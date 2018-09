De mening van de lijsttrekkers: DILBEEK

In Dilbeek vormden N-VA, CD&V-DNA! en Groen-Sp.a na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 samen een meerderheid. Met 18 zetels beschikte die meerderheid over 1 zetel meer dan de oppositie (Open VLD en UF). Tot in 2016, toen Jos Crabbe de overstap maakte van CD&V naar Open VLD. Zo beschikte de minderheid plots over een feitelijke meerderheid. Of de kaarten dit keer anders worden geschud, weten we na 14 oktober.

Luc Deleu Lijst van de Burger - Open Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er is onmiskenbaar geïnvesteerd in wegen en fietspaden. Het Masterplan, een concept van de vorige legislatuur, werd al voor een niet onbelangrijk deel uitgevoerd. De volgende legislatuur kan niet anders dan verder te werken om het centrum van Dilbeek helemaal te vernieuwen. Op het vlak van onderwijs werd de investeringspolitiek in nieuwe lokalen onverminderd voortgezet. Dilbeek voerde een verregaande administratieve reorganisatie door waarvan gehoopt wordt dat ze positieve gevolgen zal krijgen naar service aan de burger.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De verhoging van de belastingen met 40 procent. Het gelasten van studiebureaus met de aanmaak van megalomane masterplannen voor de sportaccommodatie. Het formeel verlenen van inspraak aan de burger maar er in de realiteit helemaal geen rekening mee te houden. Er is ook te weinig en zeer laattijdig geïnvesteerd in camerabewaking van de toegangen tot de gemeente. Het onkruid op publieke pleinen, voetpaden, rotondes en erger nog, onze kerkhoven is een bron van ergernis. Het bestuur neemt te weinig actie tegen sluikafval en sluipverkeer.

Welke acties/plannen staan op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Middenstand en ondernemers moeten nieuwe impulsen krijgen. We moeten ook iets doen aan de leegstand in de kernen van de deelgemeenten. De veiligheid willen we verhogen door bijkomende camerabewaking. Nieuwe kinderdagverblijven moeten er komen in Schepdaal en Dilbeek. De belastingvoeten willen we naar omlaag en de efficiëntie in het beheer omhoog. En meer investeringen in sport door inhaalbewegingen zowel in Groot-Bijgaarden (synthetisch voetbalveld en overdekte tennisbanen), in Itterbeek (restauratie van de bestaande sporthal of een nieuwe) en in Schepdaal (verbouwing van de Caerenbergsite).

Willy Segers - N-VA Lijst van Burgemeester

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De nieuwe bestuurscoalitie heeft een andere aanpak beloofd. En die is er gekomen met tal van realisaties binnen diverse beleidsdomeinen alsook in een vernieuwde politieke cultuur (o.m. afschaf van politiek dienstbetoon). Er was niet enkel de gigantische inhaalbeweging op vlak van openbaar domein (straten, riolering, pleinen, voet- en fietspaden), ook binnen de gemeentelijke organisatie werd heel wat vernieuwd. Daarbij ook aandacht voor externe communicatie (vernieuwde webstek, nieuwe huisstijl, …) en dienstverlening (nieuwe loketfunctie). Ook de verdere ondersteuning van het bruisende gemeenschapsleven werd doorgezet.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Door het enthousiasme bij de start zijn een aantal plannen op de achtergrond geraakt (o.m. woonbeleid had sterker gekund). En door de politieke impasse sinds het overlopen van één meerderheidsraadslid werd lange tijd met voorlopige twaalfden gewerkt. Hierdoor hebben een aantal klaargestoomde dossiers vertraging opgelopen (brandweerkazerne, een aantal wegenwerken, vernieuwing speelpleintjes, …).

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij willen graag de inhaalbeweging op vlak van gemeentelijke weginfrastructuur voortzetten. De eerste grote assen voor een fietspadennetwerk zijn rond, nu kunnen de noodzakelijke tussenschakels volgen. Inzake bestrijding van onkruid zien we na het pesticidenverbod graag in de toekomst een gepaste methode om dit probleem te bestrijden. Ons opgezet GAS-boete beleid voor overlast (foutparkeren, sluikstorten, hondenpoep,…) kan in een volgende bestuursperiode echt beginnen rollen. Verder blijft de zorg voor het bestendigen van het groene en Vlaamse karakter van Dilbeek een topprioriteit!

