De mening van de lijsttrekkers: LIEDEKERKE

Dirk Lodewijk – sp.a-vooruit

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

In ons beleid is het belang van de burger steeds onze eerste drijfveer. Tijdens ontmoetingen met de bevolking horen wij dit almaar opnieuw. Bij wegenwerken en heraanleg van voetpaden gaan we steeds uit van ‘de slechtste straat eerst’: zo vermijden we vriendjespolitiek. Wij wensen iedere bewoner van onze gemeente dezelfde behandeling te geven en kijken niet naar afkomst, politieke kleur of vermogen. Onze infrastructuur en vrijetijdsaanbod is er voor iedereen en we wensen onder het moto: “Liedekerke doet ontmoeten”, iedereen met elkaar te verbinden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Ook al zijn we uiterst trots op onze verwezenlijkingen van de voorbije 6 jaar, pretenderen we geenszins perfect te zijn. De zeer noodzakelijke vernieuwing van de stationsomgeving heeft gezorgd voor veiliger verkeer, minder files, meer groen en een merkbaar lager risico van overstromingen bij hevige regenval. Dit heeft echter ook een impact gehad op het budget om straten in de oude dorpskern versneld te vernieuwen. Iets waar we de volgende 6 jaar prioriteit aan zullen geven.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Samen willen we Liedekerke maken. Een Liedekerke waar het veilig wonen is met een sociaal beleid voor iedereen. Een Liedekerke dat wandel- en fietsveilig is, met een sterke lokale economie . Een diervriendelijk Liedekerke waar een schepen specifieke bevoegd wordt voor dierenwelzijn. Een Liedekerke dat nog verder inzet op cultuur en vrijetijdsbeleving . Een participatieve gemeente ZONDER te fuseren met een andere gemeente. Een Liedekerke met een kwaliteitsvolle openbare ruimte waar het aangenaam toeven is en iedereen respect heeft voor elkaar.

Steven Van Linthout – CD&V Plus

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De speerpunten van ons beleidsprogramma zijn uitgevoerd: het jeugdhuis ‘Bokaal’, de volledige vernieuwing van de stationsomgeving en de realisatie van sociale woongelegenheid in de Opperstraat en de wijk Monnikbos. Andere mooie realisaties zijn: het verfraaien van de groene aders in Liedekerke (Liedekerkebos), de bouw van De Loods en de nieuwe huisstijl van de gemeente om gemeentebestuur en inwoner dichter bij mekaar te brengen. Langtermijnprojecten zoals de renovatie van de zijwegen zijn opgestart. Dat alles binnen het afgesproken haalbare budgettaire kader.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Echte minpunten zijn er niet, maar uiteraard kunnen bepaalde projecten sneller of beter uitgewerkt. De beperkte financiële mogelijkheden van onze gemeente en vaak ook de complexe besluitvorming ter zake maken dat wij voor een aantal projecten niet zover staan als wij zelf graag hadden gewild, zoals de herinrichting van de dorpskern, de omgevings- en wegenwerken rond de serviceflats in de Fabrieksstraat en elders, een veiliger en vooral meer fiets- en wandelvriendelijke weginfrastructuur, enzovoort .

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De lijst is lang. Het gemeenteplein en de omliggende gebieden verdienen een grondige opfrisbeurt, de omgeving van de serviceflats een deftige weginfrastructuur. Wij willen ook voldoende groot aanbod aan kleuter- en basisonderwijs verzekeren, de schoolomgeving veiliger maken, meer kinderopvang realiseren, betere zorg op maat waarborgen voor de zwaksten via het sociaal huis en lokale dienstencentra, meer faciliteiten voor senioren in het centrum, een veilig en mobiel Liedekerke door o.m. te investeren in fiets- en wandelinfrastructuur, een globaal circulatieplan, het wegwerken van overlast en vervuiling, enz ...

Berdien Van Den Abeele – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De digitalisering werd tijdens huidige legislatuur goed ingezet. Ook het beleid op vlak van cultuur werkt goed: er is een zeer gevarieerd aanbod dat goed afgestemd is op de lokale bevolking. De werking van en het beleid omtrent de bibliotheek en academie is positief.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Openbaarheid van bestuur en transparantie en té weinig communicatie: het bestuur staat té ver af van de burger. Er wordt te weinig kort op de bal gespeeld op het vlak van bv. veiligheid, sluikstorten, overlast, vandalisme, druggebruik,… Er is een grote focus op grote infrastructuur die niet op maat van de Liedekerkenaar is en die druk legt op het financieel beleid (bv. nieuw arsenaal, bokaal, station en grote woonprojecten zoals opperstraat, Sint-Gabriël, Muylem (en Dendervallei en dorpskern op agenda): té veel projecten die té snel op elkaar volgen met druk op financiën tot gevolg.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen investeren in integratie: de uitbouw van een integratiedienst, de aanstelling van een taalambassadeur, de uitwerking van een vrijwilligersnetwerk,… Liedekerke heeft ook een gemeentelijk mobiliteitsplan nodig met aandacht voor de veiligheid voor de voetganger en fietser, en parkeermogelijkheden. Op het vlak van veiligheid is de aanschaf van mobiele camera’s prioritair om het veiligheidsgevoel te vergroten en problemen als vandalisme, sluikstorten, overlast te verminderen. Communicatie en transparantie moeten beter: de burger vaker informeren en raadplegen.

Joris Poppe - OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De huidige meerderheid heeft haar best gedaan om het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Liedekerke te versterken, dat verdient lof. De L 100, de eerste burgertop die gehouden werd in 2013, was ook een goed initiatief om ideeën te verzamelen bij de Liedekerkenaar en de burger te betrekken bij het besturen van de gemeente. Het is uiteraard wel heel jammer dat dit een eenmalig initiatief bleek te zijn en we hier sindsdien niets meer over hebben gehoord.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Met de hoogste schuldgraad in onze regio en de hoogste gemeentelijke belastingen, is de enige mogelijke conclusie dat de gemeente op financieel vlak slecht wordt bestuurd. De huidige meerderheid heeft te lang getalmd om de overlast op sommige plaatsen, bvb. het Warandepark, te stoppen. De afkondiging van de zone 30 is gebeurd zonder draagvlak te creëren bij de bevolking. Met de burgertop aan het begin van de bestuursperiode heeft deze meerderheid heel wat verwachtingen gecreëerd bij de bevolking die nadien niet ingelost zijn.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De inkomsten en uitgaven nauwkeurig bestuderen om de gemeentelijke lasten te laten dalen. Op het vlak van mobiliteit willen we werk maken van veilige voet- en fietspaden en veilige fietsroutes van en naar de verschillende scholen in Liedekerke. Een hardere aanpak van criminaliteit en overlast is nodig. En we willen echte inspraak van de burger organiseren voor belangrijke investeringen en infrastructuurprojecten.

Van Vlaams Belang ontvingen we geen antwoorden.