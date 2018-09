De mening van de lijsttrekkers: ZEMST

Bart Coopman – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid heeft een financieel gezonde gemeente afgeleverd, met een uitgebreide sportinfrastructuur, veel aandacht voor het verenigingsleven en verkeersveiligheid, grote investeringen in onderwijs, maar ook met een sociaal gelaat: Zemst vult het Bindend Sociaal Objectief in. Daarnaast slaagde Zemst erin om het landelijke karakter van de gemeente maximaal te vrijwaren door de open ruimtegebieden vast te leggen en door onze betonstop avant la lettre. Ook op gebied van investeringen in natuurgebieden gebeurde enorm veel. En de huisvesting van de senioren kreeg een grote boost.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De minpunten zie ik niet zo direct. Als ik er zou zien zou ik er als burgemeester aan werken. Verbeterpunten zijn er altijd en het werk is nooit af.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een nieuw zwembad in onze gemeente is topprioriteit, na de onverwachte sluiting van het zwembad van Sport Vlaanderen. Graag wil ik mij daar als burgemeester 100 % voor inzetten want het zal er vooral op aankomen om de interessantste formule te bedenken en een co-investering van zo veel mogelijk partners. Mobiliteit ligt ons nauw aan het hart, met een gedurfde stap verder in het fietsbeleid en trager verkeer. Zemst moet op een eerlijke manier de open ruimte te bewaren en terzelfdertijd betaalbaar wonen mogelijk maken.

Tim Borteel – sp.a

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Zemst is nog steeds een mooie en rustige gemeente om in te wonen. Beslissingen vanuit de vorige legislatuur zoals de uitbreiding van de scholen in Eppegem en Zemst-Laar zijn afgewerkt of worden uitgevoerd. De eerste aanzet tot de fietssnelweg werd gegeven.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De meerderheidspartijen staken meer tijd in onderling gekibbel dan in het ontwikkelen van degelijk beleid met een toekomstvisie. Van inspraak is geen sprake, grote aankondigingen resulteren in beperkte daden. De beschikbare woonzone wordt aan een versneld tempo aangesneden, de druk op de resterende open ruimte neemt alsmaar toe. Het mobiliteitsbeleid hangt aan elkaar van kortzichtige beslissingen. Het zwembad in Hofstade sluit op het einde van het jaar en er is geen plan. Kerken staan leeg, maar nadenken over een herbestemming kan niet in Zemst.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We dienen hardwerkende ouders beter te ondersteunen. Zo willen wij warme maaltijden aanbieden in de Zemstse scholen, een professionele naschoolse opvang en een verdere digitalisering van onze scholen. Per deelgemeente voorzien we veilige, functionele fietslussen langsheen de school en sportinfrastructuur. Deze lussen raken elkaar en zorgen zo voor een veilig fietsnetwerk doorheen onze gemeente. De gevaarlijke oversteekplaatsen langsheen dit netwerk beveiligen we maximaal. Er moet een nieuw zwembad komen in Zemst. Al dan niet in samenwerking met enkele buurgemeenten, Sport Vlaanderen of een private partner.

Greta Lauwers – Vlam

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er is deze legislatuur gewerkt aan de integratie van het OCMW in de gemeente wat zinvol was. Gezien zowel de OCMW-secretaris als de gemeentesecretaris met pensioen gingen, konden beide functies door 1 persoon ingevuld worden. Ook een aantal diensten zoals de personeelsdienst en de boekhouding konden samengaan waardoor er ook efficiënter kan gewerkt worden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Door gekibbel tussen de coalitiepartners is er veel tijd verloren gegaan om grote problemen op te lossen. Veel straten zijn in heel slechte staat met schade aan woningen tot gevolg. Dat werd niet aangepakt. Heel wat open ruimte moest wijken voor beton. Beken, grachten en de groenbeplanting in woonwijken worden slecht onderhouden. De parkeerproblemen aan de lokale handelaars werden niet opgelost. Communicatie en inspraak van de burgers blijft een erg zwak punt. De stedenbouwkundige regelgeving wordt met 2 maten en 2 gewichten toegepast.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen met prioriteit straten in slechte staat aanpakken. Stedenbouwkundige voorschriften moeten worden aangepast om alternatieve woonvormen vlotter mogelijk te maken zoals co-housing, kangoeroewoningen of modulaire woningen. Zo moet er minder open ruimte aangewend worden. Een doordachter vergunningsbeleid is nodig. Gevaarlijke oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers moeten weggewerkt worden. Wet- en regelgeving moeten toegepast worden op eenzelfde manier voor iedereen. En we willen een echt dierenbeleid uitwerken dat verder gaat dan een dierenasiel.

