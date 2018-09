De mening van de lijsttrekkers: HALLE

André Gorgon – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het is aan hen om zichzelf mooi te praten, niet aan ons.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Iedere Hallenaar weet maar al te goed wat en waar het misgaat. Laks veiligheidsbeleid, mobiliteitsinfarct, overbebouwing, de langzame dood van de middenstand (handelaars en horeca), grote projecten (overstromingsprobleem in centrum, parkings, ...) die veel geld kosten en telkens maar half werk te weinig en te laat. Geen enkel toekomstperspectief en totale minachting tegenover de bevolking.

Welke acties/plannen staat er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Wij ijveren voor een stad die vlot bereikbaar is voor iedereen en waar elke burger zich op elke plek op elk moment veilig kan voelen. Ook wensen wij een doorzichtig beleid met rechtstreekse en bindende inspraak van de inwoners. Sociale projecten moeten meer toegespitst worden naar de behoeftige Hallenaren.

Dirk Pieters – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De vernieuwing van de Basiliekstraat en Beestenmarkt zorgden voor een serieuze opwaardering van ons handelscentrum. Er was een duidelijke verschuiving in de richting van een fietsvriendelijke stad, o.a. via de aanleg van verschillende fietsstraten. Een belangrijke prioriteit was de aanpak van de wateroverlast door de aanleg van bufferbekkens in Buizingen, Halle en Lembeek. Op Nederhem werd een grote voorstadsparking aangelegd. Er waren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en het Regionaal Landschap grote investeringen tot vergroening van de open ruimte.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Een van de grootste uitdagingen is op welke manier de stad efficiënt, op tijd, duidelijk en interactief kan communiceren met haar inwoners. Een online platform lijkt een goede oplossing, maar oudere mensen of mensen met een zwakkere sociale achtergrond zijn daar niet altijd helemaal in mee. We mogen hen niet vergeten. De afgelopen legislatuur ondervonden we moeilijkheden door de onderbemanning van de dienst openbare werken en mobiliteit. Die moet verder versterkt worden om performanter te zijn en beter ten dienste van onze inwoners te staan.

Welke acties/plannen staat er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Meer kinderopvang en de focus op onze jongste inwoners. Wat goed is voor de jongsten, komt ook hun (groot)ouders ten goede. Een fietsvriendelijke en mobiele stad, met egale trottoirs, een fietspadennetwerk tussen woonwijken en scholen, een ondergrondse parking aan de Bres en bijkomende voorstadsparkings. De creatie van een groene long langs de Zenne. Dat gebeurt door de inrichting van de Zenneweide in Lembeek, de realisatie van een park nadat de parking aan De Bres ondergronds is en een groene buffer op Nederhem.

Marc Picalausa – OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Dat na misschien 10 jaar een stedelijk zwembad gebouwd en in gebruik werd genomen. Het centrum werd gerenoveerd door de heraanleg van de Basiliekstraat en de Beestenmarkt kreeg een totaal andere look. Wateroverlast werd aangepakt in alle deelgemeenten, toch wel met succes. Op Nederhem kwam in de plaats van een vervuilde site een heel nieuwe wijk. Qua mobiliteit werden circulatieplannen uitgewerkt in het centrum en St-Rochus, waarbij de klemtoon lag op voetgangers en fietsers, met de eerste fietsstraten

Wat zijn de minpunten van huidige beleid?

Dat de wateroverlast niet volledig uit de wereld werd geholpen, dit moet verder uitgevoerd worden. Om financiële redenen, maar begrijpelijkerwijze, werden een aantal plannen achteruit geschoven, maar toch aangevat (restauratie historisch stadhuis), ofwel uitgesteld (renovatie en uitbreiding bibliotheek), en uit te voeren volgende legislatuur.

Welke acties/plannen staat er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Logischerwijze starten de kanaalwerken (bruggen en verbreding). Dit in goede banen leiden is essentieel. Om doorgaand verkeer in de binnenstad te weren, is de ondertunneling van de A8 een must. Het Vlaams Gewest moet hiertoe overtuigd worden. De aanleg van ondergrondse parkings in de binnenstad, om de parkeerdruk te beheersen, en de groene herinrichting van het Possozplein. De lokale handel willen we opkrikken samen met de VHH. Het uitvoeren van het landschapspark – groen en water in de stad – is prioritair. De bouw van de stedelijke werkplaats is ook een noodzaak.

