De mening van de lijsttrekkers: BEERSEL

Hugo Vandaele – Lijst Burgemeester

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Een sober daarom geen somber beleid. De belastingen en de drinkwaterprijs werden verlaagd. We hebben maar 266 euro schuld per inwoner. Er was een degelijk onderhoud van de weginfrastructuur. We konden starten met de vernieuwing van de Gemeenveldsite. De eerste steen van de Springveerschool is gelegd. De sportinfrastructuur is uitgebreid met een sanitair blok in Lot. De jeugdlokalen in Dworp zijn bijna af. In Huizingen opende kinderkribbe Stekelbees. We hebben sterk ingezet op integratie en duurzaamheid en behaalden het label ‘Kindvriendelijkheid’.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

In het begin van de legislatuur hebben we net als in de andere gemeenten hard moeten besparen. Dit doel was enkel haalbaar door ook te besparen op personeel. En toegeven, medewerkers ontslagen was een zeer moeilijke beslissing. Er was geen alternatief. Maar anderzijds het resultaat mag er zijn. We zijn financieel bij de gezondste gemeenten van Vlaanderen.

Welke acties/plannen staan bovenaan uw verlanglijst voor de volgende 6 jaar?

We moeten financieel gezond blijven en inzetten op veilige en nuttige fietsverbindingen. We moeten ook onze verantwoordelijkheid opnemen voor een duurzaam en klimaatvriendelijk beleid. We willen ook inzetten op integratie en kwaliteitsonderwijs met speciale taalondersteuning. Blijven vechten tegen kinderarmoede is ook een belangrijk punt. Dierenwelzijn moet een volwaardige bevoegdheid worden. Sterke buurten willen we creëren in samenwerking met de politie. De vergrijzing van de bevolking moeten we opvangen door op termijn de Ceder uit te breiden. En zorgen voor kinderopvang voor elk kind.

Veerle Leroy – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

In het college noemde men mij de kampioen van de subsidies. Een titel waar ik best trots op ben. Ik heb de laatste zes jaar binnen mijn bevoegdheden dan ook heel wat kunnen realiseren zonder te wegen op de begroting: energierenovatie van het hele gemeentelijke patrimonium, beheersplannen voor natuurbescherming (bijenplan en holle wegenplan), klimaatacties en innovatieve projecten (aardgasvrij Beersel, warmte recuperatie uit groenafval,…), onze landinrichtingsprojecten (Land van Teirlinck en Strategisch project Zennevallei), nieuwe speelpleinen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het beleid werd nog veel te versnipperd gevoerd. Veel van de problemen die op ons af komen (toenemende armoede, klimaat, mobiliteit, veroudering, ruimtelijke ordening, veiligheid…) vragen om een geïntegreerde aanpak die de individuele bevoegdheden overstijgt. Als schepen deed ik ook grote inspanningen om inspraak te bevorderen maar er is nog een grote weg te gaan om onze burgers echt te laten participeren aan het beleid. We hebben ook grote inspanningen geleverd om het zwerfvuil terug te dringen maar ook hier dringen zich nog drastischere maatregelen op. .

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij ontwikkelen een samenhangende langetermijnvisie rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, integraal waterbeleid en fosielvrije energievoorzieningen. We voeren ons beleid op basis van een bindend mobiliteitsplan waarin vernieuwend denken en handelen rond gebruik van de fiets centraal staat. Wij werken een armoedeplan uit waarin de aanpak van gebrekkige huisvesting, kansarmoede en energiearmoede aangepakt worden. We voorzien een participatief budget zodat een buurt of een wijk zelf actief aan de slag kan gaan en eigen projecten kan realiseren.

