De mening van de lijsttrekkers: WEZEMBEEK-OPPEM

In Wezembeek-Oppem zwaaide LB-Union de voorbije zes jaar de plak. Frédéric Petit nam in 2013 de fakkel over van François Van Hoobrouck. De Vlaamse lijst Woplus had vier zitjes op de oppositiebanken. Op 14 oktober hebben de inwoners van de faciliteitengemeente opnieuw de keuze tussen diezelfde lijsten.

Frédéric Petit - LB Union

Wat zijn de pluspunten van het huidig beleid?

We hebben de voorbije zes jaar een sterk en bekwaam schepencollege gekend dat de moed heeft (eenparige) ambitieuse beslissingen te nemen. Ons beleid was gericht op het algemeen belang rekening houdend met de specifieke bezorgheden van de inwoners. We hebben een sterke autofinancieringsmarge. Er werd gecommuniceerd naar de bevolking via alle mogelijke beschikbare middelen: digitale borden, website, infosessies, magazines … De deelname aan het toekomstforum Halle-Vilvoorde is een goede zaak geweest. En hebben altijd respect getoond voor de oppositie.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

We kampen met een tekort aan personeel en daardoor zit er te veel vertraging in de uitvoering van de beslissingen. Bepaalde raadsleden worden gemanipuleerd door wijkcomités die denken volgens het principe Not In My Backyard. De problematieken van de vliegtuighinder en het sluipverkeer blijven bestaan, ook al kunnen we er als gemeente weinig zelf aan doen. De bevolking moet meer betrokken worden bij belangrijke beslissingen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De bouw van het Nieuw Administratief Centrum, de bibliotheek en de nieuwe Nederlandstalige school in combinatie met de aanleg van het eerste gemeenteplein en een park is het belangrijkste project. Ook de aanleg van nieuwe fietspaden is prioritair. We willen ook een digitaal platform om de noden van de inwoners beter te kennen. En ook meer culturele en sportieve activiteiten om de verschillende gemeenschapen in de gemeente te verenigen. Tot slot moet de schuldenlast ook verder dalen.

Jan Walraet - Woplus

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Woplus vraagt al jaren om de buitensporige reserves, gevolg van irrealistische begrotingen van de vorige dienstjaren, aan te wenden in plaats van steeds maar nieuwe leningen aan te gaan en zo de schuld en de rentelast de hoogte in te jagen. We hebben dit dan ook consequent gesteund. In tegenstelling tot de vorige legislaturen is de communautaire sfeer in de gemeente ontegensprekelijk verbeterd. Maar het is nog maar een schuchter begin. Men moet deze weg verder bewandelen.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

Woplus onderhoudt uitstekende relaties met het gemeentepersoneel. We hebben in onze gemeente toegewijde en bekwame mensen die met verantwoordelijkszin hun job uitoefenen. Problemen blijven het centralistische beleid van het college en het hoge aantal vacatures. Een grote uitdaging in de toekomst is de mobiliteit van de zwakke weggebruiker. Het onderhoud van fiets- en voetpaden, de signalisatie bij werken, het vermaledijde stoepparkeren veronderstellen een mentaliteitsomslag en een sterker handhavingsbeleid. De dialoog met de opkomende burgerinitiatieven laat te wensen over.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Er is zeker ruimte voor een aanpassing van de belastingsvoeten. De zwakke weggebruiker moet absoluut het onderwerp zijn van een preventief beleid. Er moet een ander personeelsbeleid komen met meer aandacht voor initiatief en ondernemingszin. We moeten af van het huidige centralistische en betutellende beleid. Inspraak en samenspraak moeten deel uitmaken van het gemeentelijk DNA. De integratie in het Vlaamse beleid kan beter en zal zonder twijfel een gunstige impact hebben. Dringend werk maken van de IT-ondersteuning van de gemeenteraad.