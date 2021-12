De mooiste kerststraat: Weverstraat in Wambeek

Zes avonden lang trokken we naar rijkelijk versierde straten in de regio. Bewoners schreven hun straat in om mee te dingen naar de titel van mooist versierde kerststraat van de regio. De laatste straat die kans maakt op die titel is de Weverstraat in Wambeek.