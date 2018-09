De mening van de lijsttrekkers: HOEILAART

In Hoeilaart zwaaide de voorbije jaren OPEN Vld in coalitie met Pro Hoeilaart, een samengaan van de lokale afdelingen van Groen, sp.a en progressieve onafhankelijken, de plak. OPEN Vld Burgemeester Tim Vandeput wil er graag nog zes jaar bij doen. N-VA en CD&V zaten de voorbije legislatuur in de oppositie.

Pieter Muyldermans - Pro Hoeilaart

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Met slechts 2 van de 21 zetels hebben wij toch een grote stempel kunnen zetten op het huidige beleid. De nieuwe kinderopvang met extra inkomensgerelateerde plaatsen komt er aan. Het masterplan sport en jeugd is samen met zijn gebruikers opgemaakt en ondertussen in uitvoering. Vooral op het gebied van sociale zaken is enorme vooruitgang geboekt door onze (veel te bescheiden) OCMW-voorzitter. Maar het werk is nog niet af, PRO Hoeilaart zit nog vol ideeën en energie om Hoeilaart nog socialer en duurzamer te maken.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

We hebben een aantal mooie projecten kunnen uitvoeren zoals het nieuwe gemeenteplein. PRO Hoeilaart vindt echter dat er op gebied van mobiliteit, voor de zachte weggebruikers in het bijzonder, te weinig is gebeurd. Daar willen we in de toekomst verandering in brengen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De verkeersveiligheid en de mobiliteit verbeteren, door het hanteren van het STOP-principe en door een vast budget te voorzien voor aanleg van voet- en fietspaden. We moeten streven naar een klimaatneutraal Hoeilaart. Zorgen dat iedereen mee is, arm of rijk, jong of oud: voor iedereen wordt gezorgd. En we willen werken aan een inclusieve samenleving, door een toegankelijke dienstverlening, beter ondersteunde verenigingen en een aangepaste infrastructuur. En vooral het leuk houden.

Tim Vandenput – OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Sinds 2007 wordt er terug geïnvesteerd in mensen en infrastructuur. “Hoeilaart is erop vooruitgegaan”, hoor ik bij veel inwoners. We laten in de evolutie, de vooruitgang niemand achter en het gemeentebestuur staat tussen de mensen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Tijdens de grote infrastructuurwerken moet het verkeer omgeleid worden, hebben verenigingen tijdelijk een andere plek, … de transitie begeleiden vraagt veel overleg en ook aanpassing van de gebruikers.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De inwoners vinden het veilig in Hoeilaart, dat wil ik zo houden. Er zullen mobiele bewakingscamera’s komen op plaatsen waar overlast is. Daarnaast zal de groene en open ruimte in de gemeente behouden worden, dit gaan we in het nieuwe structuurplan vastleggen.

Edouard Van Zuijlen – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn een aantal grote projecten aangepakt. En het budget is onder controle.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er was geen aandacht voor het Vlaams karakter. Er was nauwelijks inspraak voor de raden en de burgers. Hoeilaart blijft verder verstedelijken door de bouw van te veel wooneenheden.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De Vlaamse cultuur en uitstraling moeten weer meer aandacht krijgen, net als het respect voor de taalwetten. De wegeninfrastructuur, en dan vooral de fiets- en voetpaden moeten beter.

Patrick Demaerschalck – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De aankoop van de gronden voor uitbreiding van de Sint-Clemensschool en Het Groene Dal was een goede zaak. Ook rond zwerfvuil is er goed gewerkt. De hondenbelasting is afgeschaft en de serregebieden zijn herbestemd. De noodzakelijke vernieuwing van het Gemeenteplein kwam er en een aantal straten is vernieuwd.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De totale mislukking van de verbroedering met Valtournenche, het behoud van de belasting op paardenboxen. Er was een te enge visie op ruimtelijke ordening met verspilling van waardevolle open ruimte ( kijk maar naar het dossier rond 73 assistentiewoningen). Zowat alle belastingen werden verhoogd. Er was geen enkele vorm van burgerparticipatie. De adviesraden werden niet ernstig genomen. Een aantal schepenen hebben totaal niet gefunctioneerd.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

CD&V wil werk maken van een toegankelijkere en uitgebreidere mobiliteit en wil dit vanuit de gemeente zelf sturen. We denken dan aan een wijkbus voor ’t Roth, Welriekende, Vlaanderveld, en vooral aan een verbinding met het woonzorgcentrum en het centrum. CD&V Hoeilaart wil een maximaal behoud van Open Ruimten. Het kan niet de bedoeling zijn om Hoeilaart vol te bouwen. Burgerparticipatie is voor CD&V Hoeilaart geen hol woord! 1% van het gemeentebudget mag u zelf uitgeven! CD&V wil ook eindelijk werk maken van een echt fietsbeleid.