De mooiste liefdesbrief (2/6) - Lieve Kristien, Tientje

Lieve Kristien, Tientje,

Eerst en vooral, ik zie je graag. Gelukkige Valentijn.

Ik herinner me glashelder de avond waarop ik je heb leren kennen. Een drankje in de Oorzaak. Ik was aangenaam verrast door het gemak waarmee het klikte. Ik vond het schitterend een hele avond met je te praten. Het hele gesprek, met onder meer een hele hoop raakvlakken, die later nog maar de top van de ijsberg bleken te zijn, was in twee woorden onbevangen en speels. Ronduit briljant was het als ik een glimlach op je gezicht kreeg. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het omgekeerd alvast zeker het geval was. Het is gewoon zalig om je aan het lachen te krijgen. Al was het maar gewoon de manier waarop je lacht, je bloedmooie gezicht krijgt versiering van een lach die me ontroert.

De spontaniteit waarmee we naar elkaar toe groeiden was voor mij ongezien. Een eerste indruk maakte plaats voor een tweede, een tweede voor een derde. Zeggen dat je ondertussen mijn wildste verwachtingen voorbij bent gegaan, is een groot understatement. Je hebt me geraakt tot in mijn ziel. Zonder dat ik het allemaal goed en wel besef, heb je me zonder weerga ingepalmd. Een snelle lunch in Metinas, talloze berichtjes, een nachtelijke zwempartij en een wimper later deelden we onze eerste kus. Ik ga bekennen dat ik in het voorafgaande jaar af en toe gedroomd had hoe die zou zijn, en toen het zover was, was het nog vele malen leuker dan ik gedroomd had. Ik kan niet onder woorden brengen wat die kus met me deed. Het was een fenomenale eerste kus, maar vooral, iets overtuigde me dat die kus de laatste is die mijn eerste zal zijn. Er is iets tussen jou en mij…

Ik hou ervan dat we zoveel plannen hebben, dat we blijkbaar een ‘goedmaaklijst’ hebben en, hoewel ik me zorgen maak over jouw obsessie met zebra’s, dat de tijd vliegt wanneer we samen zijn. Zelfs al hebben we niets te zeggen, toch kunnen we uren praten en belangrijker, over alles. “No secrets between us”. Ik mis je zelfs als ik je een minuut geleden nog heb gesproken. Telkens je de deur opendoet en me om de hals vliegt, of wanneer je me een kusje geeft gewoon omdat je me passeert in de keuken, is het heerlijk om je warmte te voelen… Het leukste vind ik het tempo van onze gesprekken, snel wisselend van onderwerp, elkaar al spelend pestend op een uitermate vermakelijke manier. Je bent anders dan alle andere mensen die ik ken. Welbespraakt, gracieus, elegant, majestueus en zo champagne sprankelend dat je van alledaagse dingen zoveel meer maakt…

Als ik naar je luister, is het alsof je lachende stem het enige geluid op aarde is. Ik herinner me haast elk woord wat je zegt, of het nu de grootste onnozelheid is, of een spitsvondige opmerking. omdat ik aan je lippen hang, omdat ik WIL weten wat in je omgaat. Jouw ogen hebben een kleurenpallet van koperkleurig in de zonneschijn tot goudbruin in de schaduw.Het is subliem hoe je je lippen tuit als je een kusje wil, haast maniakaal hoe je outfit steeds gebalanceerd is, onwaarschijnlijk hoe je rug mijn vingertoppen boeit en frappant hoe je geur in m'n geheugen gegrift staat. Het tart mijn verbeelding hoe hard ik je gemist heb toen je in Miami was, hoe sexy een glimp van je super sternum kan zijn en bovenal verrassend hoe een blik in jouw ogen mij volledig kan ontmantelen. Ik hou van de kronkel op je neus als je me aankijkt alsof ik knettergek ben. Hoewel onze seks zich doorgaans ergens tussen ronduit fantastisch en absolute waanzin bevindt, het aller-allerleukste is als je tegen me aankruipt en langzaam in mijn armen in slaap valt.

Jammer van het aantal wasmachines die je draait, maar je hebt een in de hoogste mate aangenaam karakter. Als ik niet bij jou ben, wil ik bij jou zijn en als ik bij jou ben, wil ik nooit meer niet meer bij jou zijn. Jij bent iemand waarnaar ik mezelf zie kijken, en vol trots zeggen tegen mijn beste vrienden : dat is ze… iemand waarvan ik het haar achter haar oren wil strelen, iemand die ik bij me wil wanneer iets goed gebeurt, omdat ik dat wil delen met je. Maar ook wanneer er iets slechts voorvalt, omdat jij het, wat het ook is, gewoon 'beter' maakt… De rust die me overviel wanneer ik je zag na 2 platte banden was opmerkelijk. Iemand die me soms intimideert, brutaal onderuit haalt maar me uiteindelijk steeds achterlaat met een gevoel van verwondering en verwarring. iemand waar ik ook moeite wil voor doen, iemand die ik van haar sokken wil blazen, haast doen zweven… iemand die ik zo blij wil maken als een kind, en dit alles omdat ik voor jou wil doen, wat jij voor mij doet, als je lacht… Zonder het zelf te beseffen, daag je me uit en motiveer je me om de beste versie van mezelf te zijn.

Door al het bovenstaande en zoveel meer, vind ik onze inside joke over die fopspenen misschien leuker dan dat ik ze zou moeten vinden. Van alle complimenten die ik je intussen gegeven heb, maar dat zal je nooit geloven, is er geen enkel bij waarvan ik denk dat het overdreven is. Bovendien(!), alsof al het bovenstaande nog niet genoeg is, voor mij geld je als de meest ravissante schoonheid op aarde.

Lieve schat, Ik wil met jou vooraan in m’n leven oud worden. Als jij in ons gelooft, dan beloof ik je dat ik er altijd voor je zal zijn, dat ik de kracht zal hebben om naar elke droom van je te streven, om steeds voluit en zonder verpozing te gaan voor onze relatie, om van jou de gelukkigste vrouw ter wereld te maken. In goede en kwade dagen, en ook de dagen daartussen. Ik hou van je.

