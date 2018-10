De mening van de lijsttrekkers: KRAAINEM

In faciliteitengemeente Kraainem staan voor het eerst CD&V, Open VLD, CDH, MR en Ecolo samen op de Lijst van de Burgemeester. Défi en N-VA zullen met een eigen lijst opkomen. En ook KraainemUnie is weer van de partij.

Elisabeth de Foestraets – Défi+MR+Ind.

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De grondige heraanleg van verschillende straten en voetpaden was een pluspunt. Belangrijk was ook de overdracht van de waterdistributie en het rioolbeheer van Vivaqua naar De Watergroep. Kraainem kreeg een kunstgrasveld. Er werden stappen gezet in de uitvoering van het klimaatactieplan om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de gemeente te doen dalen. Er kwamen duurzame acties en coaching om de bevolking te sensibiliseren en te helpen om energiebesparingen te doen. Het gemeentebestuur engageerde zich in de strijd tegen de vliegtuigoverlast. De schuld daalde aanzienlijk.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is een groot gebrek aan fietspaden. De gemeentelijke beslissingen gebeuren niet transparant en de bevolking wordt te weinig betrokken. Het elektronische loket voor stedenbouw kwam er niet in het Frans. Er is nog te veel sluipverkeer in Kraainem. En er is nog altijd geen oplossing voor de wateroverlast.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende zes jaar?

We willen de veiligheid versterken door de installatie van camera’s, de oprichting van een stewardploeg, en de uitbreiding van het kader van onze lokale politie. Er moet ook een nieuw actieplan komen met betrekking tot openbare werken, mobiliteit en milieu. Daarin moet de heraanleg van voet- en fietspaden zitten, en van de resterende delen van de Astridlaan, en dat gekoppeld aan een ernstig financieel beleid. Er moet meer aandacht gaan naar het sociaal beleid en duurzame economie in Kraainem. Burgers moeten meer participatie krijgen in de dossiers waarbij ze betrokken partij zijn.

Dorothée Cardon – LB

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De laatste drie jaar is er gewerkt aan de verhoging van de veiligheid, onder meer dankzij de oprichting van BIN’s en een grote aanwezigheid van wijkagenten. Er kwam een project voor een nieuw cultureel centrum ter vervanging van de bouwvallige zaal PAT. Verschillende straten werden heraangelegd, met inspraak van de bewoners. Er werd een project op het getouw gezet voor de uitbreiding van de Nederlandstalige school en een subsidieaanvraag ingediend. De gemeente organiseerde almaar meer activiteiten die veel succes hadden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het gemeentelijk patrimonium werd niet goed onderhouden. De projecten van het OCMW kregen onvoldoende steun vanuit de gemeenteraad en het college. Daarom is er nog altijd geen polyvalente zaal voor het OCMW en hebben we te weinig sociale woningen. Het college kampte met een gebrek aan visie en beslissingskracht rond complexe dossiers rond bijvoorbeeld het RUP en bepaalde fietspaden.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende zes jaar?

Er moeten extra inspanningen komen rond de preventie van overstromingen. Dat kan bijvoorbeeld door een betere samenwerking met De Watergroep, de VMM, enz. Op het vlak van mobiliteit willen we werk maken van een beter fietspadennetwerk en bijkomende heraanleg van een aantal straten. Het OCMW moet z’n polyvalente zaal krijgen en samen met Elk Zijn Huis willen we extra sociale woningen realiseren. De dienstverlening aan de bevolking moet beter door onder meer een reorganisatie van de administratie en het ter beschikking stellen van goed onderhouden en functionele gebouwen aan de inwoners.

Bertrand Waucquiez – KraainemUnie

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De terugbetaling van onze schulden. Momenteel ligt de schuldenlast onder de 10% van onze inkomsten, terwijl dit meer dan 20% was in 2012. Tussen 2012 en 2018 werd de schuld van de gemeente gedeeld door twee: van 20 miljoen tot een beetje meer dan 10 miljoen EUR op 31 december 2017. De culturele evenementen zoals het artiestenparcours, muziekconcerten en activiteiten zoals de kerstmarkt en de Dag van de Buren bevorderen de samenhorigheid tussen de inwoners van de gemeente.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De investeringen in infrastructuur, fietspaden en voetpaden zijn zeker onvoldoende in verhouding tot de budgetten, het verschil tussen budget en effectief uitgevoerde werken wordt elk jaar groter. Er is een gebrek aan transparantie en vooral aan visie door constante ruzies tussen de schepenen en burgemeester. Het was bijna onmogelijk om de stand van zaken van bepaalde projecten te achterhalen. In de gemeenteraad was ermeer aandacht voor de vorm dan de kern van de zaak. Daardoor werden constructieve dialogen onmogelijk.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

KraainemUnie wil dat het mobiliteitsplan zo snel mogelijk wordt herzien. De huidige versie dateert van 2009. Prioriteit moet gaan naar deftige fietspaden en het herstellen van voetpaden. De ruimtelijke uitvoeringsplannen willen we zo snel mogelijk finaliseren en de bestemming van groene zones bevestigen. Er moeten duurzame oplossingen komen voor de terugkerende overstromingen in Kraainem-Noord. We ijveren ook voor het wegwerken van de achterstand op het vlak van sociale huisvesting en het aanmoedigen van investeringen in serviceflats voor senioren. We willen de oprichting van tweetalige verenigingen stimuleren. Tot slot vinden we het belangrijk om te werken rond duurzaamheid.

Van N-VA ontvingen we geen antwoorden.

