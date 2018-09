De mening van de lijsttrekkers: OPWIJK

Albert Beerens – OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid heeft een enorme achterstand weggewerkt op gebied van infrastructuur. Zo werden een nieuwe gemeenteschool, een nieuwe feestzaal en twee volledig uitgeruste voetbalaccomodaties opgericht. Er werd een nieuwe parking aangelegd in het centrum van Opwijk en Mazenzele. De inrichting van een bedrijvenzone is in volle uitvoering. De eerste fase van vernieuwing van het gemeenschapscentrum wordt binnenkort afgewerkt. Er werden heel wat voet- en fietspaden vernieuwd.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Als dit als een minpunt kan beschouwd worden, dan is het wel dat er nog heel wat moet gerealiseerd worden op alle domeinen.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De volgende 6 jaar moet de aandacht vooral gaan naar milieu, verbetering van de accommodatie voor de zwakke weggebruiker. Ook de vergroening van de gemeente is prioritair. Het belangrijkste blijft wel er voor te zorgen dat Opwijk een landelijke gemeente blijft.

Luc De Ridder – INZET

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De realisatie van de nieuwbouw voor de gemeentelijke lagere school De Boot, met bijhorende ruimte voor buitenschoolse opvang is positief. Door de aangroei van de bevolking was er voor de beide immers dringende behoefte aan meer capaciteit met een gebouw dat aan de hedendaagse normen voldoet.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er waren onvoldoende investeringen in voet- en fietspaden. Het mobiliteitsbeleid van de huidige meerderheid stelt nog grotendeels de auto centraal. De focus ligt niet genoeg op fietsers, geen initiatieven (bijv. richting De Lijn) om het aanbod en het gebruik van het openbaar vervoer te verhogen. Daarnaast is er veel geld geïnvesteerd in projecten die ons minder prioritair lijken. Een voorbeeld daarvan is de veel te hoge investering in de vernieuwing van het gemeentelijk administratief centrum aan de Ringlaan.

Welke plannen/acties staan bovenaan ons verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Er moet een omslag komen in het mobiliteitsbeleid met meer aandacht voor fietsers en een meerjarig investeringsprogramma voor voet- en fietspaden. We willen werk maken van veilige fietsverbindingen, o.m. naar scholen, tussen dorpskernen en naar sportcomplexen. De verstedelijkingsdruk moet worden aangepakt: nieuwbouwprojecten mogen de dorpskernen niet verstikken en woonuitbreidingsgebieden mogen niet bebouwd worden. INZET wil opnieuw investeren in natuur en bos, maar ook concrete klimaatmaatregelen nemen. De dorpskernen van Opwijk en Mazenzele moeten we herwaarderen. Opwijk heeft ook nood aan een nieuwe sporthal en gemeentelijke fuifzaal, en een nieuwe atletiekpiste.

Inez De Coninck – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er is een inhaalbeweging gedaan in investeringen voor sport, cultuur en mobiliteit. Speciale aandacht ging hierbij naar de fietser en fietsveiligheid. Verder hebben we echt verandering gebracht op vlak van ruimtelijk beleid. Zo is in het centrum een stuk grond aangekocht om een evenementenplein/ parking in te richten. Megalomane projecten zoals Rubensveld hebben we tegengehouden en onze ondernemers zullen eindelijk terecht kunnen op een eigen bedrijventerrein. Via buurtcheques stimuleren we het gemeenschapsleven en via (verplichte) taallessen vrijwaren we ons Nederlandstalig karakter.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Een algemeen gebrek aan tijd. Een legislatuur van zes jaar is te kort om alles te realiseren. Wij zijn uiteraard heel tevreden met hetgeen we hebben bereikt en de projecten die werden voltooid. Toch is het jammer dat een aantal projecten gelet op de omvang ervan niet afgewerkt kunnen worden binnen deze legislatuur. Niettegenstaande de tevredenheid dat we de school zelf hebben kunnen vernieuwen en heropbouwen, is de zaal aan de gemeentelijke basisschool De Boot zo’n project dat pas volgende legislatuur zal kunnen voltooid worden.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De personenbelasting in Opwijk is al redelijk hoog. We moeten inzetten op investeren, zonder de belastingen te verhogen. De nieuwe sporthal is een van dringendste uitgaven en zodra de locatie vaststaat, zonder twijfel of onder dreiging van hangende gerechtelijke procedures, ziet het ernaar uit dat die er eindelijk kan komen. Verder willen we meer inzetten op veiligheid. We merken bijvoorbeeld dat de overlast stijgt. Een lik-op-stuk-beleid is wenselijk om deze hinder tegen te gaan. Iedereen moet zich in onze gemeente ‘veilig thuis’ kunnen voelen.

Jeroen Eenens – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Alle investeringen die werden gedaan om onze gemeente verkeersveiliger te maken zoals de (her)aanleg van voet- en fietspaden, de opwaardering van trage wegen, zijn positief.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Onze ingediende voorstellen die geweerd werden waaronder een vergoeding voor de gemachtigde opzichters aan alle Opwijkse scholen, een hondenlosloopweide, ...

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

CD&V wil oog hebben voor het welzijn van iedereen. We willen ook werk maken van een groene, propere gemeente. En zorgen voor voldoende sportinfrastructuur voor alle sporters. Koning Fiets en veilig verkeer verdienen meer aandacht. En een bruisend gemeenschapsleven en de economische bedrijvigheid moeten we ondersteunen.

Philippe Callaert – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn gelukkig momenteel een paar grote verkavelingen afgestopt. De coalitie heeft moeite gedaan om de speeltuintjes in de diverse wijken te vernieuwen. Een redelijk aantal voetpaden werden vernieuwd of aangelegd. Heel recent (verkiezingsjaar?) openden de nieuwe basisschool in het centrum, en de nieuwbouwfeestzaal in deelgemeente Mazenzele.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

Er werd niet veel gedaan aan het mobiliteitsprobleem. De chaos aan de schooluitgangen werd alleen maar groter. Er is een massale uitverkoop geweest van gemeentelijke eigendommen. Het leek wel Monopoly! Een heleboel studiebureaus werden rijker gemaakt door opdrachten voor de meest diverse studies, tellingen en waarnemingen. De sportinfrastructuur bleef de hele legislatuur verwaarloosd (behalve voor het voetbal).

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De verkeerschaos in het centrum en het parkeerprobleem willen we aanpakken. En de ongebreidelde bouw van appartementsblokken aan banden leggen. We moeten beschermen van wat er in Opwijk nog van natuur overblijft. De criminaliteit moet strenger worden aangepakt. En er moet meer controle zijn op domiciliefraude en misbruik van uitkeringen. Immigranten willen we verplichten om Nederlands te leren (op alle leeftijden, door taalbaden aan te bieden).

Van GROEN ontvingen we geen antwoorden.