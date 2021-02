De mooiste liefdesbrief (1/6) – Liefste Lieverd

Dichter Geert Vanhassel heeft het er warm van gekregen…. Zoveel romantiek overtreft zijn stoutste verwachtingen. Soms moet hij glimlachen, dan weer staan de tranen hem in de ogen. Want al deze brieven lezen, degusteren, bevatten, nog eens opnieuw lezen, … het is soms een emotionele rollercoaster. Maar zoals beloofd, deelt hij elke dag één brief.

Dit is niet de winnaar, die wordt tijdens het valentijnsweekend bekendgemaakt. Maar het is wel een brief, die hem raakte en dus ook wel kans maakt op dat uniek juweel in 18 karaat goud, bezet met een briljant gemaakt door de goudsmeden van ’t Cederhuis in Grimbergen.

Dankjewel Elke Van Humbeeck uit Roosdaal voor deze mooie brief.

Liefste lieverd

Wanneer je gretig hebt verlangd

en zoveel mogelijkheden hebt uitgekamd

Dan weet je, dan voel je, dan proef je wanneer het goed zit

Dan verandert in één blik, in één aanraking

dat intense verlangen

in de allermooiste werkelijkheid

Eén en één wordt dan geen twee,

zelfs geen drie, maar wel oneindig

En alles, werkelijk alles krijgt

een nieuwe gloed van onbeschrijflijke glans,

fluweelzacht ook

en tegelijk heftig intens

Dan weet je, dan voel je, dan proef je dat het goed zit

Wanneer alles, eerder van groot belang,

verschuift, vervaagt in de rand en jij en ik

centraal gaan staan, verdrinkend in elkaars

belang daar helemaal in het midden

Dan weet je, dan voel je , dan proef je dat het goed zit

Wanneer de wereld stilvalt… en jij en ik

volop in beweging zijn… naarstig, heel erg hard,

elkaar graag aan het zien

Dan weet je, dan voel je, dan proef je dat het goed zit

Wanneer je huid tintelt, je hart snakt, je mond verzacht, je adem stokt, je blik fonkelt

Dan weet je…

…de puzzel past, zonder stukken

…het klikt…geruisloos

…mijn lieve lieverd, jij zit zo goed… !

Ik X

(foto: Min An)