De mening van de lijsttrekkers: KAMPENHOUT

Wim Vanhaverbeke – Groen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De kerken staan over het algemeen nog in het midden in de verschillende parochies. Gemeentefinanciën bekomen beetje bij beetje van een veel te hoge schuldgraad, wegen worden onderhouden en op het gemeentehuis word je correct voortgeholpen. De trage wegen worden onderhouden en er werden nieuwe fietspaden aangelegd. Er werd een circulatieplan in het centrum van Kampenhout uitgeprobeerd en na evaluatie aangepast, wat wij moedig vinden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is een beetje klimaatbeleid, een beetje mobiliteitsbeleid, een beetje cultuur, een beetje van alles maar wat we missen is een algemene visie op het Kampenhout dat wij willen doorgeven aan onze (klein-)kinderen. We missen de dynamiek om inwoners te betrekken bij het beleid. Misschien volstaat het niet om als beleid ‘voor iedereen goed te willen doen’, we missen duidelijke keuzes.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Werk maken van de betrokkenheid van inwoners, zodat het beleid ook door hen wordt gedragen. Een sociaal beleid sluit niemand uit en geeft aan alle kinderen de kansen die zij verdienen. We willen veiligere en kindvriendelijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aan de steenwegen, fietspaden verder uitbreiden, en het openbaar vervoer promoten. We willen investeren in het cultureel aanbod in Kampenhout. Het klimaat zal in elk beleidsdomein een toetssteen zijn, als voorwaarde om de doelstellingen inzake klimaatneutraliteit te behalen.

Gwenny De Vroe – Open VLD

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Na 12 blauwe jaren in Kampenhout kwam Open Vld Kampenhout in de oppositie terecht. Wij besloten als partij om een kritische, maar vooral een constructieve én positieve oppositie te voeren. Helaas stellen we vast dat het huidig gemeentebestuur herhaaldelijk de verkeerde prioriteiten heeft gesteld én dit dikwijls zonder overleg met de burgers. Wij kiezen voor een ‘participatief, verbindend en vernieuwend beleid’. Het behoud van de Open Vld initiatieven zoals Kampenhout Swingt, avondmarkt,… zijn een pluspunt, en ook de centralisatie van de gemeentediensten zorgt voor kostenbesparing.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Open Vld Kampenhout pleit voor een ‘financieel gezond gemeente met lagere belastingen’. De vele belastingverhogingen die het huidig gemeentebestuur invoerde, tast de koopkracht van de gezinnen én de zelfstandigen aan. De personenbelasting steeg van 6 naar 7%.Bovendien steeg de onroerende voorheffing van 950 naar 1350 euro. Ook de vuilniszakken en GFT-stickers, de speelpleinwerking, de sportweken en de algemene gemeentebelasting werden duurder. Deze vele belastingverhogingen betekenen voor een gemiddeld gezin ca. 700 euro meerkosten per jaar, zelfstandigen betalen daar nog minimum 175 EUR bovenop.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Kampenhout ‘levendiger, veiliger en groener maken met minder belastingen’! Kampenhoutenaren betalen te veel belastingen. Naast de te hoge belastingdruk, willen we ook de dringende uitdagingen inzake mobiliteit snel aanpakken. Sluipverkeer, overdreven snelheid, zwaar verkeer, … moeten worden tegengegaan. Een doordachte mobiliteitsaanpak voor het volledige grondgebied is noodzakelijk. Overdreven omwegen en onveilige situaties na de invoering van het circulatieplan in het centrum dienen verder opgelost te worden. Het beschermen van de veiligheid van de Kampenhoutenaren is één van onze topprioriteiten. Tegelijk willen we werken aan bruisende dorpskernen.

Kris Leaerts – Team Burgemeester

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De voorbije legislatuur werden op het vlak van veiligheid een aantal belangrijke zaken gerealiseerd, zoals het aanwerven van een coördinator integrale veiligheid, het oprichten van een LIVC (lokale integrale veiligheidscel), het oprichten van Buurt Informatie Netwerken en het plaatsen van slimme camera’s. Via het project ‘Kleur mee de toekomst’ werd de bevolking uitgebreid betrokken bij de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan voor de gemeente Kampenhout. Samen met de bevolking wordt daarin op zoek gegaan naar de ideale invulling van onze woonkernen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De dienstverlening kan beter. Een dienstverlening op maat van iedereen. Daarom moet er gestreefd worden naar een optimale dienstverlening via één loket, zowel voor de gemeente als het OCMW. De burger moet daardoor nog sneller en efficiënter geholpen worden. Bij een complexe materie als mobiliteit ga je beter niet over één nacht ijs, en bijsturing is soms dan ook nodig.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Op het vlak van veiligheid willen we de inspanningen volhouden: de gemeente moet blijvende aandacht hebben voor veiligheid in al haar facetten. Kleine handelszaken in de kern promoten trekt de bewoonbaarheid van onze dorpskernen aan. We zullen blijven aandringen op de aanleg van fietspaden als fietsverbindingswegen, zodat kerngebieden beter met de fiets bereikbaar worden. Uiteraard wordt daarbij aandacht geschonken aan de specifieke noden van elektrische fietsen. En ook bij de plannen voor de het vernieuwde Kampenhout-Sas en de bouw van een zwembad zal rekening worden gehouden met de fietsers en voetgangers.

Van N-VA en Vlaams Belang ontvingen we geen antwoorden.