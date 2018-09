De mening van de lijsttrekkers: MACHELEN

In Machelen vormden sp.a-Spirit-GROEN en CD&V de voorbije zes jaar de meerderheid. OPEN Vld en N-VA voerden oppositie. De lijst Gemeentebelangen vinden de kiezers niet meer terug op de kieslijsten. Maar er is wel een nieuwe burgerbeweging: Leefbaar Machelen Diegem VB.

Jean-Pierre De Groef – sp.a-spirit-GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het verenigingsleven wordt financieel en logistiek ondersteund door het gratis ter beschikking stellen van infrastructuur aan sport-, cultuur- en jeugdverenigingen en door het verlenen van subsidies. Wonen wordt betaalbaar gehouden door voldoende bouwmogelijkheden te voorzien rekening houdend met voldoende omgevingsgroen. De openbare wegen en voetpaden worden goed onderhouden. Voldoende middelen worden voorzien voor een uitgebreid sociaal beleid. Er wordt ingezet op veiligheid via preventie en sanctionering. Belastingen worden laag gehouden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De gemeente zou nog meer voor de burgers kunnen doen als ze minder door de hogere overheden financieel zou belast worden (zie onder meer de bijdrage voor de brandweer). En als er voor de vele taken die vanuit de hogere overheden worden doorgeschoven naar de gemeente, ook middelen ter beschikking zouden gesteld worden. Onder het motto “alles kan beter” moet het beleid blijven openstaan voor aanpassingen/verbeteringen van gemeentelijke acties en beslissingen.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Betaalbaar wonen in een degelijke woning realiseren als recht voor iedereen. Goede straten, voetpaden en fietspaden zijn essentieel. Voldoende groen blijven behouden ook in de woonbuurten. Veiligheid in alle aspecten van het leven blijven waarborgen. Sport en cultuur voor iedereen blijven mogelijk maken met aandacht voor de jeugd en kansengroepen. Voldoende middelen voor een krachtdadig sociaal beleid. Gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen. Voldoende kinderopvang voorzien en de strijd tegen kinderarmoede aangaan. Werken aan integratie en en open gemeentehuis. Laagste belastingen van de provincie behouden.

Bene Bailleul – Leefbaar Machelen-Diegem VB

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De vernieuwde website van de gemeenten heeft een groot gebruiksgemak en kan zorgen voor een betere informatiedoorstroming. Tijdens deze verkiezingsmaanden worden de straten en het groen goed onderhouden. We hopen dat ‘Goed voorbeeld doet volgen’.De verenigingen kregen materiële en financiële steun in het kader vanfestiviteiten om zo de sociale verbondenheid in de gemeente te verbeteren.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het gemeentebestuur liet toe dat er 3 (Lidl, BIO-planet en Okay) naast elkaar gelegen grootwarenhuizen kwamen, dit ten nadele van de lokale handelaren. Er was een gebrek aan rechtstreeks overleg met en inspraak van de burgers bij het plannen en uitvoeren van projecten. In beide dorpskernen was er een sterke toename van beton: inflatie vanappartementsgebouwen haalt de leefbaarheid naar beneden.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen een nieuw dynamisch economisch beleid uitwerken in nauw overleg met alle handelaars en zelfstandigen: zij kennen de pijnpunten. We moeten streven naar directe democratie. De stem en opinie van de burger constant valoriseren, niet zijn macht afnemen zoals in het huidig systeem. Er moet ook meer actieve en zichtbare inzet komen op het vlak van veiligheid. Meer politie op straat die de bewoners écht aanspreekt en helpt in geval van criminaliteit.

Karina Rombauts – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

CD&V heeft de voorbije legislatuur kwalitatieve bijdrage geleverd aan het bestuur van de gemeente. Positieve realisaties zijn zeker de nieuwe accommodaties voor sport, cultuur en jeugd op de Vrije Tijdssite. Ook de sociale voorzieningen met het nieuwe rusthuis en een sociale campus bieden een meerwaarde voor een moderne zorgverlening. Ondanks de investeringen bleef de financiële gezondheid van onze gemeente toch gewaarborgd. De ingezette samenwerking, lees integratie, van OCMW en gemeentelijke diensten is ook een belangrijke toekomstgerichte stap naar een modernere manier van goed bestuur.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

CD&V gaat resoluut voor minder beton en meer gazon! Voor ons geen grootschalige bouwprojecten meer in onze gemeente, want dat draagt bij tot de verstedelijking en vervreemding. Elk project dient vooraf grondig gescreend op noodzakelijkheid, leefbaarheid en harmonie met de bestaande omgeving. Ook op vlak van mobiliteit kunnen er nog grote stappen gezet worden: een bereikbaar openbaar vervoer voor iedereen, en nog meer aandacht voor de zwakke weggebruikers. Onze mensen hebben recht op veilige oversteekplaatsen en veilige fietsverbindingen op het volledige grondgebied van de gemeente.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

CD&V wil de huidige inspanningen in de sociale dienstverlening en de zorgsector verderzetten en uitbreiden. Daarnaast zetten wij verder in op een bloeiend verenigingsleven: de contacten die mensen leggen via het verenigingsleven bevorderen de samenhang tussen alle lagen van de bevolking, en zijn essentieel voor een warme samenleving die wij nastreven. Een andere prioriteit zijn aangename, propere en vooral veilige wijken waar mensen zich goed thuis voelen. Tot slot wil CD&V in deze gemeente beleid voeren op mensenmaat. Luisteren naar mensen, noden en behoeften detecteren, en daarnaar handelen.

Steve Claeys – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige bestuur heeft inspanningen gedaan wat het sociaal beleid betreft. Het nieuwe woonzorgcentrum werd afgewerkt en in het oude gebouw komen alle diensten van de sociale dienst terecht. Er werd in de deelgemeente Machelen gezorgd voor nieuwe sport- en cultuurinfrastructuur, maar hier dient een kanttekening bijgemaakt te worden dat er onvoldoende overleg was met de verenigingen. Wat mobiliteit betreft worden er hier en daar ingrepen gedaan maar spijtig genoeg niet gecoördineerd.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Onder het huidige beleid bestaat de deelgemeente Machelen uit bouwwerven en helaas verdwijnt ook het kleine beetje groen. Voor de nieuwe sportinfrastructuur is een heel groot deel van het park moeten verdwijnen. Diegem daarentegen kreunt onder de grote winkelketens en hierdoor heeft de kleine middenstand het zeer moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ook beschikken ze niet over een éénvormig en duidelijk mobiliteitsplan. Het integratiebeleid is één grote flop. Het beleid leeft in zijn ivoren toren zonder voeling met de gewone burger.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

Wij willen inzetten op onze Vlaamse identiteit en een degelijk integratiebeleid. Onze aandacht zal ook gaan naar betere ondersteuning van de middenstand. Wij zullen zorgen voor een volledig uitgewerkt mobiliteitsplan. Leegstand van de sociale woningen moet dringend onder handen worden genomen. Ons groenbeleid zal zeer doordacht zijn, met aandacht voor de nog resterende groene ruimte. Wat zwerfvuil, overlast, drugs, enz… betreft zullen wij een streng beleid voeren. Wij zullen zorgen voor meer inspraak en willen korter bij de mensen staan.

Van OPEN Vld kregen we geen antwoorden.