De mening van de lijsttrekkers: MERCHTEM

In Merchtem zwaaide de liberale Lijst van de Burgemeester alleen de plak de voorbije jaren. Burgervader Eddie De Block hangt nu de sjerp aan de haak. Opvolger van zijn lijst is Lijst 1785 met kopvrouw en zus van Eddie, Maggie De Block. Op 14 oktober willen CD&V Plus, N-VA, Groen en de nieuwe beweging PRO Merchtem verhinderen dat de liberalen weer de absolute meerderheid halen.

Lien Casier - CD&V Plus

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid heeft ervoor gezorgd dat de budgetten op orde bleven waardoor er zeker weer investeringsruimte is voor de volgende ploeg. Ook waren ze een van de voortrekkers in Vlaanderen in het samensmelten van het OCMW en de gemeentediensten. Dat zorgde voor efficiënter samenwerken en alle toegankelijkere diensten. Tot slot voerden ze op het einde in het afvalbeleid enkele zaken door waar we al jaren om vragen (wekelijkse huisvuilophaling, gratis plastiekfractie containerpark, …).

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Men heeft de zaken te veel op zijn beloop gelaten en te weinig geïnvesteerd in de leefbaarheid met als nijpendste voorbeelden: de pleinen, wegen, fietspaden, openbaar groen, ruimtelijke ordening, ... Na 18 jaar hetzelfde bestuur is er bij hen ook precies de schwung uit, de voorbije legislatuur kwamen er amper nieuwe projecten en hun verkiezingsbeloftes (nieuwe sporthal, fuifzaal, serviceflats Brussegem, …) werden snel weer afgevoerd. Ook is er nog te vaak weinig aandacht voor wat leeft in de deelgemeentes.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We nemen de tijd om samen met alle actoren (inwoners, verenigingen, scholen,…) en experten een gedurfde langetermijnvisie te maken om de leefbaarheid te verhogen; wagens vlotter laten rijden rond het centrum, plaats maken voor fietsers en voetgangers, meer speelpleinen,… Daarnaast onze verenigingen ondersteunen omdat ze zorgen voor buurten waar men elkaar kent en voor elkaar zorgt. Als gemeente moeten we zo’n ontmoetingen ook faciliteren door bijvoorbeeld de uitbouw van de bibliotheek (uitleendienst speelgoed, gereedschap, koffiebar,…) en de bouw van een polyvalente zaal.

Maggie De Block – Lijst 1785

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Merchtem is een bruisende gemeente waar altijd iets te beleven valt. Een gemeente waar mensen buiten komen en met elkaar spreken. In Merchtem wordt gewinkeld, is er een rijk verenigingsleven en een ongezien sportaanbod. Er werd maximaal ingezet op infrastructuur: een nieuw recyclagepark, een feestzaal in Brussegem, het August De Boeck-huis werd gerenoveerd, en gemeentescholen kregen nieuwe gebouwen en er kwam een oplossing voor de verloederde Ginder-Ale gebouwen. Bovendien ging dat gepaard met een belastingvermindering en een afbouw van de schuld.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Alles kan beter. Om woningen betaalbaar te houden en de groene ruimte te vrijwaren, zette de meerderheid maximaal in op inbreiding. Dat was en blijft voor ons de juiste keuze maar daardoor staat de mobiliteit nu onder druk en moet er op dat vlak sneller geschakeld worden.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Ons programma bestaat uit 4 basisprincipes: ‘Hier wonen wij graag’, ‘Hier zorgen wij voor mekaar’, ‘Hier leven wij graag’ en ‘Hier klopt de rekening’. Prioritair willen we Merchtem centrum verfraaien en toegankelijker maken en straten, fiets- en voetpaden in Groot-Merchtem structureel verbeteren. De toenemende autodrukte in het centrum aanpakken door wagens die niet in het centrum moeten zijn stimuleren om er niet door te rijden. Een asverschuiving realiseren van de N211 (markt). Op die manier creëren we ook een aangenaam pleintje in ons centrum.

Ludwig De Mesmaeker – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De sociale werking van het OCMW en de aanpak van bepaalde cultuurevenementen was goed. De ondersteuning van de 3 jeugdhuizen en de talloze jeugdbewegingen is een pluspunt.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is geen langetermijnvisie op mobiliteit, op parkeerbeleid, op de aanpak van het burgemeestersconvenant i.v.m. het terugdringen van de CO2-uitstoot en er is ook geen enkele participatie van de burger. De ruimtelijke ordening en het woonbeleid is gemaakt op maat van de projectmakelaars zonder rekening te houden met de noden van de mensen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We gaan voor een autoluw centrum zodat we het centrum teruggeven aan de fietsers en de voetgangers en dat met participatie van de bewoners en de handelaars. We willen werk maken van een woonbeleid waar de mens centraal staat. We willen meer groen in het straatbeeld. Verder willen we betaalbare plaatsen in het rusthuis en assistentiewoningen.

Toon Dours – PRO Merchtem

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De reconversie van de Ginder-Ale-gebouwen is zeker geen slechte zaak. Het gebouw was jaren onderwerp van politiek gekibbel en stond er gewoon te verkommeren. Dat er nu nieuw leven in geblazen wordt is een goede zaak, al zal de toekomst wel uitwijzen wat de impact op het (nu al drukke) verkeer zal zijn. Daarnaast vinden we de feestcheques een fijne manier om te verbinden. Dat is immers één van de kerntaken van een gemeente. Wel willen we een forfaitair bedrag naargelang het aantal deelnemers.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De ruimtelijke ordening lijkt op maat geschreven van grote bouwpromotoren. Het aantal appartementen is in 15 jaar haast vertienvoudigd. Tegelijk bleef een bouwverordening die woonkwaliteit moest garanderen jarenlang uit. Terwijl het centrum verstedelijkt, werd er geen rekening gehouden met de bijkomende problemen: tekort aan parkings, tekort aan fietspaden, meer verkeer, minder groen, meer sluikstorten, smalle straten … In het zicht van de verkiezingen zette de huidige meerderheid plots een tandje bij (goedkoper containerpark, wekelijkse huisvuilophaling, …). Het bewijst helaas een gebrek aan langetermijnvisie.

Welke plannen/ acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen een woonbeleid dat woonkwaliteit garandeert voor iedereen, met een evenwichtig aandeel tussen groen en beton. Daarnaast willen we zeker werk maken van een vlot en veilig verkeer door het invoeren van eenrichtingsstraten op en rond de markt, het kanaliseren van het doorgaand verkeer, het investeren in trage wegen voor alternatief vervoer en daadkrachtig optreden tegen de vele verkeersovertredingen. Verder willen we de burgers meer betrekken bij het beleid. Meer inspraak volgt daaruit, net als een beroep doen op de expertise van de inwoners.

Van N-VA ontvingen we geen antwoorden.