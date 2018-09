De mening van de lijsttrekkers: SINT-PIETERS-LEEUW

Bart Keymolen – CD&V (lijstnr. 3)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

We zorgden voor meer levenskwaliteit van de wieg tot het woonzorgcentrum dankzij investeringen in kinderopvang, de renovatie en uitbreiding van onze scholen en maar liefst 85.000 warme maaltijden voor senioren. Ook de strijd tegen wateroverlast was een speerpunt met waterbekkens of de hermeandering van de Zuunbeek. Daarnaast investeerden we fors in een groene, propere en veilige gemeente door led-verlichting, een nieuwe veegmachine en ANPR-camera’s. Bovendien zijn slaagden we erin om door een gezond financieel beleid de gemeenteschuld met meer dan 10 miljoen terug te dringen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Op het vlak van overleg met de Brusselse en hogere overheden mocht het voor ons allemaal zeker wat sneller en verder gaan. Wat de ontsluiting van de Bergensesteenweg betreft, namen we bijvoorbeeld een vliegende start in 2014 toen Brigitte Grouwels nog Brussels minister van Openbare Werken was. Onder haar opvolger, minister Smet, ging het echter heel wat moeizamer. Ook voor de grote werken aan Erasmus zou Sint-Pieters-Leeuw zeker gebaat zijn bij wat meer constructief overleg met de gemeente Anderlecht.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen onze investeringen in de levenskwaliteit van iedere Leeuwenaar verderzetten met bijvoorbeeld nieuwe assistentiewoningen en een dienstencentrum op de site Wilgenhof, een vernieuwde sporthal met klimmuur en gerenoveerd zwembad in het Wildersportcomplex, outdoor sportinfrastructuur zoals petanquebanen, veilig en kwaliteitsvol onderdak voor onze jeugdverenigingen en goede voet- en fietspaden en openbare wegen. We willen ook verder bouwen aan een verbonden Leeuw door het lesaanbod Nederlands voor ouders in scholen en (sport)verenigingen te versterken. De strijd tegen sluikstorten voeren we op zowel preventief als repressief vlak.

Guy Jonville – sp.a (lijstnr. 1)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn grote inspanningen gedaan om waterellende te beperken, en er is nu een ruimer cultureel aanbod.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De projecten die zijn gerealiseerd, zijn er duur en ten behoeve van maar een paar honderd inwoners. Kijk bijvoorbeeld naar het sas in Vlezenbeek. Het openhouden van een spookcommissariaat in de oude rijkswachtkazerne in Zuun voor wijkagenten en gemeenschapswachten, amper open van maandag tot vrijdag van 8 u tot 12u. En dat terwijl het volgens de meerderheid voor de veiligheid van de burge is. Wij kunnen ons evenmin vinden in de privatisering van een aantal gemeentelijke diensten (thuishulp, naschoolse kinderopvang). De renovatie van het gemeentehuis was veel te duur.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een sociale en duurzame gemeente is onze ambitie voor Sint-Pieters-Leeuw. We willen een gemeente met beter openbaar vervoer en veilige fietsroutes, zonder kinderarmoede en met betaalbare woningen. Leeuw moet ook een veilige en groene gemeente worden met een bruisend buurt -en verenigingsleven. Een gemeente waar onze ouders een betaalbare en kwalitatieve ouderenzorg hebben, waar de jongeren betaalbare en genoeg kinderopvang hebben en de keuze om hun kinderen in scholen in te schrijven zonder te moeten kamperen. Sport en cultuur spelen ook een grote rol.

Luc Deconinck – N-VA (lijstnr. 2)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De verandering die we de Leeuwenaars beloofd hadden, is er gekomen. Een sterk veiligheidsbeleid (ANPR-camera’s, oprichting dienst gemeenschapswachten, extra wijkagenten), een cultuurbeleid met ambitie en meer inspraak dan ooit. In het basisonderwijs komen er 524 plaatsen bij. Er is enorm veel geïnvesteerd in wegenis (Fabriekstraat, Hoogstraat, Pelikaanberg, Ruisbroeksesteenweg, enz…), waterbuffering, gebouwen (aankoop voetbal in Vlezenbeek, herinrichting pastorie Vlezenbeek, aankoop landhuis De Viron) en groen (Zuun, Groen Ruisbroek), enz... Toch hebben we de schuld kunnen verminderen met 17 miljoen euro zonder de belastingen te verhogen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Projecten gaan trager dan gewenst. Maar er wordt wel aan gewerkt. Voor de (im)mobiliteit van de Bergensesteenweg hebben we drie doorbraakbeslissingen kunnen bekomen, die nu uitgevoerd zullen worden: de bouw van een brug over het kanaal in Negenmanneke (Shopping Pajot) is gestart, een bijkomend rijvak aan Ikea in Anderlecht zit in de planning voor 2019. De herinrichting van de Bergensesteenweg in Zuun en Negenmanneke komt er vanaf 2020. Zo zal het verkeer op de Bergensesteenweg vlotter verlopen, wat sluipverkeer in heel de gemeente zal terugdringen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

