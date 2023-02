De mooiste liefdesbrief (1/5) – Samen

De jury en dichter Geert Vanhassel hebben het er warm van gekregen…. Zoveel romantiek overtreft hun stoutste verwachtingen. Soms moeten de juryleden glimlachen, dan weer staan de tranen hen in de ogen. Want al deze brieven lezen en degusteren … het is soms een emotionele rollercoaster. Maar zoals beloofd, delen we elke dag één brief. Vandaag is dat de inzending van Toon Van Hoorinck uit Zellik.