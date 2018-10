De mening van de lijsttrekkers: WEMMEL

Walter Vansteenkiste – LB Wemmel

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

We deden een grondige opkuis van de gemeentelijke financiën samen met een ‘tering naar de nering’-beleid. Daardoor werd ruimte gecreëerd voor investeringen in waterhuishouding (overstromingsproblematiek werd grondig aangepakt), rioleringsstelsel en wegeninfrastructuur. Subsidiemogelijkheden werden ten volle benut en maakte scholenbouw en renovatie seniorenflats mogelijk. Qua personeelsbeleid werd fors geïnvesteerd in verdere digitalisering en gebruik van moderne technieken. Bij grote dossiers als het Eurostadion, de luchthavenproblematiek of de verbreding van de Ring lieten we fors onze stem horen. Dit alles in een sereen en constructief politiek klimaat waar hard wordt gewerkt en het communautaire gekrakeel grotendeels achterwege blijft.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het gemeentelijk belastingbeleid is aan herziening toe. De historisch opgebouwde hoeveelheid aan belastings- en retributiereglementen wordt door de burger niet altijd begrepen. Ook zijn sommige reglementen te ingewikkeld en geven ze aanleiding tot misverstanden en verkeerde interpretatie. Vereenvoudiging en verduidelijking dringen zich op. Verder kan de communicatie over het gevoerde beleid nog verder verbeterd worden, al werd hier al mee gestart. De stijgende parkeerdruk, ingevolge het gewijzigde beleid in het BHG, vraagt een grondige herziening van ons mobiliteitsplan met aandacht en voorrang voor onze eigen inwoners. Tenslotte is er nood aan een vernieuwd jeugdbeleid. De uitbouw van een heuse jeugddienst met aandacht voor verzuchtingen van onze opgroeiende burgers is aan de orde.

Welke acties/plannen staan er op uw verlanglijstje voor de komende 6 jaar?

De eerder klassieke thema’s zoals milieu, veiligheid en mobiliteit blijven als vanzelfsprekend zeer hoog op onze agenda staan, naast kwaliteitsvol gemeentelijk basisonderwijs in een moderne infrastructuur en huisvesting voor de gemeentelijke diensten. Qua infrastructuur staat er nu al heel wat gepland, met onder meer de heraanleg van verschillende hoofdstraten en finalisering van de regenwaterbufferingswerken. Ondersteuning van burgerinitiatieven allerhande en van daaruit werken aan goed gestructureerde burgerparticipatie wordt verder uitgebouwd. Instap in smart city en smart region – principes zijn van groot belang. Maximaal behoud van open en groene ruimtes via evaluatie en aanpassen ruimtelijke structuurplan vraagt aandacht. Behoud van goed financieel evenwicht moet dit alles mogelijk maken. Ten slotte: ons specifiek taalstatuut vereist een correcte toepassing van de taalwetgeving met respect voor ieders rechten.

Van Intérêts Communaux en Wemmel Plus ontvingen we geen antwoorden. Meer info vind je ook in De Zandloper, de gemeenschapskrant van vzw de Rand in Wemmel via https://www.dezandloper.be/balans-gemeentebeleid en https://www.dezandloper.be/lijsten.