Lies Vereecke - DNA! (Dilbeek Nu Anders!)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Zes jaar gelden was er een groot gebrek aan langetermijnvisie over verschillende thema’s, waardoor vele beleidsbeslissingen werden gereduceerd tot brandjes blussen en ondoordachte maatregelen. Deze beleidsperiode zijn er enorme stappen vooruit gezet vooral door de gemeentelijke diensten in het afstemmen van diensten op elkaar en visieontwikkling op lange termijn. Daardoor is er vooruitgang inzake mobiliteit (aanleg fietspaden, straten, …), goede inrichting ruimte (petanque en skatepark, dorpsplein Bodegem, …) en heel toegankelijke gegroepeerde laagdrempelige dienstverlening rond welzijn, jeugd, integratie en kinderarmoede (Huis van het Kind, Welzijnscampus, …).

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het beleid is nog te passief, te weinig sturend of richtinggevend. Het schepencollege bestaat nog altijd uit individuen, die zelf willen scoren. Hierbij wordt er te weinig rekening gehouden met de behoeften van de Dilbeekse burger en is er te weinig vertrouwen in de diensten die erg veel expertise in huis hebben! 5 partijen met verschillende ideologie zorgt voor een weinig coherent beleid. DINAMO (de hervormingen in de gemeentediensten) levert intern en ook extern nog weinig zichtbare resultaten op.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Concreet willen we vooral werk maken van gestructureerde burgerparticipatie! Een uitgewerkt model is in de maak. Natuurlijk verder inzetten op infrastructuur voor de zwakke weggebruiker en ruimtelijk gezien: verdichten van binnengebied en vrijwaren van open ruimte. De bebouwde ruimte doordacht inrichten zodat het de leefbaarheid ten goede komt. Inzetten op burgerinitiatieven ondersteunen, wijkwerking en een Dilbeek voor iedereen via concrete maatregelen als wijkbudgetten, inspraakmethodieken en op maat begeleiden van anderstaligen via een taalaanpassingsperiode. Tot slot verbindingen maken tussen mensen en diensten, dat is de boodschap!

Jasper De Jonge - GROEN-sp.a

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Een eerste zaak waar we met deze meerderheid, waar Groen-sp.a deel van uitmaakt, trots op mogen zijn, is de aanleg van kilometers nieuw fietspad. Er was op dat vlak een grote inhaalbeweging nodig en die is nu ingezet. Een tweede pluspunt is de vergroening van de gemeente, met groenere straten, extra bosgebied. Ook op vlak van betaalbare woningen mogen we trots zijn: er kwamen deze legislatuur meer sociale woningen bij dan de voorbije legislaturen samen

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Uit de laatste cijfers is gebleken dat de kinderarmoede in Dilbeek opnieuw is gestegen, tot boven de 10 procent. Ondanks de vele maatregelen die al worden genomen, zoals het VONK-project, blijken deze toch onvoldoende om voor een kentering te zorgen. Daarnaast blijft ook de problematiek van het tekort in de kinderopvang groot. Tot slot moet er ook nog meer werk worden gemaakt van betere inspraak, zowel binnen de gemeente, als tussen de gemeente en haar burgers.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een eerste prioriteit is het tekort aan kinderopvang. We willen gaan voor 150 extra plaatsen. Een goede start voor elk kind is immers ongelooflijk belangrijk. Een tweede prioriteit is de versterking van het groene karakter en de strijd tegen het fijn stof, met 43.000 extra bomen en een openbaar park in elke kern. Groen maakt immers gelukkig, dat is wetenschappelijk bewezen. Een derde prioriteit is de strijd tegen de kinderarmoede, alleen op die manier kunnen we iedereen perspectief op een menswaardig en gelukkig leven bieden.

