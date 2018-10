De mening van de lijsttrekkers: SINT-GENESIUS-RODE

Anne Sobrie – Engagement 1640

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

In vergelijking met de vorige legislaturen heeft het huidige beleid blijk gegeven van veel energie. Rode is lang een slapende gemeente geweest maar de laatste jaren worden er, door de beide politieke fracties samen, regelmatig evenementen georganiseerd, zoals Rodathlon, Urban Run, Kerstmarkt, Paaseierenraap, Jogging Ro, herdenking van de wereldoorlogen in samenwerking met alle scholen van de gemeente. In de gemeenteraad luistert en kijkt de meerderheid nu ook naar de oppositiebanken en er wordt tijd genomen om te discuteren over bepaalde punten.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De oppositie heeft er meermaals op aangedrongen een raadscommissie mobiliteit, financiën en openbare werken in het leven te roepen. Die zou vooraf belangrijke dossiers kunnen bestuderen zodat de gemeenteraad vlotter verloopt. De meerderheid heeft dat geweigerd. Nederlandstalige verenigingen krijgen geen subsidies, die nochtans van de Vlaamse gemeenschap komen, omdat zij de promotie voor hun activiteiten niet in de twee landstalen doen. Een promotiecampagne om de Franstalige inwoners aan te zetten hun documenten gedurende 4 jaar in het Frans te krijgen, kostte wél 15.000 euro.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De aanleg van veilige fietspaden, door kleine hagen afgebakend, naar de scholen en octopuspalen aan de scholen om automobilisten aan te sporen veilig en voorzichtig te rijden, zeker in de schoolomgeving is een prioriteit. Ook dagopvang voor senioren en voor mensen met specifieke noden. De gemeente moet een voorbeeld geven aan de bevolking door haar infrastructuur energiezuinig te maken en onder meer zonnepanelen te plaatsen. We willen ook een globaal en actueel mobiliteitsplan opstellen in samenwerking met de buurgemeenten, zodat de doorstroming van het verkeer minder files veroorzaakt.

Van IC-GB ontvingen we geen antwoorden. Meer standpunten van beide lijsten lees je in Buurten, de gemeenschapskrant van Sint-Genesius-Rode op www.deboesdaalhoeve.be/nl/buurten