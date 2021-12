De mooiste kerststraat: Keerstraat in Halle

De inwoners van de Keerstraat in Halle zouden hun straat wil omdopen tot de ‘Sfeerstraat’. “Het is hier een heel jaar door feest”, vertelt bewoonster Sandra Van Praet. “In december gaat het dak er helemaal af met veel lichtjes en een echte kerststal.” De buren vormen een team. “We staan altijd voor elkaar klaar, iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Deze kerststraat is bovendien niet eenmalig”, vult Wouter Janssens aan. “Na de feestdagen zullen we waarschijnlijk onze paastakken bovenhalen en paasklokjes zetten”, besluit Niels Paridaens.

Stemmen op jouw favoriete kerststraat kan van 31 december tot en met 10 januari op onze website.