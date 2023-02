De mooiste liefdesbrief (2/5) - Laat je veroveren

Vijf dagen lang deelt dichter Vanhassel elke dag 1 liefdesbrief. Dit is nog niet de winnaar, die wordt op Valentijnsdag bekendgemaakt. Maar het is wel een brief, die de jury raakte.

Verover je Valentijn met muziek

Chris De Smet bezorgde ons een zeer muzikaal gedicht. Letterlijk en figuurlijk. Muziek is haar ‘plan van aanpak’ om haar Valentijn te veroveren. Maar daardoor lijkt haar gedicht haast een liefdesliedje waarbij elke componist meteen de juiste akkoorden hoort. Muziek is bovendien altijd een fijne metamorfose voor de liefde. Want net als de liefde is ook muziek een universele taal. Zeer fijn gedaan!

Laat je veroveren

Ik wandel met een grote bocht

om valse noten heen

op zoek naar de juiste toon

die jou kan betoveren

die jou kan veroveren

Ik wik en weeg

combinaties van akkoorden

op zoek naar de juiste melodie

die jou kan betoveren

die jou kan veroveren



Muziek uit mijn ziel

Mijn hart in mijn lied

Luister mijn lief

en laat je betoveren

Laat je veroveren

Deelnemen kan tot 12 februari

Voel je het ook kriebelen? Maak dan de dichter in je wakker en maak kans op een bijzonder valentijnscadeau dat Juwelier Topaas uit Asse wegschenkt n.a.v. zijn 40ste verjaardag.

Waag je kans op www.ringtv.be/valentijn