De mening van de lijsttrekkers: ZAVENTEM

In Zaventem gingen de voorbije jaren Open VLD, CD&V en N-VA met mekaar in zee. Twee jaar geleden gaf Francis Vermeiren de sjerp door aan Ingrid Holemans. Met Eric Van Rompuy verdween een tweede monument uit de Zaventemse politiek. Bart Dewandeleer is nu lijsttrekker voor CD&V. N-VA schuift Erik Rennen naar voren. Verder kan de Zaventemnaar nog kiezen voor Leef! Zaventem, PRO Zaventem en UF.

Bart Dewandeleer – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Met het participatieproject ‘Zaventem aan Zet’ kregen de inwoners voor het eerst inspraak in het beleid. Dat leidde tot nieuwe, groene ontmoetingsplekken voor sport, spel en groenbeleving in de 4 deelgemeenten. Op ruimtelijke ordening voerden we een stop in op appartementen buiten de dorpskernen. Er kwamen ook nieuwe lokalen voor Chiro en scouts. We investeerden nog nooit zoveel en dat met de laagste belastingen van Vlaams-Brabant.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Minpunten zijn er niet meteen, wel verbeterpunten. Het bestuur moet nog belangrijke stappen zetten om een modern bestuur te worden, dat volop de vruchten plukt van de digitalisering en de burger daar ook laat van meegenieten. De website moet grondig gemoderniseerd worden en er moet een dorpsapp gecreëerd worden. Daarmee kunnen inwoners mooie plekjes, horeca en handelszaken ontdekken. Ze kunnen ook foto’s opladen en berichten sturen over dingen die ze opmerken in het straatbeeld en die ze willen delen met hun buren of met de gemeente.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een veilige en verkeersveilige gemeente is onze topprioriteit. We maken daarvoor een strategisch plan voor voetpaden en fietspaden. We creëren nieuwe groenzones en pakken sluikstorten kordaat aan. We investeren verder in infrastructuur voor jeugd, sport, onderwijs en de heraanleg van onze pleinen. We creëren ook een Huis van het Kind. Het belastingniveau blijft het laagste van Vlaams-Brabant. We voeren een beleid voor Vlaams karakter én sociale integratie, waarbij het fier uitdragen van de eigen identiteit hand in hand gaat met een respectvol omgaan met verscheidenheid.

Ingrid Holemans – OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er waren grote investeringen zonder verhoging van de belastingen. We deden de waterprijs wel dalen. De realisatie van ‘groene’ basisschool Hoek en CC De Factorij volgens plan en budget van vorige legislatuur was een belangrijke stap. We zorgden voor een transitie van de gemeentelijke- en politievloot tot 30 en 50% milieuvriendelijk. Op het vlak van veiligheidsbeleid kwam er meer politie, mobiele camera’s en een nieuw commissariaat. Er werden gronden aangekocht voor recreatief groen en sociale kavels voor lokale jongeren. Jeugd-, park- en sportinfrastructuur werden gerenoveerd.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

We kregen te maken met wateroverlast zoals in heel Europa ondanks grote eerder uitgevoerde beschermingsmaatregelen. We konden de duur van de werken georganiseerd door AWV aan het kruispunt Woluwelaan-Leuvensesteenweg niet beperken ondanks veel verzoekbrieven aan verantwoordelijke minister. En we stuitten op gebrek aan tijd voor de finalisering van de uitvoering van een aantal infrastructuurplannen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De belastingen mogen niet stijgen. Kinderarmoede moeten we bestrijden en een Huis van het Kind uitbouwen. Willen in de vier deelgemeenten dorpskernherwaarderingen realiseren. De mobiliteitsproblemen moeten worden aangepakt, centra moeten verkeersluwer en alle vormen van overlast moeten we bestrijden. De voet- en fietspaden wil OPEN Vld verbeteren en fietsverbindingen uitbouwen met provinciale toelagen. De digitale gemeentelijke dienstverlening moet verder worden uitgebouwd met behoud loketbedienden voor hulp. Met Privaat Publieke Samenwerking willen we toekomstplannen opstellen voor sportoase met zwembad, ondergrondse parking aan het Kerkplein, enzovoort.

Erik Rennen – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn een aantal projecten uitgevoerd die al lang op de planning stonden bv. het herstellen van het sporthaldak, de heraanleg van straten en pleinen. De bouw van het CC de Factorij en de aanleg van het Zeenpark met Finse piste zijn zeer zeker pluspunten. Ook de aanleg van buursportvelden in elke deelgemeente en de bouw van gemeenteschool Hoek zijn mooie projecten. Het Woluwewandelpad, Weg van Gorzen en het biodiversiteitsparkje aan het zwembad dragen bij tot een groenere gemeente.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Een minpunt is dat er een aantal projecten die door allerlei redenen, vaak buiten de gemeente om, veel vertraging hebben opgelopen, zoals de wegenwerken in Woluweput, de aanleg van het fietspad naar de luchthaven in de oude spoorwegbedding, de spoorwegbrug over de Ring, …enz.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Ons harder inzetten tegen de vele sluikstorten in onze gemeente. We zullen hiervoor alle middelen gebruiken zoals ANPR-camera’s, veiligheidscamera’s en hogere prioriteit bij de politie. De studie over de bouw van een nieuw zwembad met sporthal zal een belangrijk actiepunt zijn. Ook de verwezenlijking van een nieuw gemeentelijk administratief centrum zal bestudeerd worden. Verder willen wij fors inzetten op ‘meer groen’ voor de gemeente. We zullen ook verder werk maken van het versterken van het Vlaams karakter en het gebruik van het Nederlands actief promoten.

Imelda De Maegd – Leef! Zaventem

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Op het culturele niveau waren er geslaagde initiatieven sinds de start van CC De Factorij. De bouw zelf van dit cultureel centrum is ook een realisatie van formaat, maar draaide uit op een verdubbeling van de prijs, bijna 30 000 0000€ en 33 jaar afbetalen. Er kwam iets meer klaarheid in de financiële stromen van de gemeente.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het bestuur heeft visie noch daadkracht over de vastlopende mobiliteit van vandaag en morgen. Het neemt een dubbelzinnige houding aan tegenover uitbreidingsplannen van de luchthaven. Er was geen merkbare armoedebestrijding. Geen sociale woningbouw, ondanks grote noodzaak. Geen stop van de kantoorbouw, ondanks grote leegstand. De uitstoot van Zaventem stijgt verder. Geen klimaatbudget. De laatste open ruimte wordt verkwanseld door 6 nieuwe, grote verkavelingen. Angst en onwil tegenover een echte participatieve democratie van wakkere burgers.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De onmiddellijke verlaging van de snelheid op de Ring. Elk ongeval verlamt de regio voor uren. We moeten ook onmiddellijk het geheim overleg verlaten van BAC, het zogenaamde Forum 2040. Alle steun aan het Burgerforum dat zich verzet. We moeten ons aansluiten bij de andere burgemeesters die weerstand bieden. We ijveren ook voor een herlancering van de sociale woningbouw en een stop op de ‘sociale kavels’. Ze zijn niet zo sociaal. Een fors klimaatbudget is nodig om de inwoners te steunen in de omschakeling.

Van Pro Zaventem en UF kregen we geen antwoorden toegestuurd.