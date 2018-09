De mening van de lijsttrekkers: LINKEBEEK

Mitra De Kempeneer – Activ’

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Dat is een vraag waarop ik eigenlijk geen antwoord kan geven. Het is net het uitblijven van een sterk beleid en krachtige ideeën voor onze gemeente die me ertoe hebben aangezet om het initiatief voor deze lijst te nemen. Als ik wat ironie mag gebruiken dan zou ik stellen dat het grootste pluspunt is dat de huidige meerderheid heeft ingezien dat ze samen niet meer verder kunnen want dat dit nefast is voor Linkebeek …

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid werd gekenmerkt door een gebrek aan visie en ideeën voor Linkebeek. Een gebrek dat ze de voorbije 6 jaren, wederom, hebben gecamoufleerd door Linkebeek in een communautair steekspel te betrekken. Neem daarbij nog het gegeven dat ze weinig of geen initiatieven namen rond mobiliteit, sport, jeugd en de handelskern en je komt al snel aan een negatief rapport. Voeg hier dan nog het negeren van vragen en voorstellen van de bevolking aan toe en je kan spreken van een non-beleid!

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij willen in eerste instantie inzetten op niet alleen het samen leven, hetgeen nu al zonder problemen gebeurt, maar ook het samen besturen van Linkebeek door de beide taalgemeenschappen. Ons programma is ambitieus en om het te kunnen verwezenlijken moeten we op zoek naar extra inkomsten die we willen halen uit een maximale benutting van overheidssubsidies - nu laat Linkebeek veelal na om de uitgereikt hand van Vlaanderen te aanvaarden - en extra inkomsten uit economische activiteit in de gemeente.

Yves Ghequière Link@venir

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Linkebeek kreeg uiteindelijk een benoemde burgemeester van de Franstalige meerderheid, hoewel we het gebrek aan democratie moeten betreuren. De gekozen vertegenwoordiger die de meeste stemmen kreeg, werd niet benoemd. Rigoureus budgetbeleid, betere veiligheid dankzij regelmatig overleg met onze politiezone, de renovatie van de Wijnbrondal, de oprichting van een markt voor lokale producten moeten worden benadrukt. Betreffende de OCMW worden onze administratieve en sociale teams bijgestaan door talrijke vrijwilligers om aan de noden van de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente tegemoet te komen.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

Een groeiend misnoegen te wijten aan het ontbreken van een echt tegensprekelijk debat over de problemen van onze maatschappij en de starre en autoritaire werking van de laatste jaren binnen de bestaande meerderheid hebben geleidelijk een vertrouwenscrisis veroorzaakt. Deze manier van werken, die aanwezig is binnen verschillende bestuursniveaus, komt niet overeen met een goed beheer van een kleine gemeente zoals Linkebeek.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Als verantwoordelijken voor het beheer van de gemeente, zullen wij het begrotingsevenwicht bewaken. Dat sluit echter niet uit dat we vele nieuwe initiatieven zullen opstarten op het vlak van de ecologische transitie, het onderwijs, de zwakke weggebruiker, sociale acties enzovoort. Wij verkiezen een eerbiedige dialoog en een harmonieus klimaat tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in de geest van een echte tweetalige gemeente. Wij zullen dus ook aandacht blijven hebben voor de verdediging en het respect van de faciliteiten en de rechten van de Franstaligen.

Damien Thiéry – ensemble LinKeBeek samen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er is een strikt en doeltreffend financieel beleid van de gemeentelijke financiën gevoerd zonder verhoging van de belastingen en een vermindering van de schulden ondanks een blijvende investering op ecologische vlak: led-verlichting en regenwaterputten en dus sanitaire autonomie in de gemeentescholen, levering van fotovoltaïsche panelen begin 2019, zuivering van het afvalwater in de gemeente (riolering Bospad, Klaprozenweg, Kleindal, KWZI Schaveys, Brusselse collector). De sportinfrastructuur van de voetbal-, de hockey- en de tennisclub van Linkebeek zijn verbeterd. De geklasseerde site Wijnbrondal is onderhouden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Minpunten zijn de afschaffing van het jeugdhuis en van de kindergemeenteraad, rampzalig financieel beheer van het OCMW, en het slecht beheer van de vrijwilligers en de openbare werken gedurende de twee laatste jaren. Er zijn geen eindresultaat van de projecten inzake mobiliteit zoals de aanleg van een bijkomende parking en de kiss-and-ride aan het station van Linkebeek. Al deze projecten waren ten laste van de schepenen die een dissidente lijst hebben opgericht aangezien ze geen opmerkingen aanvaardden over de basisprincipes voor een goed beleid.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Ik trek vooral de aandacht naar de mobiliteit en de jeugd, aangezien er voor deze twee belangrijke thema’s weinig of niets gedaan werd. Ook het milieu en de omschakeling naar andere energievormen zijn de belangrijkste uitdagingen zijn voor de komende twintig jaar. De wilskracht om samen te leven in Linkebeek en de ondersteuning van alle burgerlijke en vrijwillige initiatieven op een logistieke en financiële wijze, en een strikt en doeltreffend financieel beleid moeten ook prioritair zijn.

