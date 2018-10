De mening van de lijsttrekkers: VILVOORDE

In Vilvoorde was in 2012 sp.a-Groen de grootste formatie met 10 van de 35 zetels. Ze ging scheep met Open VLD en N-VA die elk 6 zetels hadden en duwde zo onder meer CD&V en de Vilvocraten in de oppositie. Dit keer heeft de Vilvoordenaar de keuze uit acht lijsten.

Hans Bonte – sp.a-Groen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De huidige bestuursploeg heeft als een hecht team keihard gewerkt om onze stad grondig te vernieuwen. Heel wat straten en pleinen werden vernieuwd, er werd zwaar geïnvesteerd in scholen, kinderopvang, seniorenzorg, sport- en cultuurbeleid, mobiliteit, stadsvernieuwing, … Gelijktijdig werden moeilijke veiligheidsproblemen niet enkel benoemd maar ook aangepakt. Het bewijs is geleverd dat wanneer de belangen van de partijen ondergeschikt zijn aan deze van de Vilvoordenaar er op zes jaar tijd een berg werk kan worden verzet.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De uitdagingen waarmee Vilvoorde wordt geconfronteerd als snelst groeiende Vlaamse stad met het hoogste aandeel kinderen, overtreffen ruimschoots de mogelijkheden en middelen waarover Vilvoorde beschikt. Tot mijn spijt is het stadsbestuur er niet in geslaagd om de Vlaamse regering te overtuigen om Vilvoorde te erkennen als centrumstad.

Welke plannen/ acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Vilvoorde moet een Toekomstcontract aangaan met de bevolking om onze stad uit te bouwen op maat van onze jongeren. Zij zijn de toekomst van onze stad. Daarbij moet leefbaarheid en duurzaamheid het uitgangspunt zijn. Dit betekent een resolute keuze voor een andere mobiliteit en forse investeringen in kwaliteitsvolle maar betaalbare woningen in een groene en veilige omgeving. Ik hoop dat we met de creatie van een nieuw autovrij stadsdeel –met onder meer een school en voetbalschool – in grote mate tegemoet kunnen komen aan de nood aan extra voorzieningen die een groeiende stad dagelijks ervaart.

Mbami Monsempo – UF

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De immense uitdagingen voor Vilvoorde geven aan het gemeentebestuur een grote verantwoordelijkheid om de gerealiseerde zaken te behouden, acties in de toekomst door te zetten in een geest van goed bestuur en te verbeteren wat moet worden verbeterd. Op dit punt kan ik eerlijk gezegd geen positieve punten geven aan de huidige meerderheid.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De mandatarissen van UF waren getuige van de dagelijkse beslissingen van een verdeelde meerderheid ook over belangrijke onderwerpen die direct verband houden met het welbevinden van de burgers. Er is ook een totaal gebrek aan transparantie, openheid en luisterbereidheid. Er worden onduidelijke keuzes gemaakt inzake fiscale materies, investeringen, verbeteren van levenskwaliteit, milieu, openbare reinheid, mobiliteit, huisvesting, veiligheid, onthaal en integratie van inwijkelingen, inspraak …

Welke plannen/ acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Ons project gaat uit van respect voor allen. Respect voor onze verschillen, een respectvolle en ontvankelijke gemeente voor alle inwoners wat ook hun afkomst, origine of taal is. Respect voor het welzijn, optimaliseren van het gemeentelijk bestuur, verbeteren van de levenskwaliteit. Respect voor de generaties: zij vormen een toegevoegde waarde. Respect voor uw veiligheid: garanderen dat elke inwoner veilig kan leven.

Peter Van Kemseke – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Dit stadsbestuur heeft beslissingen die in het verleden genomen zijn verder uitgevoerd, zoals geplande projecten aan het kanaal. Met steun van minister van Onderwijs Hilde Crevits werd de schoolinfrastructuur uitgebreid, gezien de erg jonge bevolking van Vilvoorde een goede zaak. Het stadsbestuur stond enkele keren open voor onze voorstellen, zoals het (voorlopig) opbergen van de plannen om een tram door Vilvoorde te laten rijden. Ons voorstel om de eerste bewonerskaart gratis te maken werd deels aanvaard

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Veel beloften uit het bestuursakkoord bleven dode letter. Kinderarmoede is dramatisch gestegen; de leegstand nam toe; jeugdhuizen sloten hun deuren; de wijken werden verwaarloosd (groenonderhoud en voetpaden); lokalen huren is nog nooit zo duur geweest voor verenigingen; de beslissingen over het parkeerbeleid en Groenloo werden opgelegd zonder overleg. Het mobiliteitsplan heeft vier jaar vertraging. De belastingen werden sterk verhoogd. Slechts een derde van de Vilvoordenaars is trots op onze stad. Vilvoorde evolueert razendsnel, maar ons stadsbestuur toonde te weinig dynamiek om daarop in te spelen.

