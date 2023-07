'De ontvoering van Europa' is weer thuis op de Congoberg

'De ontvoering van Europa' is terug thuis in Vollezele. Het monumentale werk van beeldhouwer Koenraad Tinel stond de voorbije jaren in de galerij van Tour en Taxis in Brussel. Nu pronkt het weer op een zijflank van de Congoberg. Galmaarden heeft met de eigenaar van de grond en de kunstenaar een overeenkomst gesloten om de plek in te richten en te onderhouden.

Het monumentale werk van Tinel van acht meter hoog en negen meter lang, pronkt opnieuw op de Congoberg. “De ontvoering van Europa is een paar keer op reis geweest voor een expo en in 2020 trok het naar Tour en Taxis, maar het bleek niet meer terug te komen”, vertelt schepen van Cultuur Ludo Van Paepegem. “We hebben daarom aan Koenraad Tinel gevraagd of het weer naar hier kon gehaald worden. Veel mensen vroegen ernaar. We zijn heel blij dat het nu weer op z’n plek staat.”

Galmaarden gaat de plek inrichten en onderhouden. Het kunstwerk is heel persoonlijk. Als kind stond Koenraad Tinel (89) letterlijk op de puinhopen van Europa. “Dit werk toont mijn hoop op een verenigd Europa”, legt Tinel uit. “Ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, in de meest embarmelijke omstandigheden met bombardementen in Duitsland. Gevangenissen, vluchten, honger hebben, ik heb het allemaal meegemaakt. En daarom zag ik grote hoop in een verenigd Europa. Ik heb dat beeld gemaakt, heel alleen op mijn binnenkoer, toen ik 73 was. Ik ben heel blij dat het weer ‘thuis’ is. Het staat hier prachtig.”