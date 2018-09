De mening van de lijsttrekkers: GOOIK

Alwin Loeckx – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het is goed leven in het mooie Gooik. Warme mensen, een prachtig landschap, lekkere bieren en alle geuren, smaken en kleuren van Bruegel. Eerstdaags start een grondige verbouwing van plattelandscentrum Paddenbroek zodat er degelijke lokalen en voorzieningen komen voor activiteiten met samenspel van natuur, landbouw, duurzame energie en zachte recreatie. Vanuit Groen vinden we dit een prachtig project! Bravo aan de gemeente om gedurfde keuze van ontwerp te maken en hierin te investeren.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De gemeente en de Vlaamse landbouwadministratie maken momenteel concrete plannen voor een groot en duur ruilverkavelingsproject (gepromoot als ‘openruimteproject’). Alle eigenaars van landbouwgrond in Gooik zouden hierbij wettelijk verplicht worden om mee doen aan een gedwongen ruil van percelen. Vanuit Groen stellen we duidelijk: stopzetten van de plannen voor een ruilverkaveling in Gooik. Dit is een te grootschalig project in ons kleinschalige landschap. We zetten in op positieve acties voor vrijwillige perceelruil en het voorzien van landbouwgrond voor opstartende bio-bedrijven.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Gooik heeft heel weinig bos, zowat twee derde minder dan een gemiddelde gemeente. Groen zet in op speelbossen en buurtnatuur in alle dorpen. We realiseren 40 hectare bosuitbreiding. Elke Gooikenaar moet kans krijgen om zijn dromen waar te maken. We zorgen dat iedereen meekan. Stevigere streeksamenwerking met Pajotse gemeenten maakt dat mogelijk. Groen lanceert 'Plan boeren-Bruegel' om het Pajottenland op de kaart te zetten als bio-regio. Dit is een alternatief voor de plannen van de ruilverkaveling in Gooik, die we willen stopzetten.

Michel Doomst – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Op gebied van sport en recreatie hebben we met de uitbouw van de site de Koornmolen een nagenoeg compleet aanbod aan sportieve mogelijkheden voor jong en oud. Naar verdorping toe werd een masterplan opgebouwd voor Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland. Wij moeten blijven inzetten op leefbare kernen. Terzelfdertijd moet de kwaliteit van de open ruimte verbeteren: het openruimteproject en Paddenbroek zijn daar de leidraad voor. De dorpsscholen doen het in elke deelgemeente zeer goed: de school van Strijland is een model.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De pogingen om tot intensere samenwerking in het Pajottenland te komen hebben tot onvoldoende resultaten geleid: op vlak van milieu, ruimtelijke ordening en verkeer hadden we al verder kunnen staan. Zachte recreatie en toerisme staan nog niet voldoende ver: we moeten mensen en middelen inzetten om die economische hefboom te versterken. Ook naar ruimtelijke invulling moet de horeca naar nieuwe initiatieven kansen krijgen. De trajectcontrole voor de Lenniksestraat is in het budget voorzien en wordt uitgevoerd. Hoeve-Leerbeek is opgenomen in de projecten van de politiezone.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De volgende 6 jaar zetten wij volop in op de verdorping: het masterplan in Gooik-centrum, de sportsite in Strijland, de omvorming van de kerk in Kester, de woonwijk in Leerbeek rond de gebouwen van OCMW en kinderopvang, de nieuwe school en de herschikking van het centrum in Oetingen. Wij zorgen voor een verbuurting door nog meer in te zetten op de wijken. We maken een openruimteproject om de kwaliteit van ons unieke platteland nog te verbeteren. We versterken onze gemeentelijke dienstverlening naar de burger.