Welke plannen/ acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Onze 17000 huisbezoeken leverden concrete, betaalbare voorstellen op, van armoedebestrijding en vereenzaming tot ondernemerschap en mobiliteit. Prioritair zijn een kordater veiligheidsbeleid (o.a. verkeersveiligheid); het aanpakken van de parkeerdruk (inwoners geraken hun auto niet kwijt); meer aandacht voor de wijken, o.a. door een evenwichtige spreiding van de middelen; de heropleving van het handelscentrum; en een beter, dynamischer imago van Vilvoorde. We willen de stad teruggeven aan de mensen, door meer verantwoordelijkheid te geven aan o.a. ondernemers, jongeren en buurtbewoners die initiatief willen nemen.

Jan Anciaux – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Vanuit een gezamenlijk vooruitgangsoptimisme is Vilvoorde geëvolueerd van het lelijke Brusselse zustereendje in de schaduw van het viaduct, naar de trotse Vlaamse Zennestad van weleer. Denk maar aan de nieuwe straten, pleinen en scholen in het centrum en de buitenwijken. Het nieuwe kinderdagverblijf en woonzorgcentrum. De geplande nieuwe atletiekpiste en sport- en cultuurcentrum in Koningslo. Om het gevoel van straffeloosheid en onveiligheid aan te pakken is er werk gemaakt van een nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS-boetes en een opstart van BIN Koningslo.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Vilvoorde is een groene, Vlaamse stad die volwaardig deel uitmaakt van de mooie, groene, Vlaamse Rand en niet evolueert naar een 20ste Brusselse gemeente. In plaats van de Brusselse problemen verder te laten instromen, moeten we hier nog meer Vlaamse oplossingen tegenover zetten: een sociaaleconomisch herstelbeleid, een streng veiligheids- en integratiebeleid en aandacht voor de Vlaamse identiteit. Verkeersveiligheid is ook veiligheid. Er moet prioriteit gemaakt worden tegen het gevoel van straffeloosheid in het verkeer. Er moeten meer faciliteiten komen voor jong en oud.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Verder sterk ondersteunen van bestaande buurtinformatienetwerken en ze verder uitbouwen in alle wijken. Extra camera’s plaatsen die toelaten een oogje in het zeil te houden bij voorbeeld op plaatsen waar wijkkantoren gesloten zijn. Dierenwelzijn wordt een volwaardige schepenbevoegdheid. Extra plaatsen voor kinderopvang. Activiteiten voor ouderen. Invoeren van gemeentelijke mantelzorgpremie. Voorrang geven aan mensen met band met Vilvoorde. Straat-, buurt- en wijkfeesten promoten. Van onze Vlaamse feestdag een echt feest maken voor al de Vilvoordenaars. Een onthaalfilm ontwikkelen voor nieuwkomers. Uitbreiden van stadsparken en groene wijken.

Fred Luyckx – Voluit Respect!

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De afwerking van de kwakkelstraat in Koningslo en het schilderen van fietspaden. Ook de aanleg van een groene speelplaats in school De Doening in Peutie was een goede zaak.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is in Vilvoorde een gebrek aan inspraak bij de grote en kleinere bouw- en infrastructuurprojecten. De kost voor de bouw van de stadhuisgarage wordt afgewenteld op bewoners en bezoekers van de stad. 17% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar is kansarm. Wijken werden vergeten, onvoldoende winkels ,slecht groenonderhoud, onvoldoende sportvelden en gebrekkige voetpaden. Vilvoorde telt 0 meter veilige fietspaden. Er is grote leegstand zowel in het winkelcentrum als in de sociale woonwijken. Nog meer bouwprojecten zorgden voor nog meer files en luchtverontreiniging.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De leegstand van sociale woningen en winkelcentrum willen we wegwerken. De files op de Schaarbeeklei, Woluwelaan, Romeinsesteenweg moeten worden aangepakt. Voetpaden en fietspaden moeten beter. We gaan voor levendige wijken met buurtcentra voor alle leeftijden en sportvelden. Het vrachtverkeer moeten worden gebannen uit de wijken en het centrum. We zeggen nee aan de uitbreiding van de luchthaven en de Ring. Het sneltramtracé moet langs de Ring en via de Schaarbeeklei, geen trambustracé. En de jeugdarmoede moet worden aangepakt.

Van Open VLD, PVDA en Vlaams Belang ontvingen we geen antwoorden.