uitwerking en realisatie van een nieuw mobiliteitsplan met voorrang aan fietsers en het weren van het doorgaand verkeer met geautomatiseerde controles is prioritair. We gaan ook voor een groene recreatieruimte met sport- en spelmogelijkheden in het centrum van Zellik (oude voetbalsite). Het jeugdlokalenbeleid met als volgende stap de realisatie van nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Zellik en ontmoetingslokalen voor alle dorpen en verenigingen willen we voortzetten. CD&V wil het afvalstratenplan verder uitrollen inclusief camerabewaking met een 7 dagen op 7 veeg- en netheidsaanpak.

Erik Beunckens – Zellik Relegem Volk

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

We zien weinig of geen pluspunten aan het huidige beleid. De roep om verandering van een grote - nog steeds aangroeiende - groep is hier niet vreemd aan.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Samengevat kunnen we stellen dat het huidige beleid gewoon geen rekening houdt met de opmerkingen en verzuchtingen van de burgers. De onveiligheid is enorm toegenomen, men doet er niets aan. Mobiliteit wordt stilaan een catastrofe, men doet er niets aan. Huisvuil en containerparken worden onbetaalbaar, men doet er niets aan. Men belooft participatie maar de beslissingen zijn al genomen en de burgers wordt een rad voor de ogen gedraaid.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij willen een stop van alle hoogbouwprojecten, de gemeente zit vol! En een nultolerantie inzake veiligheid. De mobiliteitsproblemen moeten worden aangepakt. Vuilniszakken en containerparken moeten goedkoper. Besparingen dringen zich op, de gemeente leeft boven haar stand. We ijveren voor het behoud van de sporthal Molenbos en CC Den Horinck in Zellik. En een nieuw Hopmarkt-project is nodig.

Van Vlaams Belang en PVDA ontvingen we geen antwoorden.