De mening van de lijsttrekkers: GALMAARDEN

Daniël Fonteyne – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De burgemeester en schepenen zijn meestal vlot bereikbaar en aanspreekbaar.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Tijdens deze legislatuur werd er weinig of niets gedaan aan de veiligheid. Nog is het op veel plaatsen levensgevaarlijk om te wandelen en te fietsen. Een groot pijnpunt is dat de kleine straatjes en de centra heel veel zwaar te verduren krijgen. Het bestuur heeft een aantal dure projecten uitgevoerd (school, sociaal huis, voetbalterrein) waardoor ze genoodzaakt zullen zijn de volgende legislatuur de belastingen te verhogen. Het is een bestuur van veel beloftes en weinig ambitie om deze beloftes waar te maken.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij gaan voor veilig en beter openbaar vervoer. Belangrijk is ook dat we verdoken armoede opsporen. Er is een strenge aanpak nodig van dierenmishandeling. De politie moet meer aanwezig zijn. We willen ook het BIN nog meer promoten en zorgen voor voldoende onthaalouders in de gemeente. Sluikstorten moet sneller en strenger worden aangepakt. De senioren moeten een eigen raad krijgen en in jeugdverenigingen moet meer worden geïnvesteerd. Het Vlaams karakter moet meer benadrukt worden. En de burgers moeten meer inspraak krijgen.

Henk Goegebuer - Gemeentebelangen

Volgens de Vlaamse Gemeentemonitor behaalt Galmaarden een gemiddelde score t.o.v. de meeste Vlaamse gemeenten qua tevredenheid van de burgers. Dat dient als goed nieuws te worden genoteerd. Het zou trouwens ongepast – én een kaakslag voor de keizer – zijn alle realisaties van een ononderbroken 40-jarig durend één-partij-beleid af te breken.

Dezelfde monitor acteert dat op vele punten ook minder dan het gemiddelde wordt gescoord omdat er te weinig werd geïnvesteerd in een draagvlak bij de burger. Het huidige beleid hanteert te veel favoritisme en cliëntilisme. De betrokkenheid is te vaak afwezig (burgerparticipatie) bij uitwerking van een rechtvaardig financieel beleid, woon-, leef- & sociaal beleid, veiligheid, ruimtelijke ordening, fiets- en voetpaden, onderwijs, jeugd & ouderen, situatie rond de St-Pieterssite en milieu.

Vermits de traditionele partijen onvoldoende antwoord bieden aan de concrete verzuchtingen van de burger (waardoor deze afhaakt), dient het engagement van de lokale beleidsmaker te worden opgetrokken. Door verscheidenheid aan competenties moet een projectmatige aanpak én investering in draagvlak absoluut centraal staan.

Rudy Thiebaut - N-VA

De wegen zijn goed onderhouden. Het onderwijs is van goede kwaliteit van de wegen. We zijn tevreden over het aanbod van kwalitatief onderwijs. Er is voldoende parkeergelegenheid en een goed sociaal beleid.

Er is een gebrek aan veilige fietspaden. De voetpaden zijn slecht aangelegd. Ook het financieel beleid kan beter. De burgers krijgen te weinig inspraak. Er is geen toekomstvisie en nog veel minder een efficiënt energiebeleid. De communicatie bij wegenwerken schiet tekort en het aanbod van sociale woningen is te klein.

N-VA Galmaarden wil een aanbod leveren met een toekomstvisie. Het uitbouwen van enerzijds een kwaliteitsvol fietspadennetwerk en anderzijds een ANPR-cameranetwerk behoort hierbij. Wij willen een zuinig energiebeleid voeren door te investeren in hernieuwbare energie en het opmaken van een gemeentelijk lichtplan. Het Vlaams karakter van onze gemeente willen we verzekeren en versterken. Het verbeteren, vernieuwen en de aanmaak van voetpaden zijn prioritair. Wij willen eveneens bekijken om de grondbelasting voor jonge gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden te verlagen om voor deze groepen betaalbaar wonen mogelijk te maken.

Patrick Decat – CD&V

De voorbije legislatuur heeft CD&V Galmaarden volop ingezet op het uitbouwen van een landelijke en leefbare gemeente. Daarbij werd steeds rekening gehouden met de verschillende raadgevende comités. Dit consequente beleid heeft ons gebracht tot een financieel gezonde gemeente. Enkele van de projecten waar we zeer trots op zijn: snelle en toegankelijke dienstverlening vanuit gemeente, politie en brandweer, investeren in goede infrastructuur voor alle weggebruikers, aanpakken van de zwerfvuilproblematiek, uitbreiden van onze sportfaciliteiten, etc.

Omwille van de toenemende druk vanuit Vlaamse en federale overheden is er weinig financiële ruimte om zwaar te investeren. Dat maakt dat we als goede huismoeder/vader keuzes moeten maken en niet altijd tegemoet kunnen komen aan nieuwe vragen of initiatieven (vb. extra fietspaden). Deze ideeën zijn evenwel in de mate van het mogelijke opgenomen in het verkiezingsprogramma 2018-2024.

De basis voor onze actiepunten is Galmaarden Veilig, Duurzaam en Respectvol besturen. Enkele voorbeelden van initiatieven waar we volop willen op inzetten zijn: Veiligheid (camera’s inzetten om snelheid en sluikstorten aan te pakken), Mobiliteit (fietssuggestiestroken aanleggen), Zorg en Dienstverlening op maat van al onze inwoners aanbieden, Milieu (optimaliseren van dierenwelzijn en zwerfvuilactieplan), Vrije tijd & Sport (modernisering van huidige faciliteiten en studie rond indoorinfrastructuur). Daarnaast blijft het aanbieden van lokaal kwaliteitsvol onderwijs en het ondersteunen van de gezinnen een absolute must.