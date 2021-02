De mooiste liefdesbrief (3/6) – Liefdesbrief in haiku

Bart Van Den Eckhout waagt zich aan een drie dubbele haiku om zijn liefde te evoceren. De haiku is een Japanse dichtkunst met een zeer korte vaste structuur. De liefde verwoorden hoeft dus niet altijd met eeuwig veel woorden. Precies daarom wil dichter Geert Vanhassel ook deze liefdesbrief graag even onder de aandacht brengen voor de RINGtv valentijnswedstrijd. We vinden het alvast fijn Bart om jouw gedicht met ons te delen.

Liefste.

Ik zal je zeggen

Hoe je passie kan blussen

Zonder trammelant

Nader zonder schroom

Omarm haar ingetogen

En hou stevig vast

Zo kan je blussen

Als alles al is gezegd

Maar de passie brandt.

Bart

Winnaar maken we dit weekend bekend

Dit is niet de winnaar, die wordt tijdens het valentijnsweekend bekendgemaakt. Maar het is wel een brief, die hem raakte en dus ook wel kans maakt op dat uniek juweel in 18 karaat goud, bezet met een briljant gemaakt door de goudsmeden van ’t Cederhuis in Grimbergen.