Jef Vanderoost - CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Deze legislatuur werd de werking van de gemeente de 21ste eeuw binnengebracht met een nieuwe organisatie en een afscheid van het cliëntelisme. Dankzij een gezond financieel beleid kreeg Dilbeek weer ademruimte. Zo kon er gestart worden met een enorme inhaalbeweging qua investeringen in openbare werken (o.a. fietspaden) én (energiezuinige) gebouwen. We bouwden met alle stakeholders evenwichtige toekomstplannen uit voor het onderwijs (netoverschrijdende aanpak capaciteitsproblematiek), de vrijetijdsinfrastructuur (Masterplan Keperenberg-Caerenbergveld) en de religieuze gebouwen (pastorie- en kerkenplan) waarvan de eerste stappen al worden uitgevoerd.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Door de politieke impasse (overloperij) zijn heel wat projecten sterk vertraagd. Zo had er vandaag al een nieuwe brandweerpost kunnen staan en hadden er ook voor jeugdinfrastructuur (o.a. Castelhof) al grote stappen kunnen gezet zijn. Wat ons betreft had er ook nog sterker kunnen ingezet worden op woonbeleid, waar te weinig voortuitgang is geboekt. Op mobiliteitsvlak mocht voor ons de keuze voor de zwakke weggebruiker (voetganger en fietser) nog sterker hebben doorgewogen. Nu primeert nog te vaak de doorstroming van de auto op de veiligheid.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen sterker inzetten op een verbindend beleid waar iedereen mee is, ook de zwaksten in onze samenleving. Onze verenigingen verdienen ook meer vrijheid en ondersteuning. We willen de gemaakte toekomstplannen volledig tot uitvoering brengen met een moderne vrijetijdsinfrastructuur rond centrale ontmoetingspleinen in Keperenberg en Caerenbergveld maar ook nieuwe school- en speelinfrastructuur in verschillende buurten. CD&V wil een mobiliteitsbeleid met gedurfde keuzes voor voetganger en fietser. En dat alles in co-creatie met een betrokken Dilbekenaar want aan het Dilbeek van de toekomst bouwen we samen.

Kris Peeters – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid heeft een continuïteit voorzien van het vorige beleid. Er is weinig baanbrekend werk geleverd. Enkele straten werden vernieuwd, fietspaden werden aangelegd en wat extra groen werd voorzien.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Een punt dat totaal niet aanwezig was de ondersteuning van het Vlaams karakter van de gemeente. Niets maar dan ook niets werd ondernomen om onze Vlaamse gemeente Vlaams te houden laat staan te versterken. De belastingen werden verhoogd, iets wat de burger zeker niet heeft gewaardeerd. De reorganisatie van het gemeentepersoneel blijkt ook al niet van een leien dakje te lopen. Kortom er is duidelijk nog veel werk aan de winkel.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Absolute prioriteit is het Vlaams karakter van de gemeente benadrukken en duidelijk maken aan de nieuwkomers. Een absolute nultolerantie moet worden nagestreefd als deel van een preventief veiligheidsbeleid. De politie moet maximale ondersteuning krijgen om haar taak naar behoren uit te oefenen. Er moet een sociaal en rechtvaardig plan komen zodat de Dilbekenaren krijgen waar ze recht op hebben. Dilbekenaren genieten de voorkeur bij de toewijzing van een sociale woning of school. Er dient ook een middenstandsplan te worden opgemaakt om onze economie te versterken.

Guy Pardon – UF

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er is een nieuw kinderdagverblijf gebouwd, de dienst bevolking kreeg een ticketingsysteem, het containerpark is beter georganiseerd en er werden bewakingscamera’s geplaatst.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De gemeentelijke belastingen werden verhoogd. De nieuwe organisatie van het bestuur geeft enorme macht aan de vzw's. De Dilbeekse handelaars en vrijeberoepers kregen geen deftige steun.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De gemeentelijke belastingen moeten weer omlaag. We willen in Dilbeek een andere sfeer die rekening houdt met de Franstalige minderheid. En meer steun aan de Dilbeekse handelaars.