Yves Demanet – HALLE2019

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Waar had de Hallenaar iets aan? Aan de verhuizing van het stadsarchief vanuit de kelders van het sportcomplex naar de professionele infrastructuur van ‘Den Ast’. De uiteindelijke bouw van een stedelijk zwembad, weliswaar onder voorbehoud van de ongelukkige locatie op een drukke invalsweg, is een goede zaak.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De inbreidingspolitiek die alleen de projectontwikkelaars in de kaart speelt: huizen, tuinen, garages, loodsen, weiden en boomgaarden e.a. worden opgekocht om plaats te ruimen voor verkavelingen en te hoge appartementsblokken zoals in de Arkenvest. Het financieel beleid met de hoge opcentiemen maakt Halle voor de eigenaars van een huis of appartement de duurste stad uit de regio. De ondoordachte bouw van de voorbijgestreefde Zuidbrug en het gelaten aanvaarden van de kanaalrenovatie die het stadscentrum onbereikbaar zullen maken. Amateuristisch zwakke mobiliteit.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Voor de handel willen we de invulling van de leegstaande handelspanden met speciaalzaken. De opcentiemen moeten worden verlaagd naar het peil van 2012. Veiligheid en preventie moeten een versnelling hoger. Het stopzetten van het verouderde Zuidbrugproject en de vernieuwing van de vaste Bospoortbrug zijn must. ‘Water in de Stad’ met het opnieuw openleggen van de vroegere Zennebedding. We ijveren ook voor verbeterde dienstverlening bij de diensten Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. 1 zetel = 1 mandaat. Gedaan met de cumul.

Jeroen Hofmans - N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het stadsbestuur drukt zijn stempel op het sociaal beleid door oa de renovatie van het oud weeshuis tot Sociaal Huis. Het resultaat is een mooie integratie van moderne architectuur in een prachtig gerenoveerd pand. Na vele jaren van leegstand nu een plaats waar de Hallenaren terecht kunnen met hun vragen over sociale hulp- en dienstverlening. Daarnaast zetten ze ook in op de toegankelijkheid van vele stadsdiensten voor de burgers. Door het invoeren van avondopeningsuren kunnen de burgers tijdens de week terecht bij de administratieve diensten.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het stadsbestuur neemt ondoordachte beslissingen inzake het mobiliteitsbeleid. Ze baseren zich op studies die hun gelijk bewijzen, maar willen de realiteit niet onder ogen zien. Halle staat stil in een enorme mobiliteitscrisis. Hier moet men beslissingen durven terugdraaien en bijsturen. De bouwwoede kent de afgelopen jaren een hoogtepunt. Elk terrein dat nog open ligt of vrijkomt, wordt volgebouwd, zelfs al moeten hier waardevolle en mooie oude gebouwen voor wijken.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een absolute prioriteit is het mobiliteitsplan op tafel leggen en herbekijken om uit de mobiliteitsimpasse te geraken. Weloverwogen keuzes maken en controleren of deze ook effectief een voordeel zijn voor alle vervoersmiddelen. Ook het veiligheidsgevoel verdient extra aandacht. Meer politie inzetten en gebruik maken van slimme camera’s moet bijdragen tot een veiliger Halle. Het volgende bestuur moet ook een tandje bijsteken in cultuurinfrastructuur. Halle wil en mag zich profileren als centrumstad, maar dan heeft het ook de plicht om een modern cultureel centrum te hebben.

