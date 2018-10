De mening van de lijsttrekkers: PEPINGEN

Pepingen heeft een turbulente bestuursperiode achter de rug. De kleine gemeente was een tijdlang onbestuurbaar. Eerst was liberaal Eddy Timmermans als burgemeester, sinds begin vorig jaar is dat CD&V’er Luc Decrick. Op 14 oktober kunnen de inwoners kiezen uit vijf lijsten.

Kristof De Cuyper – DVP (Door en Voor Pepingen)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Op bepaalde vlakken zal onze ploeg verder werken op het beleid zoals is uitgetekend door de vorige bestuursploegen, bepaalde engagementen zijn immers al beslist bvb. de uitbreiding van het gemeentehuis met kinderopvang. Er werd eindelijk een pril begin van een fietspadenbeleid gemaakt. DVP wil hier volop mee doorgaan.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Klassieke partijen worden van hogeraf en door enkelingen binnen de partij gedicteerd. Jarenlange bitsige communicatie tussen oude partijen, politiek gekibbel over verleden en gebaseerd op vastgeroeste partijlijnen, zetten de inwoners buiten spel. Gebrek aan inspraak geeft plannen die niet gedragen zijn en niet meer aangepast kunnen worden. Straten van gemeenteraadsleden worden hersteld, andere onvoldoende. Er is te weinig aandacht voor verkeersonveiligheid rond scholen, probleem van sluipverkeer, onvoldoende fietspaden. Weinig inspanningen voor de herwaardering van dorpskernen, nochtans belangrijk voor inwoners en kleinhandel.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Zonder politieke kleur, met een volledige lijst en 8 vrouwen in de top 10, biedt DVP een stevig alternatief voor de klassieke partijen. DVP staat voor positieve samenwerking en dialoog over partijgrenzen heen en met de kiezer en het algemeen belang weer centraal. DVP barst van potentieel met enerzijds kandidaten geboren in Groot-Pepingen zonder vooroordelen en anderzijds ervaren nieuwkomers. DVP heeft de ambitie om Groot-Pepingen terug te geven aan alle inwoners want een idee is niet links of rechts, een idee is goed of niet goed.

Stefanie De Bock – Groen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn verschillende positieve dingen gebeurd ondanks een periode van onbestuurbaarheid. Zo zijn er verschillende basisengagementen genomen, zowel op vlak van dierenwelzijn als klimaatplan. Dit zijn belangrijke eerste stappen. Ook de realisatie van het fietspad tussen Pepingen en Bogaarden zien we bij Groen Pepingen als iets erg positief. Het geeft de fietser de kans om zich op een veilige en duurzame manier te verplaatsen tussen de deelgemeenten. Zulke mobiliteitskeuzes mogen er gerust vaker zijn.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het bleef vaak bij basisengagementen. Hoewel er een klimaatactieplan onder impuls van de provincie kwam, zijn er weinig concrete acties zichtbaar. Hetzelfde kan over dierenwelzijn gezegd worden. Ook op stedenbouwkundig vlak mochten meer positieve evoluties opgestart worden, zoals een betonstop. Tot slot was ook de inspraak van de burger relatief beperkt. Hoewel Pepingen een interessante plek zou zijn voor meer burgerparticipatie, werden op dit vlak onvoldoende initiatieven genomen. Burgers mogen wel advies verlenen en soms is er inspraak, maar echt meebeslissen is er onvoldoende.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Eerst en vooral maken we werk van een zeer ambitieus klimaatactieplan dat doordringt in alle beleidsdomeinen om zo een echt duurzaam beleid uit te stippelen. Daarnaast is een diervriendelijk Pepingen met een schepen van dierenwelzijn een van onze speerpunten. Ook maken we van Pepingen een plek voor jong en oud waar alle beslissingen getoetst worden aan hun belangen. Tot slot gaan we ook voluit voor streeksamenwerking want samen staan we gewoon sterker. In al deze speerpunten staan de burgers centraal. Zij moeten mee kunnen beslissen.

Eddy Timmermans - LVB

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Ondanks een woelige legislatuur zette het LVB-N-VA-bestuur in 2013 de krijtlijnen uit voor Pepingen als moderne plattelandsgemeente. Op die voorbereidingen kon het huidige bestuur het voorbije 1,5 jaar terugvallen. Pepingen kreeg voor het eerst sinds lang terug gezonde financiën, een echt meerjarenplan en vooruitgang in de grote dossiers: wegenonderhoud, de nieuwe sporthal, duurzame inspanningen, veilige fietspaden, de spoorwegovergang Beert-Bellingen, nieuwe waterzuiveringen, een cameraplan, echte inspraak via dialoog en de adviesraden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Twee jaar bewuste stilstand, polarisering en een teleurstellende visie van het huidige bestuur. Pepingen staat er financieel opnieuw slechter voor. De focus blijft op prestigeprojecten waar de Pepingenaar duidelijk tegen was. Gevolg: een ontwricht meerjarenplan, nieuwe leningen, grove besparingen op materiaal & personeel en De Zagerij die nu een financiële molensteen is voor volgende generaties. De minuscule belastingverlaging is een bijna lachwekkend verkiezingsstunt(je). De dialoog met onze burgers en adviesraden werd teruggeschroefd. Een waaier aan uitgestelde projecten of half uitgevoerde dossiers, zoals het onvolledige fietspad Bogaarden-Pepingen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We durven ambitieus zijn. Gezonde financiën. Meer transparantie en ruimte voor dialoog en burgerparticipatie. Meer ondersteuning voor ondernemerschap en landbouw. Het behoud van het landelijk karakter van Pepingen. Vlotte mobiliteit met veilige omstandigheden voor scholieren, voetgangers en fietsers. Investeringen in groen en duurzaamheid. Aangenaam en betaalbaar wonen voor alle generaties. Een bruisend sociale gemeente waar welzijn centraal staat. Tenslotte: concrete vooruitgang in de grote dossiers: De Zagerij, de sporthal, de spoorwegovergang, de waterzuivering, het cameraplan, Mater Dei in Heikruis, de herbestemming van onze kerken.

Van N-VA en CD&V kregen we geen antwoorden toegestuurd.