Klaas Slootmans – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De meest in het oog springende beleidsdaad is het landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’. Het project kwam er op aansturen van de vorige burgemeester Hugo Casaer. Het doel is een duurzame inrichting van de open ruimte in het gebied realiseren waardoor het landelijke karakter van de streek behouden blijft, versterkt wordt en gegarandeerd blijft voor de verdere toekomst.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De complete blindheid voor de bevolkingsvervanging die Beersel ondergaat. Onze vijf deelgemeenten vervreemden in ijltempo. Meer dan 1 op 4 inwoners in Beersel is intussen van vreemde origine. Het aantal Vlamingen slinkt dan ook fors. Ruim 2 op 3 jonge gezinnen in Beersel is anderstalig. In de gemeenteschool van Lot is het aantal leerlingen dat voor islamles kiest op 8 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. De gevolgen op het vlak van grond- en woonprijzen, veiligheid, mobiliteit en onderwijs zijn stuitend.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Indien we als Vlamingen geen minderheid in de eigen gemeente willen worden, dient er dringend werk worden gemaakt van een doordacht en massief woonbeleid. Daarbij moet er op een heel intensieve wijze worden samengewerkt met Vlabinvest, zodat er een voorrangsbeleid kan gevoerd worden voor de mensen met een lokale band. Ook alle sociale woonprojecten moeten steeds in samenwerking verlopen met Vlabinvest, zodat altijd voorrang kan gegeven worden aan mensen met een lokale band.

Ben Weyts – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Belangrijkste pluspunt is de investering in sportinfrastructuur die zeker een steuntje in de rug hebben gevormd voor tal van sportverenigingen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De afgelopen jaren stapelde het huidige gemeentebestuur de vergissingen en blunders op: zowel onwettige als onzinnige nieuwe belastingen, de afbraak van het Herman Teirlinckhuis die vervolgens dankzij N-VA werd ingetrokken, de invoering van onwettige verkeersborden, de totale uitverkoop van ons gemeentelijk patrimonium zonder overleg met de verenigingen die de gebouwen gebruikten…. De lijst is pijnlijk lang.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een beter bestuur met stijl en inhoud. Concrete voorstellen: meer Vlaams en groen en dus geen verdere expansie van de gemeente en geen grote bouwprojecten meer, meer dorp en minder stad, dringend betere fietspaden, meer veiligheid met meer camera's, de sluiting van de doortrekkersparking in Huizingen, meer aandacht voor dierenwelzijn.

Gilbert Wouters – OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De belastingvermindering en de vermindering van het kadastraal inkomen waren een goede zaak. Ook de opstart van een adviesraad voor de lokale economie was een goede stap, samen met de bouw van verenigingslokalen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er zijn nog te veel nutteloze uitgaven zoals de aankoop van een nieuwe bib-bus. En Beersel telt nog altijd te weinig goede fietspaden.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Voor onze partij zijn fiscaliteit en netheid erg belangrijk. Verder willen we een doordacht mobiliteitsplan uitdokteren. ANPR-camera’s kunnen de veiligheid nog verder verhogen. OPEN Vld wil jong en oud meer inspraak geven en voortwerken aan de digitalisering van de gemeentelijke diensten.

Perrine Marchal – UF

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De financiën van de gemeente werden rechtgetrokken. Er kwamen ook positieve sensibiliseringsacties in verband met milieu. De mogelijkheid die wordt geboden in het gemeentehuis om een geschreven vraag in een andere taal te kunnen stellen (integratiedienst) is ook heel positief.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er zijn nieuwe taksen gekomen op bedrijven, waardoor de economische attractiviteit van de gemeente vermindert. Het verkopen van belangrijk patrimonium van de gemeente is ook een minpunt omdat dit de toeristische aantrekkelijkheid aantast. Beersel heeft een sterke toeristisch potentieel dat de lokale handelszaken en horeca ook ten goede zou komen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een harmonieuze integratie van anderstaligen in de gemeente en het gewest is onze prioriteit. Dat gaat samen meet een grotere betrokkenheid van alle Beerselaars in het leven van de gemeente. Daarom onze slogan "Vivre ensemble, Samen leven ». Met ons programma willen we tegemoet komen aan de behoeften van een groeiende en steeds diversere en jongere bevolking. Dat wilt ook zeggen meer aandacht voor gezinnen: kinderopvang en speeltuinen. Met onze voorstellen willen we de grote uitdagingen van vandaag en hun directe gevolgen op ons dagelijks leven aangaan met name op vlak van onthaal, mobiliteit, milieu, werkgelegenheid en sociaal leven.

Van sp.a Plus ontvingen we geen antwoorden.