De mening van de lijsttrekkers: OVERIJSE

In Overijse hebben de kiezers op 14 oktober de keuze uit zes lijsten. Nieuw is onder meer het feit dat Open VLD en Groen de krachten bundelen.

Inge Lenseclaes OVERIJSE 2002 – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

We hebben een toekomstvisie voor Jezus-Eik en Maleizen uitgewerkt. De uitvoering krijgt vorm met de verwerving van de WaWa-site. Ons dorpscentrum werd gevrijwaard van een megabouwproject. Rond het Groot Huys komt betaalbaar wonen naast een opengesteld groen park met respect voor ons erfgoed. De nieuwe Zuidflank van het centrum geeft ruimte voor de jeugd, een innovatief atletiekpark en een verbeterde waterhuishouding. Terlanen kreeg een nieuw dorpsplein en voor Eizer werd een landinrichtingsproject opgesteld.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Mobiliteitsingrepen werden te snel geïmplementeerd. De schepen van Mobiliteit werd gevraagd om proefopstellingen te combineren met een participatietraject. We hebben de kmo-zone langs de E411 kunnen terugbrengen tot aanvaardbare proporties met nadruk op ruimte voor onze lokale ondernemers en een duurzame gefaseerde inrichting, maar zouden liever een groenere invulling zien. Investeringen in fietsinfrastructuur zijn te traag verlopen. Met de realisatie van het fietspad naar Terlanen en de proefopstelling voor de fietsstraat in Jezus-Eik zijn we op goede weg, maar er is nog werk.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een groen en Vlaams Overijse waar iedereen zich thuis voelt, waar zorg, mobiliteit en veiligheid centraal staan. Een beleid dat het netwerk van verenigingen ondersteunt en in dialoog gaat met de burgers. We willen voor het centrum een omvattend infrastructuurplan. Het landinrichtingsproject voor IJse en Nellebeek willen we uitvoeren evenals het Masterplan Jezus-Eik. Een verkeersplan zorgt voor meer doorstroming en veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers. Betaalbaar wonen en doelgroepwonen moet onze jongeren en zwakkeren kansen bieden.

Dirk Dewaet – Leefbaar Overijse

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Een positieve maatregel was de invoering van de roze vuilniszakken voor gemengd plastic. We moeten echter vaststellen dat deze zakken niet vaak genoeg opgehaald worden. Leefbaar Overijse pleit dus voor een hogere ophaalfrequentie. Een ander pluspunt was de opening van de Sterretjestuin op de centrale begraafplaats, waar levenloos geboren kindjes een eigen plek krijgen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Om ons handelscentrum te redden worden alleen enkele schijnbewegingen op poten gezet. Structureel gebeurt er niets. Aan de parkeerproblemen is niets gedaan. Het gemeentebestuur zou zich ook wat krachtiger moeten opstellen tegenover de hogere overheden om de fileproblemen eindelijk aan te pakken. Wat betreft ruimtelijke ordening kennen we een dieptepunt. Dossiers blijven (soms) jaren heen en weer pendelen. Gehuchten moeten op dezelfde wijze benaderd worden als het centrum.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Leefbaar Overijse wil het centrum nieuw leven inblazen door de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren, met extra parkeerplaatsen en gunstige fiscale maatregelen voor handelaars. De mobiliteitsproblemen aanpakken is een andere prioriteit. Wat veiligheid betreft, moet het kader van het brandweerkorps nog worden aangevuld opdat de burger zowel overdag als 's nachts op dezelfde bescherming zal kunnen rekenen, en moet er eindelijk een Nederlandstalige MUG-dienst komen. Er moet opnieuw een actief Vlaams beleid gevoerd worden, met een woonbeleid dat prioritair gericht is op jonge Vlaamse gezinnen.