Luk Van Biesen – OPEN Vld

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De huidige meerderheid CD&V-NVA realiseerde uitzonderlijk weinig door interne gekrakeel waardoor ze elkaar niets gunden. Als pluspunten zie ik de intrede van de digitalisering van de gemeentelijke administratie, de toegankelijkheid van het gemeentehuis en de openbare gebouwen, de invoering van schoolstraten en de verdere uitbouw van de schoolinfrastructuur. Ook de erkenning van het erfgoed onder meer via stimuli van De Semse en de Romeinse site is een goede zaak.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De tering werd niet naar de nering gezet. Er werden financiële overschotten gerealiseerd door een te hoge belasting (opcentiemen in de personenbelasting). Een verlaging van de belastingen kon en moest. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt in de subsidiëring van sportinfrastructuur. Schrijnend voorbeeld: liever een curlingzaal dan het zwembad openhouden. Dierenwelzijn was eerder dierenleed. Het dierenasiel werd verkeerd bestuurd. GC De Melkerij werd gerealiseerd zonder samenwerking met de lokale verenigingen. De veiligheid werd beperkt tot de installatie van 2 camera's.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij gaan voor een verlaging van de opcentiemen voor de personenbelasting. De verkeersveiligheid moet beter door een aanpassing van de straten rondom de scholen. Op vlak van ruimtelijke ordening: rekening houden met alle burgers en niet zoals in deze legislatuur op maat van enkele partijmensen en of meerderheidsmandatarissen. Het stimuleren van kinderdagverblijven, de scholen worden onderwijssites die openstaan van ander onderwijs na de schooluren. En burgers moeten meer betrokken worden bij het beleid van de gemeente en bij de opmaak van de begroting.

Patrick Van Den Bosch – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er ging aandacht naar het historisch erfgoed van de gemeente.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De bevolking kreeg geen inspraak in grote projecten. De oppositie heeft niks in de pap te brokken. Er is nog steeds geen uitspraak en dus ook geen oplossing voor het gebedshuis in Hofstade. De sluiting van het zwembad in Hofstade is deels ook de schuld van het gemeentebestuur. GC De Melkerij is een prestigeproject van de meerderheidspartijen en vooral ook de uitmelking van de Zemstse belastingbetaler.

Op de derde vraag ontvingen we geen antwoord.

Veerle Geerinckx – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid is gericht op concrete realisaties voor onderwijs, voor sport en recreatie, voor openbare werken. Drie scholen werden uitgebreid, er kwamen twee kunstgrasvelden, kunstgrasvelden, een wegparcours voor rolschaatsers, ... Fietspaden werden aangelegd. Er kwam een grote wijziging in de aanleg van de publieke ruimte (parking Weerde, parking Kompenhof, parking Zemst-Laar). Er is een inhaalbeweging geweest om de administratie om te vormen naar het tijdperk van de digitalisering en ook de aanzet naar een goede kantoorplek is genomen. Er is veel aandacht voor evenementen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid is nog steeds een stuk vraaggericht en weinig aanbodgericht vanuit een grotere planvisie. Een betere en systematische omgang met inspraak is nodig en kan nog veel verbetering brengen. Er is ook een visie rond handhaving nodig in plaats van enkel te werken op basis van klachten. Zo is iedereen gelijk voor de wet.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen een plangerichte aanpak rond de verdere uitbreidingen en ondersteuning van gemeenschapsvoorzieningen. De focus moet onder meer liggen op een zwembad samen met partners. Prioritair is ook een grondig kerkenplan met respect voor erfgoed en de renovatie en herontwerp van de begraafplaatsen. Per deelgemeente willen we een doordacht mobiliteitsplan doorvoeren. We gaan ook voor pleinen met groen en rustruimte. En we willen ook aandacht voor het echt beschermen van de schoonheid van Zemst: de natuur, het groen, de mooie landbouwruimte, …

Joeri Van den Brande – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De gemeente is financieel een gezonde gemeente en heeft een degelijk personeelsbeleid. Er is ruimte qua middelen om goed beleid te voeren. Ondanks haar ligging, slaagt de gemeente erin om de open ruimte relatief goed te vrijwaren. Op het niveau van de deelgemeentes wordt er ingezet op de financiering van investeringen van kleine sportinfrastructuur (bvb. kunstgrasveld, curlinghall, petanquebaan of Budo-hal). De gemeente heeft een gunstig fiscaal klimaat en de tevredenheid bij de burgers is meer dan gemiddeld in Vlaanderen. Je kan hier aangenaam wonen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het bestuur mist een langetermijnvisie en werkt reactief. Investeringsdossiers, zoals een fietsbrug over de E19 of de vervanging van het zwembad in Hofstade, worden daardoor te laat of niet gerealiseerd. Er ontbreekt samenhang in de bestuursploeg en dat vertaalt zich in besluiteloosheid. Burgerparticipatie bestaat alleen in naam. Infovergaderingen zijn een verplicht nummertje en de adviesraden werken niet optimaal. Het ontbreekt voorts aan een mobiliteitsvisie, met een prominente plaats voor de zwakke weggebruiker. Er is geen doordachte visie op dorpskernen, open ruimte en natuur.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Prioritair is het uitvoeren van investeringsdossiers waar een draagvlak voor is: de heraanleg van de N1 in Eppegem, een zwembad in Hofstade, en een fiets- en wandelbrug over de E19. De gemeente moet verduurzamen op alle vlakken. In een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan moet de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers op de eerste plaats komen. De werking van de verschillende gemeentelijke adviesraden moet geoptimaliseerd worden, en inspraak mag niet langer een lege doos zijn. De dorpskernen moeten opgewaardeerd en voldoende betaalbare woningen voorzien worden.