Donald Stockmans – Forza Azura

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er ging veel aandacht naar de modernisering van de Gooikse scholen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De aankoop van Paddenbroek in de wetenschap dat de ondergrond zwaar vervuild is. Ook de ruilverkaveling is geen goede zaak. De dorpskernhernieuwing is veel te duur. En er zijn te veel prestigeprojecten.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen ondersteuning van startende zelfstandigen via een premiesysteem en vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende drie jaar voor het eigen onroerend goed dat beroepshalve gebruikt wordt. We ijveren ook voor een overname van de Langestraat na heraanleg en renovatie door het Vlaams Gewest. Het ruilverkavelingsproject moet ook onmiddellijk worden stopgezet. De wegen moeten beter onderhouden worden. Forza Azura wil ook inzetten op een ondergrondse cultuurzaal in de nabijheid van De Cam. En een gedeeltelijke inrichting van de kerk van Kester als streek- en archeologisch museum.

Ellen Mathieu – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De gemeente heeft een goed draaiende dienst Vrije Tijd. Deze mensen slagen erin om een goed en consequent beleid uit te voeren, ondanks een gebrek aan interesse van de bevoegde schepenen. Of net dankzij. Het bestuur staat dicht bij de burger door frequente aanwezigheid op feesten en allerlei.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het schepencollege verspilt het geld aan grote projecten die geen draagvlak hebben bij de Gooikenaar. De laatste 6 jaar is een grote normvervaging duidelijk geworden, waardoor vriendjespolitiek en zelfs fraude alle kansen krijgen. Door langdurige alleenheerschappij kunnen ze geen verschil meer maken tussen wat goed is voor de Gooikenaar en niet. Ze besturen enkel nog voor eigen macht en glorie. Projecten als Paddenbroek, de ruilverkaveling en de zeilen op het dorpsplein van Gooik zijn hier de grote voorbeelden van.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Geldverslindende projecten moet gestopt of aangepast worden voor de Gooikenaar. Paddenbroek mag geen superserre worden, wel een Vlaams trefpunt met fuifzaal en modern jeugdhuis. We willen een veilig mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Er moeten fietspaden komen die de centra verbinden. En Gooikse ondernemers willen we echt ondersteunen. Taalonderwijs moet als basis dienen voor integratie. Een zorgnet van vrijwilligers zal onze ouderen en zorgbehoevenden alle aandacht geven. We moeten tot slot Gooik Vlaams en groen houden, maar wel met de dynamiek van een moderne, goed bestuurde gemeente.

Lieven Boelaert – sp.a

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De atletiekpiste is er gekomen en na vele jaren heeft een voetbalclub ook eindelijk zicht op een kunstgrasveld en treffelijke accommodatie. Een bibliotheek, een academie, wat culturele infrastructuur, de rioleringen en waterzuivering wordt aangepakt. De gemeentediensten en OCMW zijn bereikbaar en hulpvaardig. De politie staat dicht bij de bevolking. Pluspunt is de burgemeester, die een echte burgervader is en dicht bij de inwoners staat. Maar hij zal toch meer keuzes moeten durven maken, en het peper- en zoutvatje eens moeten zoeken.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

Verschillende ontwikkelingen zetten het landelijke Pajottenland en Gooik onder druk. OM met die druk om te gaan, is het beleid nu te versnipperd. Een plan van aanpak voor een bevolking met meer zorgbehoeften is er niet. Voetbalclub Kester-Gooik moet 17.000 euro huur ophoesten voor het langverwachte kunstgrasveld. En we houden we ons hart vast voor de ruilverkaveling. Dat megaproject neemt het hele grondgebied op de schop. Wat zal de kostprijs zijn? Geen antwoord. Het geplande openbaar onderzoek tilt het bestuur handig over de verkiezingen heen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Hoog tijd voor een seniorenbeleid dat Gooik klaarmaakt voor de vergrijzingsgolf. sp.a pleit om in samenwerking met de omliggende gemeenten het Zorgbedrijf Pajottenland uit te bouwen, met hoofdopdracht voldoende, goede en betaalbare thuis- en woonzorg te realiseren. De achterstand in sociale woningbouw moet eindelijk weggewerkt worden. Meer fietspaden, bredere en veilige oversteekplaatsen op de gewestwegen. Een speeltuin in elke dorpskern en collectieve moestuintjes of groenstraten. Paddenbroek willen wij als een expertisecentrum voor specialisatie en streekeigen land- en tuinbouw. En we ijveren voor een transparant bestuur.

Van Vlaams Belang ontvingen we geen antwoorden.