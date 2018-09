De mening van de lijsttrekkers: KAPELLE-OP-DEN-BOS

N-VA werd in Kapelle-op-den-Bos zes jaar geleden de grootste partij, maar belandde toch samen met Groen in de oppositie. CD&V en sp.a sloegen de handen in mekaar. De socialisten staan dit keer op de PROKA-lijst.

Hugo Dehaes - PROKA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De vernieuwing van de Londerzeelseweg, de bouw van 2 nieuwe scholen en de opstart van een tragewegenplan waren een goede zaak. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe sociale initiatieven van het OCMW, zoals Verveelmenietjes-namiddagen voor alleenstaanden. En er is werk gemaakt van een gezond financieel beleid.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er was zéker te weinig gestructureerd overleg met de burger. Mede daardoor is de kloof rond communicatie met de burger en de digitale dienstverlening verder uitgediept. Er was onvoldoende aandacht voor de opwaardering van het handelscentrum en niet genoeg opvolging van de werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen. De wijkwerking van de politiezone is gebrekkig, waarbij amper 1 van de 3 wijkagenten operationeel is. Er is weinig aandacht geweest voor een gedegen uitbouw van de infrastructuur voor het sport-, cultuur- en verenigingsleven.

Welke acties/plannen staan op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

We willen ijveren voor de heraanleg van het Marktplein, de uitbouw van multifunctionele (sport-)infrastructuur en meer verkeersveiligheid aan de scholen. Onze gemeente heeft ook een kordaat beleid nodig tegen sluikstorten. Asbestsaneringen moeten we prioritair houden. Kapelle-Oost heeft een sociaal dienstencentrum nodig. Er moet een jaarlijks publiekelijk overlegforum komen. En we moeten een inhaalbeweging doen rond digitale dienstverlening. De schoolinfrastructuur willen we na schooltijd ter beschikking stellen van sport en jeugdverenigingen. En dat gekoppeld aan een behoud van een gezond financieel beleid.

Renaat Huysmans – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De aanleg van de ‘langsweg’ samen met Infrabel en de aanzet digitalisering van de gemeenteadministratie zijn positieve punten. Na herhaaldelijk aandringen van onze kant werden de hiaten in het personeelsbeleid ingevuld.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De communicatie naar de burgers onder meer bij infrastructuurwerken was slecht. Er was een totaal gebrek aan inspraak van de inwoners en oppositie bij het uitvoeren van het beleid. Een visie op de herwaardering van de dorpskernen is er niet. Een multifunctioneel complex werd niet gerealiseerd, hoewel meerdere kansen zich hebben aangediend van locaties die te koop kwamen (o.a. Kasteel van Houthem , Palmhof ,…) Na het opsouperen van 7 miljoen euro en nieuwe leningen van 5 miljoen is de gemeentekas leeg.

Welke acties/plannen staan op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Kapelle-op-den-Bos moet een multifunctioneel complex krijgen , liefst in een parkomgeving. We willen eindelijk werk maken van de herwaardering van de Mechelseweg en het Marktplein. PROKA staat voor openheid van bestuur. We willen inspraak organiseren in belangrijke dossiers zoals infrastructuurwerken. De veiligheid moet worden verhoogd door BIN’s, camera’s en trajectcontroles. Nieuwkomers willen we begeleiden begeleiden via taalcursussen, inburgeringstrajecten en activering op de arbeidsmarkt. En weer beweging krijgen in de dossiers rond de samenwerking met het STK en Eternit.

Ilse Rymenants – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De schoolgebouwen werden vernieuwd.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Onze gemeente heeft nog altijd een oude politieke cultuur met zeer gebrekkige communicatie en een noch transparant, noch daadkrachtig beleid? Het beleid was onzichtbaar voor de inwoners buiten het centrum van de gemeente. Er was weinig visie op mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Welke acties/plannen staan op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

De trage wegen moeten in gebruik worden genomen en de fiets- en wandelverbindingen afgewerkt en onderhouden. Onderhouden van fiets- en wandelwegen. Wij gaan voor een mobiliteitsplan met hoofdwegen voor auto’s voorzien van fietspaden, lokale, plaatselijke toegangswegen met beperkt autoverkeer voor bewoners, fietsers en wandelaars en fietsverbindingen zonder autoverkeer (bv. Veldstraat). GROEN wil groene ontmoetingsruimten en een (speel)bos creëren. De dorpscentra willen we herinrichtingen en de lokale handelskern nieuw leven inblazen. Er moet ook een forum in het leven worden geroepen om de betrokkenheid van inwoners bij het beleid te verhogen.

Edward De Wit – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De renovatie en nieuwbouw van de gemeentelijke basisscholen vind ik erg belangrijk samen met de verhoogde steun aan het vrij onderwijs. Het onthaal en de dienstverlening kregen een optimalisatie. De weginfrastructuur en fiets- en voetpaden verbeterden. Onze gemeente heeft nu kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang tegen een minimumtarief. Er werd een tragewegenplan opgemaakt. Mensen met een beperkingen hebben extra parkeerplaatsen. Subsidies werden optimaal gebruikt.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten hebben niet de verwachte resultaten opgeleverd. De aankoop en het inwerking stellen van een mobiele camera om sluikstorters op te sporen liet te lang op zich wachten. Het verbod op het gebruik van pesticide heeft het onderhoud van het groen en bestrijding van het onkruid niet vergemakkelijkt. Noodzakelijk maar wel hinderlijk waren de wegomleggingen ten gevolge van openbare werken.

Welke acties/plannen staan op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

De heraanleg van het Marktplein is prioritair. Over een periode van 10 jaar moeten alle straatlampen uitgerust zijn met led-verlichting. De Molenstraat moet heraangelegd worden. De Kuiermansstraat en Huttekenststraat moeten nieuwe voet- en fietspaden krijgen. We moeten nog meer stappen zetten inzake digitalisering. De verkeersveiligheid moet blijvend aandacht krijgen.