Sven Willekens – OPEN Vld-GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Op vlak van publieke infrastructuur kreeg Overijse voet- en fietspaden, werden de straten vernieuwd en de kruispunten beveiligd. Scholen hebben nu ‘Zoen en zoef’-zones. Er werd een cameraschild geïnstalleerd met 26 camera’s op hoofd- en invalswegen. Het GITO werd gemoderniseerd. Er kwamen speciale bufferzones in loop van de Ijse-vallei tegen de wateroverlast en voor de sanering van waterlopen. In Maleizen werd werk gemaakt van de ontwikkeling van een duurzame KMO-zone voor 70-tal nieuwe bedrijven met heringerichte van de ontsluiting via de N253.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Op gebied van ruimtelijke langetermijnplanning is er te weinig vooruitgang geboekt. In de kern van Overijse-centrum was er te weinig beleidssturing t.o.v. immobiliën- projecten.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een vlotte, verkeersveilige en duurzame mobiliteit met aandacht voor veiligheid in dorpskernen is prioritair. We willen ook werken aan een beleid dat energiebewust bouwen en wonen toelaat voor ieders behoeften en inkomen. Een duurzaam ruimtelijk- en klimaatbeleid, inclusief ‘proper water’ beheersplan tegen wateroverlast. Overijse moet een veilige en propere gemeente zijn met meer ‘blauw’ in het straatbeeld met polyvalente wijkteams van politie, technische diensten en buurtcomités. In elk gehucht willen we ‘ondernemen’ stimuleren met extra aandacht voor een belevingsinitiatief dat de horeca helpt.

Danny De Cock – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Overijse Groen, Vlaams en gastvrij werd ook in daden omgezet, door het behoud van de open ruimten die in Overijse nog steeds 67% van het grondgebied omvatten, door het behoud van het Vlaamse karakter van onze gemeente ook in de bestuursorganen van de gemeente te bestendigen en door ons gastvrij op te stellen voor de 112 diverse nationaliteiten die de gemeente rijk is. We hadden ook een gezond financieel beheer waardoor, ondanks de investeringen, de belastingen op hetzelfde niveau konden behouden blijven.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De inspraak voor dorps- en adviesraden werd te weinig benut en zorgde vaak niet helemaal onterecht voor onbegrip bij sommige ingrepen inzake mobiliteit. Luisterbereidheid en overleg moeten bijgevolg beter. Inzake communicatie en digitale toepassing lopen we achter op andere gemeenten en hierin is een nieuwe website met meer online toepassingen voor onze burgers van essentieel belang.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Vooral in zorg en welzijn voor jong en oud moeten belangrijke stappen worden gezet in de komende 6 jaar: voldoende kinderopvang, een lagere rusthuisfactuur voor de laagste pensioenen, dagopvang voor ouderen en een Vlaamse MUG voor de Druivenstreek. Verder zijn verkeersveiligheid aan de scholen, goede fiets- en busverbindingen, led-straatverlichting die ook ’s nachts blijft branden enkele speerpunten. Verder in nauwe samenhang en in overleg met de inwoners de dorpskernen aanpakken en deze vrijwaren van onnodig sluipverkeer.

Eric Schamp - Bewust

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Net voor de verkiezingen, toevallig, wordt inspraak van de burger dan toch als belangrijk ervaren. Gelukkig net op tijd, heeft men ingezien dat de houdbaarheidsdatum van de stem van de kiezer verder reikt dan 14 oktober 2018 en te gebruiken is voor nog tenminste 6 jaar. Het huidige bestuur heeft ingezien dat de samenwerking tussen de huidige partners niet verder haalbaar/productief was en trekken nu afzonderlijk naar de verkiezingen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het huidige bestuur wordt als te gesloten ervaren, steeds verder bouwend op dezelfde mensen. Er is te weinig aandacht voor de concrete vragen van alle inwoners. De openheid van bestuur is ver te zoeken. Er heerst een politiek van vriendendienst, van mandaten en postjes. De oppositie wordt genegeerd. Men blaast warm én koud: d leegstand van de lokale handelspanden aanklagen en tegelijkertijd kmo-zones oprichten zonder visie en zonder concrete plannen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Met Bewust willen we gaan voor een goed en efficiënt bestuur met meer democratische controle van de gemeenteraad, meer inspraak en herwaardering van de dorpskernen: meer groen, zone 30, recreatiehoekjes met banken, … De markthal willen we ombouwen tot polyvalente ruimte voor sportactiviteiten, jeugdhuis, fuifzaal, … Eenzaamheid en hulpbehoevendheid moet beter gedetecteerd en opgevolgd worden. Aandacht moet ook gaan naar de permanente zorg voor een veiliger schoolomgeving en een aanpak van het sluipverkeer. Bewust wil ook investeren in onderwijs en de verenigingen meer ondersteunen.

Van Overijse Plus ontvingen we geen antwoorden.