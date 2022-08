De Metinas opent pop-up restaurant in kasteel Waalborrepark

Vandaag opent De Metinas een pop-up in het kasteel in het Waalborrepark. Vier maanden geleden vernielde een brand een groot deel van het restaurant in het centrum van Asse. “We hebben ons personeel en klanten beloofd dat we niet zouden opgeven. Het was niet makkelijk, maar we zijn altijd blijven vechten”, klinkt het bij de uitbaters.