De mening van de lijsttrekkers: GRIMBERGEN

Bart Laeremans - Vernieuwing

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn in Grimbergen weinig pluspunten op te sommen. Maar we erkennen graag dat op sommige vlakken rekening werd gehouden met het standpunt van de oppositie. Dat was in de eerste plaats zo met het Eurostadion, waar het college onder onze druk zijn kar keerde en de vergunning weigerde. Daarnaast konden we onze standpunten doordrukken inzake veiligheid: oprichting buurtinformatienetwerken, dubbele patrouille ’s nachts en opstart van netwerk slimme camera’s. Ook werd ons voorstel voor een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein in Strombeek overgenomen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Grootste minpunt is de afwezigheid van een doordacht woonbeleid: hoewel de overheid ons verplicht om 365 betaalbare woningen te bouwen tegen 2025, is er nog niets gerealiseerd. De burger wordt ook te weinig betrokken bij het beleid; bezwaren en alternatieven worden niet ernstig genomen en de informatie naar de burger schiet ernstig tekort. Het dossier van het Turks Cultuurcentrum, de aanpak van het dossier Beigemveld en van de wegeniswerken zijn hiervan pijnlijke illustraties. De wereldvreemde plannen voor het Sint-Amandsplein maken het centrum van Strombeek onbereikbaar.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Vooreerst een beleid van betaalbaar wonen, met voorrang voor de jonge mensen van hier. Daarvoor willen we een woonregie, die inzet op eengezinswoningen, niet op hoogbouw. Gezien de druk van Brussel moet er meer aandacht gaan naar de versterking van het Nederlandstalig karakter, onder meer via taalbadklassen. We doen ook heel wat voorstellen inzake veiligheid (betere wijkwerking) en leefbaarheid (meer fietspaden en promotie fietsgebruik) en willen foute beslissingen (zoals de afsluiting van hoofdassen) terugdraaien. We willen meer aandacht voor het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen.

Chris Selleslagh - OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het schepencollege is erin geslaagd gedurende 6 jaar grote en noodzakelijke investeringen te doen in infrastructuurwerken. Pluspunt hierbij is dat dit meestal gebeurde met subsidies gevonden bij hogere instanties zodat de factuur voor de inwoners beperkt is. Een voorbeeld hiervan zijn de projecten voor wateroverlast-beheersing waardoor al vele kilometers onderhoud en vernieuwing van het waterstelsel en zijn buffering gerealiseerd zijn. Idem voor de vernieuwing van ons rioolstelsel met ontdubbelen van hemel- en afvalwate

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er werd te weinig, niet correct of niet tijdig gecommuniceerd met de inwoners. Niet uit onwil, maar de werking en organisatie van de gemeentelijke diensten werd niet bij de tijd gebracht. Het beleid omtrent onderhoud en gemelde nodige herstellingen van onze infrastructuur van de gebouwen, het juiste aanspreekpunt en het coördineren van de aanpak van de problemen centraliseren in een gebouwen dienst die vandaag nog altijd niet operationeel is.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een belangrijk project wordt de modernisering van de gemeentelijke werking en communicatie. Door digitalisering zullen de inwoners een betere dienstverlening krijgen van de gemeentediensten. Doordat deze zelf ook op moderne leest zullen gereorganiseerd worden kunnen inwoners snel en accuraat geïnformeerd worden omtrent hun vragen, geplande werken, .... Verder zal verder geïnvesteerd worden in (sport-)infrastructuur, voldoende parkeergelegenheid en vlottere mobiliteit.

Patrick Vertongen - CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

CD&V heeft het landelijk karakter gegarandeerd en met inbreiding bouwmogelijkheden voor onze inwoners verruimd, zodat een evenwichtig ruimtelijke ordening is gerealiseerd. In ouderenzorg blijven we met Ter Biest de norm zetten en inzake kinderopvang zijn 118 extra opvangplaatsen gerealiseerd. Tegelijk is ook geïnvesteerd in onze gemeentelijke infrastructuur waardoor onze gemeente klaar staat voor het volgend decennium. Ondanks dalende financiële inkomsten vanuit het Gewest, zijn de financiën onder controle gehouden, hebben we het CVO in Strombeek kunnen houden en blijft ons Cultuurcentrum zijn culturele en sociale opdracht realiseren.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De beleidsenergie is naar infrastructuur gegaan waardoor er uitdagingen inzake personeel en dienstverlening zijn ontstaan. Ons programma voorziet dan ook om te investeren in personeel, diensten en interactie met de inwoners, zodat sneller ingespeeld kan worden op specifieke vragen van onze inwoners.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Samenleven en contact tussen onze inwoners blijft voor CD&V belangrijk. Daarom zullen pleintjes ingericht worden als ontmoetingsplaatsen, zullen onze woon-en handelskernen verder versterkt worden en zal de logistieke ondersteuning van verenigingen of sociale initiatieven verbeterd worden. Naast de eigen mobiliteitswerken zal ook bij Aquafinwerken steeds gewerkt aan de bovengrondse mobiliteit. CD&V wil dit beleid verder zetten en aanvullen met mini-fietssnelwegen en fiets-toegankelijk maken van trage wegen. Die wegen moeten aansluiten op mobi-punten die aansluiten op andere vervoersmiddelen. Koning Fiets moet een volwaardige plaats krijgen.