Bram Vandenbroecke – Groen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De principes achter het circulatieplan van Sint-Rochus zijn goed: meer ruimte voor de fietsers en volksinspraak. We hebben nu ook een zwembad wat al sinds ‘88 in ons programma stond. De investeringen die werden gemaakt op het vlak van extra speeltuinen, groen en de hondenloopweides juichen wij alvast toe. Onze burgemeester kan zeker uitpakken met realisaties, hij heeft er dan ook 4 termijnen de tijd voor gehad.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Een van de coalitiepartners in de huidige ploeg had bij de vorige campagne de nadruk gelegd op het aspect betaalbaar wonen, wij vonden dit amper terug in het gevoerde beleid. Wij huldigen de principes achter het circulatieplan maar de uitvoering ervan lijkt voor ons meer op windowdressing dan op een gedurfde keuze waar een echte mobiliteitsvisie achter schuilt. Politiek gaat niet over scoren maar over het algemeen belang. Toegevoegde punten van de minderheid werden vaak eerst weggelachen waarna het maanden later werd hernomen als een visionaire keuze van de meerderheid.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Voor ons is betaalbaar wonen en een sterk(er) sociaal beleid prioritair. We willen ook de kloof tussen burger en politiek verkleinen en hebben concrete voorstellen voor meer burgerinspraak. Verder willen we een Hals mobiliteitsplan met fietsroutes en volgens het Stopprincipe. Voor Groen zijn de belangrijkste wegen de luchtwegen! We willen de stad zoveel mogelijk ontharden en vergroenen, de groene longen van onze stad versterken en op wandelafstand een plekje groen voor elke Hallenaar. Want Groen maakt gelukkig!

Marc Snoeck – sp.a

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De voorbije bestuursperiode wordt gekenmerkt door een grote daadkracht met tal van realisaties: de bouw van het lang verwachte zwembad, de volledige vernieuwing van het winkelkerngebied, de omzetting van 8 ha industriegebied naar natuurpark, vlakbij het centrum van Lembeek, de realisatie van de voorstadsparking Nederhem met 273 plaatsen en het inzetten van een gratis shuttlebus tussen de parking en het centrum. Ook het openen van een buurtrestaurant in cultuurcentrum ’t Vondel is een goede zaak.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Ik ben van mening dat we als stadsbestuur op praktische alle beleidsdomeinen grote stappen vooruit hebben gezet. Het werk is echter zeker nog niet af. Verbeteringen en versterkingen zijn mogelijk op volgende terreinen: tijdige en efficiënte doorstroming van duidelijke informatie naar de bevolking en nog meer inzetten op mogelijkheden en toepassingen inzake smart city. Ook zijn er bijkomende acties nodig inzake de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten, zowel preventief als repressief? We willen ook extra initiatieven ter bestrijding van de leegstand in ons handelscentrum.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De erkenning van Halle als regiostad met een centrumfunctie is een belangrijk punt, net als de ondertunneling van de A8. We gaan voor een efficiënte organisatie van en het zoveel mogelijk beperken van de hinder bij de aanleg van de nieuwe Zuidbrug, de voetgangersbrug, de Bospoortbrug en de Nederhembrug. Ook de realisatie van het nieuwe stadsmagazijn en de volledige make-over van de hoofdbibliotheek zijn prioritair. We zetten ons ook achter de realisatie van een groen landschapspark in het centrum, met als extra een meer beleefbare Zenne.

Jo Lories – BVB (Burgers voor Burgers)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het jeugdbeleid is zonder meer een succes. Ik hoor van vele ouders positieve reacties in het algemeen over de jeugdwerking. Ook kansarmere jongeren worden opgevangen door een paar goede organisaties zoals Habbekrats. Er zijn bijna geen hangjongeren in Halle. De restauratie van de St-Martinusbasiliek is ook een groot succes, ook al komt dat niet van het stad alleen. De duurzaamheidsbeleid begint ook eindelijk zijn eerste stapjes te zetten.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is nauwelijks transparantie van het bestuur. De wildbouw van grote bouwprojecten geven Halle een slecht aanzicht. Men bouwt maar bij zonder rekening te houden met de infrastructuur. En als uitleg verstoppen ze zich achter dikke dossiers en de besluiten van de Vlaamse regering. Op drukke dagen is er te weinig parking. Trouwens het mobiliteits-beleid in het algemeen is een dikke nul. De dienst lokale economie verdient ook een dikke nul. Er is geen enkele visie op langere termijn.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij willen meer participatie van de burger bij het beleid en meer betaalbare wooneenheden voor alleenstaanden en kleine gezinnen. Het commerciële centrum van Halle moeten we restaureren en dat mag gepaard gaan met andere socio-culturele zaken. Toerisme moet verder worden uitgebouwd. De strijd tegen het sluikstorten moet meer aandacht krijgen. De jeugd krijgt al veel aandacht, nu ook de senioren.

Van UF ontvingen we geen antwoorden.