N-VA staat voor een Vlaamse en groene gemeente, met behoud van het landelijk karakter en leefbare dorpen. Daarvoor is een strenger veiligheidsbeleid nodig, met nultolerantie voor overlast, sluikstorten en ‘grijze’ economie. Tevens: meer blauw of paars op straat, meer cameratoezicht, strengere sancties. Ook het verlevendigen van dorpskernen (o.a. door de kerken van Ruisbroek en Oudenaken deels te herbestemmen). Nog op ons menu: tal van investeringen in waterbuffering, wegenis en gebouwen (o.a. vernieuwing scholen Populiertje en Wegwijzer. Als afsluiter: opnieuw geen belastingverhoging.

Bart Anneessens - Gemeentebelangen

Wat zijn de pluspunten van het huidig beleid?

Ondanks de vele gebroken verkiezingsbeloften zijn er toch enkele zaken gebeurd met positieve impact. Bijvoorbeeld het behoud van de politiepost in Zuun. Ondanks de hoge kostprijs van het 3D -scherm in deze politiepost, is de werking ervan wel een flop geworden. Quasi geen burgers gebruiken het en is dusdanig niet operationeel. De hermeandering van de Zuunbeek was een noodzaak en is gebeurd.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

Openbare werken zijn duidelijk niet aan dit bestuur besteed. Ze omringen zich met dure planbureaus ver uit de gemeente, die weinig van de lokale situaties kennen. De werken in Ruisbroek werden een totale chaos. De aanstelling van een ambtenaar om minderheden te helpen bij hun bezoek aan het gemeentehuis? Ze krijgen een gratis tolk betaald door iedereen? Dat kan tellen voor een bestuur dat zich Vlaams profileert. 300 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning maar ook hier prefereert het bestuur een verdere uitbreiding van Groot-Brussel.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De herinvoer van grofvuil om sluikstorten tegen te gaan en een prioritair beleid voeren inzake sociale voorzieningen ten voordele van de huidige inwoners. Maximaal behoud van het groen en starters met bussinesplan, renteloze leningen aanbieden om de handel in Leeuw aan te zwengelen, ...

Eddy Longeval – Vlaams Belang (lijstnr. 5)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De boekhoudkundige nuchtere zakelijkheid. De cijfers kloppen, de rekeningen werden in orde gebracht. Minder schulden, minder financiële verspilling.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het huidige bestuur heeft niet kunnen zorgen voor een vlotte mobiliteit en verloor de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. De eigen cultuur moet meer en meer plaatsruimen voor vervreemding.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen toezien op het naleven van het bestuursakkoord en de verkiezingsbeloftes, en controleren op objectiviteit en daadkracht. Vlaams Belang zal ook de behoeften van de bevolking ter harte nemen en verdedigen.

Kathleen D’Herde – OPEN Vld (lijstnr. 6)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De huidige meerderheid is er in geslaagd om het cultureel aanbod uit te breiden, zodat het meer toegankelijk is voor het grote publiek.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er worden te veel beslissingen genomen in functie van bepaalde personen en te weinig gekeken naar het algemeen belang, een voorbeeld daarvan is de invoering van de tractorsluizen en de dynamische poorten in de wijk Rattendaal. Er wordt ook niet altijd zorgvuldig met belastinggeld omgesprongen, zo steekt men soms enorm veel geld in bouwprojecten waar het nut niet van is gekend, zoals de renovatie van de pastorij in Vlezenbeek, de verbouwing van de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij willen inzetten op een gemeentelijk beleid dat rekening houdt met alle inwoners, waar de verschillende gemeenschappen betrokken worden en waar wederzijds respect primordiaal is. De lokale economie stimuleren en optimaal kansen bieden door de kleinhandel en horeca te promoten, en verenigingen ten volle ondersteunen, dat doet een gemeente leven. We willen werk maken van gemeente waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen, … kortom waar het goed is om te leven met respect voor onze normen en waarden.

Natacha Martel – GROEN (lijstnr. 4)

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het bestuur heeft heel wat infrastructurele investeringen gedaan.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid is onvoldoende afgestemd op het geheel van de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. Er ontbreekt duidelijk voeling met wat er in Sint-Pieters-Leeuw echt leeft en met de wensen, problemen, noden van de inwoners.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

GROEN wil een gezonde mobiliteit stimuleren en ambitieuze klimaatdoelstellingen verwezenlijken. Belangrijk voor ons is ook om de participatie en inspraak van inwoners te verhogen.

Vanuit de Parti Francophone bereikten ons geen antwoorden.