Eddie Boelens – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

In Grimbergen werden vijf woonuitbreidingsgebieden in Beigem en Humbeek, 42,5 ha, met een ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet in open ruimte. We zijn erin geslaagd het Ghelamcoproject op parking C te weigeren. De leefbaarheid van Bever en heel Strombeek kreeg daarbij voorrang. Grimbergen tekent voor een sterk milieubeleid met ecologisch bermbeheer, het landinrichtingsplan voor de Maalbeekvallei en de bosbeheersplannen. Grimbergen betrekt de burgers bij een sterk klimaatbeleid. Ten slotte werden grote inspanningen geleverd voor de bouw van een nieuw Villegastje in Strombeek en betaalbare en voldoende kinderopvang.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is onvoldoende en geen efficiënte communicatie met de burger. Diensten zijn onderbemand en er dient dringend werk gemaakt te worden van een klantvriendelijk personeelsbeleid. De mobiliteit is een grote uitdaging. Er moeten meer en veilige fietspaden komen. Een zone 30 en infrastructuuringrepen dienen onze dorpskernen aantrekkelijker te maken. Ondanks de vele geleverde inspanningen blijven zwerfvuil en sluikstorten een enorm probleem.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

‘Actieve begininspraak’ met de burgers alvorens grote projecten aanvangen. Een aangepast woonbeleid dat inspeelt op de behoeften van vandaag: kleinere gezinnen, jeugdige starters, mensen met een laag inkomen. We moeten kiezen voor een veilige en 'bespeelbare' omgeving met buurtspeelpleinen, voor veilige woonwijken, schoolomgeving en fietsroutes naar school. Lokale politiek stopt niet bij de gemeentegrenzen. We zetten ons in voor een leefbare Noordrand. We willen onze kleinhandel, korte keten en lokale economie actiever ondersteunen. Ten slotte: van Grimbergen een fietsgemeente maken met comfortabele fietspaden en fietsvriendelijke dorpskernen.

Gerlant Van Berlaer – sp.a

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het omzetten van woonuitbreidingsgebieden naar open groene ruimte is zeker de voornaamste verwezenlijking, hoewel dat een wisselmeerderheid vereiste (geleverd door o.a. sp.a). Deze meerderheid was ook bereid mee te stappen in onze motie om projecten op Parking C de draagkracht van de omgeving niet te laten overschrijden, met andere woorden het monsterproject en bijhorend verkeersinfarct een halt toe te roepen. Nog positief was dat – ook op ons aangeven – de milieuvergunning voor de asfaltfabriek scherper werd gesteld. Tot slot ging Grimbergen niet dieper in de schulden.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

Grootste werkpunt is zeker communicatie met de Grimbergenaars: het ontbrak aan duidelijke, tijdige en moderne informatie bij werken en grote projecten. Inspraak in Grimbergen beperkt zich helaas nog altijd tot late éénrichtingsinfomomenten, kijk naar het Masterplan Strombeek. Dat amper 4 kilometer voet- en fietspad werd aangelegd is een erg mager resultaat en tegen alle beloften, net als het onvermogen om meer betaalbaar en sociaal wonen te voorzien. Het doorlopende gebakkelei in de meerderheid heeft Grimbergen evenmin deugd gedaan.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Voor sp.a Grimbergen zijn de prioriteiten betaalbaar wonen om onze kinderen toe te laten in Grimbergen te blijven wonen, véél meer aanleg en goed onderhoud van veilige voet- en fietspaden, en een globaal plan voor vlotte veilige mobiliteit. Belangrijk voor ons is ook het bewaken van moderne en groene tinten in Masterplannen, het weren van megaprojecten met te veel weerslag op onze wijken feller investeren in voorzieningen voor kinderopvang en jeugd en harder vechten voor een gezonde leefomgeving (lucht, water, leefbaarheid). Tot slot moeten we de Grimbergse mondigheid positief aanwenden en kansen bieden aan vandaag genegeerde deelbevolkingsgroepen om zich te integreren in Grimbergen.

Philip Roosen – N-V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Wat goed is, mag gezegd worden. Grimbergen kent een sterk sociaal beleid. Dit moeten we zeker borgen. Er werd een klimaatactieplan uitgerold. Onlangs werd een voorstel uitgewerkt voor een centraal inschrijvingsbeleid in scholen en om het onderhoud van kerkhoven uit te besteden. Onder leiding van de sportraad werd een ambitieus sportbeleidsplan 2025 opgemaakt. Sommige schepenen zijn ingestapt in enkele bovenlokale projecten. De korpschef deed knap werk. De heraanleg van de Brusselsesteenweg werd, na een hobbelig parcours, dan toch tot een goed einde gebracht

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De meerderheid voerde in de afgelopen legislatuur een zwak beleid. Slechts 30% van het beleidsplan 2013-2019 werd gerealiseerd. Het bestuur, onder leiding van een deeltijdse burgemeester, kende geen stabiliteit en was op het einde van de legislatuur totaal verdeeld door gebrek aan leiderschap. In grote dossiers (Parking C, asfaltcentrale, masterplan Strombeek) heeft het bestuur zich zwak en onprofessioneel opgesteld. Burgerparticipatie, communicatie en de ‘werken in eigen beheer’ waren catastrofaal. Er werd niet ingezet op nieuwe technologie. De visie op mobiliteit is verouderd.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De administratie en werken in eigen beheer moet efficiënter. We willen ook inzetten op communicatie via nieuwe technologie en digitalisering. De samenwerking met andere gemeenten en instanties moet beter. De handelskernen, het ondernemerschap en het toerisme moeten versterkt worden. De sportinfrastructuur moet onder handen worden genomen. We willen ook een jeugdhuizenplan uitwerken en inzetten op kinderopvang en ouderenzorg. Er moet een totaalplan komen voor de ruimtelijke ordening, meer blauw op straat en slimme technologie. De mobiliteit moet vlotter met aandacht voor fiets- en voetpaden.